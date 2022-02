Vor Spider-Man entging Zendaya ganz knapp einer Marvel-Katastrophe

Bevor Spider-Man-Star Zendaya zur MJ des MCU wurde, war sie für eine Marvel-Heldin im Gespräch. Glücklicherweise wurde daraus aber nichts.

In ihren bisher drei Filmen hat sich Zendaya die Rolle der MJ im Marvel Cinematic Universe (MCU) ganz zu eigen gemacht. Zendaya und Marvel, das ist mittlerweile eine selbstverständliche Kombination. Vor 8 Jahren sah das aber anders aus. Damals stand die Künstlerin kurz vor dem Einstieg ins konkurrierende X-Men-Universum bei Fox. Auf den ersten Blick liest sich das wie eine große Chance. Bei genauerem Hinsehen entging Zendaya aber einer regelrechten Marvel-Katastrophe.

Spider-Man-Star Zendaya bei den X-Men: Für diese Rolle war sie im Gespräch

Im Winter 2014/2015 war Zendaya vor allem aus der Disney-Sitcom Shake It Up! - Tanzen ist alles bekannt. Einen Kinofilm hatte sie noch nicht gedreht, Spider-Man und Euphoria waren weit weg. In dieser Phase war sie für die Rolle der Storm im Marvel-Blockbuster X-Men: Apocalypse im Gespräch.

Laut der damals einschlägigen Gerüchte-Schmiede Latino Review (via Screen Rant ) hatte die Schauspielerin für die Rolle Screen-Tests gemacht. Ebenfalls auf der Wunschliste stand Alexandra Shipp, die wenig später in Straight Outta Compton auftrat.

Storm im neuen X-Men-Film – das war ein großes Ding. Der Vorgänger, X-Men: Zukunft ist Vergangenheit, galt als Erfolg, bei der Kritik kam er sehr gut an. Shooting-Stars wie Tye Sheridan und Sophie Turner sollten zu den neuen Gesichtern von Cyclops und Jean Grey werden, während die Auserwählte für Storm in die Fußstapfen von Oscar-Preisträgerin Halle Berry treten sollte. Auch der Kauf von Fox durch Disney war noch Jahre entfernt, weshalb die Rolle ein langes Franchise-Leben versprach. Ein Traum, könnte man meinen.

Das X-Men-Casting führte direkt in eine Marvel-Katastrophe

Dieser Traum wurde für Alexandra Shipp wahr, die als Storm besetzt wurde. Zumindest am Anfang. Angeblich war Zendaya die Rolle nicht groß genug (spekuliert jedenfalls CBR ). In jedem Fall konnte Zendaya froh sein – man verzeihe das Wortspiel – diesen Sturm an sich vorbeiziehen zu lassen. Storms Auftritt war in der Tat unbedeutend, als schlimmer erwies sich jedoch der allgemeine Niedergang der X-Men-Reihe. Apocalypse nahm fast 30 Prozent weniger Geld ein als der Vorgänger und fiel bei der Kritik durch. Das war noch nicht der Tiefpunkt.

In X-Men: Dark Phoenix trat Alexandra Shipp noch einmal als Storm auf. Zu diesem Zeitpunkt durchliefen die X-Men-Filme bereits die Mühlen des Disney-Einkaufs und die Kino-Reihe wurde mehr oder weniger abgewürgt. Dark Phoenix setzte sich in der Erinnerung als katastrophaler Misserfolg fest und der X-Men-Traum war ausgeträumt.

Zendaya hatte 2016 indes die Rolle der MJ in Spider-Man: Homecoming angenommen. Dessen zweite Fortsetzung Spider-Man: No Way Home spielte allein in den USA so viel ein wie X-Men: Zukunft is Vergangenheit in der ganzen Welt.

Auch wenn sich manch Fan eine größere Bühne für Zendaya im MCU wünscht, spielt sie immer noch eine deutlich wichtigere Rolle, als es Alexandra Shipp in den X-Men-Filmen vergönnt war. Hätte Zendaya diese Rolle damals bekommen, ist wiederum zweifelhaft, ob sie für MJ/Michelle überhaupt ins Rennen gegangen wäre.

