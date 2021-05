Der ultimative Horror-Blockbuster jetzt bei Netflix: 2 Filme, eine Geschichte, 5 Stunden Witz & Grusel

Nur bei Netflix könnt ihr gerade einen der unterhaltsamsten Horror-Filme der letzten Jahre und seine Fortsetzung im Doppel streamen. Es lohnt sich so richtig.

Bei Netflix sind jetzt zum ersten Mal beide Teile der Horror-Saga Es in der Flatrate verfügbar. Das gibt euch die Möglichkeit, einen ausgedehnten, extrem unterhaltsamen Horror-Marathon zu erleben. Wir verraten, warum sich das Es 1 + Es 2-Doppel besonders lohnt.

3 Gründe, warum sich Es und Es 2 direkt hintereinander bei Netflix lohnen

Die epische Geschichte von Stephen-King

Die Laufzeit von 5 Stunden - auf beide Filme gesehen

Der sehr unterhaltsame Mix aus Horror und Witz

Grund 1: Der echte Es-Effekt kommt erst beim Marathon zum Tragen

Es und ES Kapitel 2 erschienen im Abstand von 2 Jahren in den Kinos, basieren aber beide auf dem selben Buch von Stephen King, in dem der Horrorclown Pennywise die Bewohner einer Kleinstadt terrorisiert. Die Geschichte ereignet sich über einen Zeitraum von etwa 27 Jahren und wird auf zwei Zeitebenen erzählt:

Die Zeitebene der Kinder in Teil 1 (80er Jahre)

Die Zeitebenen der Erwachsenen in Teil 2 (2010er Jahre)

ES Kapitel 2 | Wie gut ist das Finale von Pennywise? Wir sprechen über ES 2

Das Buch erzählt die Ereignisse parallel, man befindet sich im Roman mal in der Zeit der Kinder, dann wieder in der Zeit der Erwachsenen. Die Filme entschieden sich für eine Trennung der Zeitlinien. Die Geschichten folgen also direkt aufeinander. In Teil 2 sehen wir die gealterten Kinder von erwachsenen Schauspielern verkörpert wieder. Das ist ein beeindruckender Effekt. (Wir erklären hier die größten Unterschiede zwischen Buch und Film)

Der Horror im besten Heimkino

Grund 2: Die Länge von 5 Stunden eignet sich perfekt für einen epischen Netflix-Horror-Abend

Wenn ihr beide Film nacheinander bei Netflix schaut, kriegt ihr ein Horror-Epos im Mammut-Format. Tatsächlich dachte Regisseur Andy Muschietti darüber nach, beide Teile zu einem Supercut zusammenzufassen, eine Es-XXL-Version. Das bedeutet: eine fünfstündige Mega-Version von Es, die genauso aufgebaut ist wie Stephen Kings Roman, also in Rückblenden erzählt und nicht chronologisch.



Grund 3: Der sehr unterhaltsame Mix aus Horror und Witz in Es und Es 2

Natürlich überwiegt der Horror in beiden Filmen. Allerdings konnte vor allem Teil 1 nur deshalb zum erfolgreichsten Horrorfilm überhaupt werden, da er sich als Blockbuster begreift. Die Filme wollen ihr Publikum nicht mit unerträglichen Gruselsequenzen quälen und streuen in den Horror immer wieder auflockernden Humor ein. Das ist nicht jedermanns Sache, aber die 5 ohnehin spannenden Stunden vergehen so im Flug.

