3 Milliarden schwere Sci-Fi-Reihe kehrt morgen im Kino zurück: Der neue Hunger Games-Film lohnt sich auch ohne Jennifer Lawrence

Die ersten vier Filme der beliebten Science-Fiction-Geschichte mit Jennifer Lawrence haben fast die 3 Milliarden Dollar-Einnahmen-Grenze durchbrochen. Mit dem spannenden neusten Die Tribute von Panem-Teil gelingt das bestimmt.

Acht Jahre nach dem Ende der Hunger Games-Reihe startet am morgigen 16. November 2023 ein neuer Teil des beliebten Sci-Fi-Franchises im Kino: Die Tribute von Panem - The Ballad of Songbirds & Snakes. Der fünfte Film spielt immer noch in der Zukunft der dystopischen Welt von Panem, allerdings lange bevor Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) geboren wird. Wir verraten euch, worum es geht und warum sich der Kinobesuch lohnt.

Die neue Hunger Games-Vorgeschichte: Davon handelt The Ballad of Songbirds & Snakes

Wie die ersten vier Tribute von Panem-Kinofilme basiert auch das neue Sci-Fi-Abenteuer auf einer Buchvorlage von Suzanne Collins: Die Tribute von Panem X. Das Lied von Vogel und Schlange *. Im Mittelpunkt steht der junge Coriolanus Snow (Tom Blyth), der sich zehn Jahre nach dem Ende eines verheerenden Krieges während der 10. Hungerspiele seine Lorbeeren verdienen will. In diesem tödlichen Wettbewerb treten 24 Kinder aus den besiegten zwölf Distrikten gegeneinander an, wobei nur eine:r gewinnen kann. Kapitol-Schüler:innen wie Snow coachen diese sogenannten Tribute.

Doch für einen Erfolg muss der noch in den Kinderschuhen steckende Wettkampf der Hunger Games mehr Publikum anziehen. Als Snow die Tributin Lucy Gray Baird (Rachel Zegler) aus Distrikt 12 zugeteilt wird, erkennt er schnell ihr Potenzial. Nur dass er seiner Kandidatin auch menschlich näherkommt, hat er nicht erwartet.

Hier könnt ihr euch den Trailer zum neuen Panem-Film ansehen:

Die Tribute von Panem: The Ballad of Songbirds & Snakes - Trailer 2 (Deutsch) HD

Wer die ersten vier Hunger Games-Filme kennt, weiß, dass The Ballad of Songbirds & Snakes die Ursprungsgeschichte eines Bösewichts erzählt. Denn Snow ist zu Katniss' Zeiten Präsident (Donald Sutherland) und ihr größter Feind.

Die vier Originalfilme der Sci-Fi-Reihe knackten laut Box Office Mojo in den 2010er Jahren mit weltweiten Einnahmen von 2,9 Milliarden Dollar beinahe die 3-Milliarden-Marke:

Darum lohnt sich der Kinobesuch des neuen Tribute von Panem-Films

Alles Wichtige, was ihr zum Hunger Games-Prequel wissen solltet, haben wir im Detail an anderer Stelle zusammengetragen. Weil es eine Vorgeschichte ist, braucht ihr strenggenommen kein Vorwissen, um mit The Ballad of Songbirds & Snakes in das Sci-Fi-Franchise einzusteigen. Auch wenn Fans der vorigen Filme natürlich viele Easter Eggs entdecken werden.

Die ersten Reaktionen auf das Tribute von Panem-Prequel waren überwiegend positiv. Einige priesen ihn sogar als größtes Highlight der gesamten Reihe.

Leonine Hunger Games 5: Snow und Lucy Gray

Worauf Hunger Games-Fans sich einstellen sollten: The Ballad of Songbirds & Snakes schlägt in seiner dystopischen Zukunft einen düsteren Tonfall an. Die Vorlagen-Autorin Suzanne Collins verglich den neuen Film auf Instagram nach ihrer ersten Sichtung begeistert mit Catching Fire. Und der gilt für viele als die beste Verfilmung der Reihe.

Mit der umwerfenden neuen Besetzung ist der Wunsch nach einem Wiedersehen mit Jennifer Lawrence schnell vergessen. Denn neben Schauspiel-Größen wie Peter Dinklage als verbittertem Spiele-Erfinder und Viola Davis als Spiel-Leiterin überzeugen auch die neuen jungen Stars Tom Blyth, Rachel Zegler, Hunter Schafer und Josh Andrés Rivera.



Wer die Buchvorlage nicht kennt und glaubt, hier nur ein weiteres Mal die Hungerspiele mitzuerleben, sollte sich allerdings auf einige Überraschungen gefasst machen. Denn auch wenn wir miterleben, wie die Hunger Games zu dem tödlichen Spektakel reifen, in das Katniss 64 Jahre später geworfen wird, liegt der thematische Schwerpunkt diesmal anderswo: in der Erforschung der menschlichen Psyche und der Frage, wie unsere Erziehung und unser Umfeld unsere Entscheidungen zum Guten oder Bösen beeinflussen.

Und das ist ein aufregender neuer Ansatz, wenn wir glaubten, in der Tribute von Panem-Reihe alles schon gesehen zu haben.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.