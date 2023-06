Der versauteste Film von Sci-Fi-Star Zendaya erschüttert mit erstem Trailer das Internet: "Heilige Schei*e, ich kann nicht aufhören zu schauen"

Nach dem romantischen Kannibalen-Horror Bones and All meldet sich Regisseur Luca Guadagnino mit Challengers zurück. Der erste Trailer teast Spider-Man- und Dune-Star Zendaya in ihrer bisher erotischsten Film-Rolle.

Mit Filmen wie Call Me by Your Name, Suspiria und Bones and All ist Luca Guadagnino zu einem der aufregendsten Regisseure der Gegenwart geworden. Ziemlich produktiv ist der Italiener auch noch und so steht uns sein neues Werk schon bald bevor. Im September erscheint sein erotischer Sport-Film Challengers, zu dem jetzt der erste Trailer veröffentlicht wurde. In der Hauptrolle dabei ist Spider-Man- und Dune-Star Zendaya.

Schaut hier den ersten Challengers-Trailer auf Deutsch:

Challengers - Trailer (Deutsch) HD

In Challengers gerät Zendaya als Tennis-Star in ein Liebesdreieck

In der Handlung des Films spielt Zendaya eine talentierte Tennis-Spielerin, die in ein Liebesdreieck mit den zwei besten Freunden Art (Mike Faist) und Patrick (Josh O'Connor) gerät. Die Story wird die komplizierte Beziehung der drei Figuren über Jahre verfolgen und auf ein alles entscheidendes Tennis-Duell zwischen den beiden Männern hinauslaufen.

Neben ihrer kontroversen Rolle in der Skandal-Serie Euphoria deutet der erste Trailer zu Challengers schon an, dass es sich bei dem neuen Luca Guadagnino-Werk um den bisher erotischsten Film in der Karriere von Zendaya handeln dürfte.

Nach den bisherigen Streifen des Regisseurs ist jedenfalls klar, dass Guadagnino oft keine Kompromisse eingeht. Neu ist dagegen das Setting als Sport-Film innerhalb der Tennis-Szene.

Auf Twitter gibt es bereits einige Hype-Reaktionen zum Challengers-Trailer:

Ich schaue Challengers für den Plot

Der Plot:

ZENDAYA HAT ABGERISSEEEEN HEILIGE SCHEIßE ICH KANN NICHT AUFZUHÖREN ZU SCHAUEN

ZENDAYA ALS HAUPTDARSTELLERIN IN CHALLENGERS UND DUNE 2 DIESES JAHR WIR LEBEN WIRKLICH IN IHRER ÄRA

Das kannst du doch nicht ernst meinen

Wann läuft Challengers mit Zendaya im Kino?

Den neuen Film von Luca Guadagnino könnt ihr ab dem 14. September 2023 bei uns im Kino schauen. Dieses Jahr ist Zendaya außerdem noch ab dem 2. November 2023 in der heißerwarteten Sci-Fi-Fortsetzung Dune: Part Two auf der großen Leinwand zu sehen.

