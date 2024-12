Der teuerste Animationsfilm aller Zeiten wird nochmal gedreht – die Vorlage ist über 200 Jahre alt

Rapunzel wird ein weiteres Mal neu verföhnt. Disney legt den eigenen Animations-Hit aus dem Jahr 2010 neu auf. Dabei war schon das 200 Jahre alte Märchen der Brüder Grimm ein Remake.

Seit Jahren verfilmt Disney seine Animationsfilme als Live-Action-Abenteuer neu. Nun wird die lange Liste von Disneys Realfilm-Remakes noch ein wenig länger, denn wie Deadline berichtet, hat das Studio einen Regisseur für die Neuauflage des teuersten Animationsfilms aller Zeiten gefunden: Rapunzel - Neu verföhnt.

Tangled: Musical-Regisseur haucht Disneys Rapuzel-Remake "echtes" Leben ein

Mit Rapunzel adaptierten Nathan Greno und Byron Howard für Disney das bekannte Märchen der Gebrüder Grimm. Sage und schreibe 260 Millionen US-Dollar kostete der animierte Fantasy-Film, weil er in seiner siebenjährigen Entstehung immer wieder umgeschrieben wurde und die Produktion verlängert werden musste, bevor er 2010 in die Kinos kam.

Damit setzte sich die haarige Heldin laut Screenrant an die Spitze der teuersten Animationsfilme aller Zeiten und überflügelte sogar das König der Löwen-Remake, das mit 250 bis 260 Millionen ein ähnliches Budget für seine fotorealistischen Löwen verbrauchte. Mit Box Office -Einnahmen von 591 Millionen Dollar spielte Rapunzel sein Produktionsbudget aber mehr als doppelt wieder ein.

Genau wie die englische Vorlage wird Disneys Realfilm-Remake von Rapunzel den Titel Tangled tragen (übersetzt: "verworren", also wie verfitzte Haare). Ob das Budget ähnlich hoch wie beim ersten Mal ausfällt, bleibt abzuwarten. Zumindest bei der Handlung können wir aber davon ausgehen, dass sie sich nah an die Vorlage hält: Die aufgeweckte Prinzessin mit dem langen goldenen Haar wächst isoliert in einem Turm auf, eingesperrt von der Hexe Gothel. Erst als der charmante Dieb Flynn Rider bei ihr Zuflucht sucht, verlässt Rapunzel ihre Heimat, um die weite Welt zu erkunden und hinter das Geheimnis eines leuchtenden Himmelsphänomens zu kommen.



Obwohl der Original-Sprecher Zachary Levi bereits Timothée Chalamet als neuen Flynn Rider vorschlug, steht noch nicht fest, welche Stars im Realfilm-Remake besetzt werden. Dafür wissen wir jetzt aber, wer die Neuauflage von Rapunzel inszenieren wird: Regisseur Michael Gracey, der mit Greatest Showman und dem bald startenden Better Man - Die Robbie Williams Story bereits reichlich musikalische Filmerfahrung mitbringt. Denn natürlich wird Tangled erneut ein Disney-Musical. Das Drehbuch schreibt Jennifer Kaytin Robinson (Thor 4).

Wann kommt Disneys Rapunzel-Remake ins Kino?

Ein Startdatum für Disneys neuen Rapunzel-Film steht noch nicht fest. Da das Projekt noch ganz am Anfang steht, können wir wohl frühestens 2026 damit rechnen. Wahrscheinlich sogar erst später, da nach zahlreichen Zeichentrick-Neuauflagen das erste Realfilm-Remake von Disneys Computeranimationsfilmen, Vaiana, bereits einen Start im Jahr 2026 hat.

Die eigentliche Vorlage zu Rapunzel stammt natürlich vom berühmten deutschen Märchen-Duo der Gebrüder Grimm, die zahllose Volkssagen im 19. Jahrhundert niedergeschrieben haben. Auch sie haben dabei aber wohl einst abgeschrieben – nämlich vom italienischen Märchen Petrosinella. Die sehr ähnliche Geschichte heißt übersetzt "Petersilchen", im Deutschen wurde daraus "Rapunzel", was bekanntermaßen ein anderer Name für Feldsalat ist.

*Bei diesem Link zu Disney+ handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.