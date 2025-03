Der Punisher ist in Daredevil: Born Again zurückgekehrt – aber Jon Bernthal hat den Auftritt zuerst abgelehnt

In der neuesten Daredevil: Born Again-Folge kehrt der Punisher zurück. Darsteller Jon Bernthal hatte aber zunächst keine Lust auf eine Rückkehr. Schließlich konnte ihn Marvel doch umstimmen.

Das MCU wird wieder blutig. So scheint es zumindest mit Blick auf die knallharte Daredevil: Born Again-Serie, die derzeit bei Disney+ läuft. In der neuesten Folge kehrt jetzt sogar der härteste Marvel-Fanliebling zurück: Jon Bernthal ist nach 6 Jahren Pause wieder als Punisher zu sehen. Zunächst hatte er aber gar kein Interesse daran.

Punisher-Darsteller Jon Bernthal mochte erste Daredevil: Born Again-Version nicht

Daredevil: Born Again hat als Serie eine ziemlich harte Zeit hinter sich: Mehrere Folgen waren bereits abgedreht, als das komplette Leitungsteam von Marvel entlassen wurde – viele nehmen an, dass MCU-Boss Kevin Feige das bisher gedrehte Material nicht gefiel. Für Punisher-Fans ist das offenbar gut so, denn in der ursprünglichen Version der Serie wollte auch Jon Bernthal nicht mitspielen, wie er gegenüber Entertainment Weekly erklärt:

Schlussendlich habe ich ihre Idee einfach nicht gesehen. Ich habe ihre Version von [Punisher-Alter Ego] Frank [Castle] nicht gesehen und es machte keinen Sinn für mich, was sie von [der Figur] wollten. Ich dachte, es würde den Fans nicht gefallen. Ich war nicht wirklich interessiert. Also verließ ich [das Projekt].

Marvel stellte die neue Daredevil-Serie aber unter der Leitung von Punisher-Autor Dario Scardapane auf neue Füße und konnte Bernthal doch noch für eine überarbeitete Version der Rolle begeistern. Man habe ihn zum Gesprächspartner gemacht, so der Schauspieler. "Wir sprachen sehr genau darüber, an welchem Ort sich Frank psychisch und physisch gerade befindet."

Fans können von solcher Präzision nur profitieren. Es überrascht daher vielleicht nicht, dass die 4. Folge mit 8,7 Punkten eine bisherige Staffel-Bestnote bei IMDb bekommt.

Wie geht es mit Daredevil: Born Again auf Disney+ weiter?

Neue Daredevil: Born Again-Folgen erscheinen immer mittwochs auf Disney+, in Deutschland in den frühen Morgenstunden. Nächste Woche dürfen sich Fans über eine Doppel-Episode freuen: Folge 5 und 6 werden am 26. März ab 2 Uhr morgens veröffentlicht.

Matt Murdock (Charlie Cox) kehrt als blinder Rächer bei Disney+ zurück. Ob sich Daredevil: Born Again lohnt, loten wir für euch aus – zunächst in einem spoilerfreien Teil, dann in einer Besprechung der ersten zwei Folgen.

