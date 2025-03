Wann kommt Daredevil Folge 4 zu Disney+? Die nächste Episode bringt den härtesten Marvel-Fanliebling nach 6 Jahren zurück

Mit Daredevil: Born Again läuft aktuell eine der besten Marvel-Serien bei Disney+. Wann es die 4. Folge und weitere Episoden zu sehen gibt, erfahrt ihr hier.

Seit dem 5. März 2025 bringt uns Daredevil: Born Again wöchentlich bei Disney+ zurück in die Welt einer der besten Superhelden-Serien aller Zeiten. Nach der Veröffentlichung von Folge 3 freuen sich Marvel-Fans aber vor allem auf eine Rückkehr.

Nach dem Ende der jüngsten Episode kündigt sich ein Wiedersehen mit dem Punisher an, den Fans aus Daredevil Staffel 2 und The Punisher kennen. Über sechs Jahre nach dem Ende seiner eigenen Netflix-Serie darf Jon Bernthal endlich wieder in die Rolle des Marvel-Brutalos schlüpfen. Aber wann genau erscheint Daredevil Folge 4?

Wann kommt Folge 4 von Daredevil: Born Again?

Neue Folgen von Daredevil: Born Again erscheinen immer mittwochs bei Disney+. Die 4. Folge steht am 19. März 2025 zum Streamen bereit. Frühaufsteher können die Episode bereits ab 3:00 Uhr morgens schauen.

Der aktuelle Release-Plan von Daredevil: Born Again Staffel 1

Folge 4 am 19. März 2025

am 19. März 2025 Folge 5 und 6 am 26. März 2025

am 26. März 2025 Folge 7 am 2. April 2025

am 2. April 2025 Folge 8 am 9. April 2025

am 9. April 2025 Folge 9 am 16. April 2025

Nach aktuellem Stand wird die erste Staffel von Daredevil: Born Again am 16. April bei Disney+ mit dem Staffelfinale abgeschlossen sein. Staffel 2 befindet sich bereits in Produktion und wird voraussichtlich 2026 an den Start gehen.

Daredevil: Born Again im Podcast

Der Punisher kehrt zurück: So geht es in Folge 4 der Daredevil-Serie weiter

Die 3. Episode der neuen Daredevil-Serie endet mit einem wahren Schockmomente. Nachdem Hector Ayala (Kamar de los Reyes in seiner letzten Rolle) freigesprochen wird, will er erneut als White Tiger durch New York ziehen. Doch kaum legt er den Vigilanten-Anzug wieder an, wird er auf offener Straße von einer unbekannten Person exekutiert – und diese trägt eine Schussweste mit Punisher-Symbol.

Ob es sich bei dem mysteriösen Killer tatsächlich um Frank Castle oder einen Nachahmer handelt, werden wir voraussichtlich in der kommenden Episode erfahren. Die Serie lieferte bereits Hinweise, dass der Punisher einige "Fans" in den Reihen korrupter Polizisten des NYPD hat.



Eines steht aber fest: Frank Castle wird tatsächlich als Punisher in der Marvel-Serie zurückkehren. Showrunner Dario Scardapane versprach im Interview mit Entertainment Weekly bereits eine eindrucksvolle Rückkehr, die nicht nur auf eine Folge begrenzt sein wird:

[Matt] geht zu Frank, weil er etwas erledigt haben will, was er selbst nicht tun will. Und Frank, ein Elefant im Porzellanladen, kommt direkt zum Kern der Sache. Im weiteren Verlauf der Staffel, vor allem auf dem Höhepunkt, sind Franks Auftritte einfach wahnsinnig.

Über sechs Jahre nach seinem letzten Auftritt als Frank Castle in Staffel 2 der Marvel-Serie The Punisher darf Jon Bernthal erneut in die Rolle des gnadenlosen Rächers schlüpfen. Die Rückkehr ist aber nicht nur auf einen Gastauftritt in Daredevil: Born Again Staffel 1 beschränkt. So soll der Marvel-Antiheld auch in der zweiten Staffel wieder zu sehen sein und sogar ein eigenes Special bei Disney+ bekommen, das voraussichtlich 2026 erscheint.