Der wahre Grund, warum Sheldon in The Big Bang Theory immer dreimal an Pennys Tür klopft

Von all seinen Marotten ist das dreimalige Klopfen an der Tür seiner Nachbarin Penny zu Sheldons Wahrzeichen in The Big Bang Theory geworden. Ursprünglich war das gar nicht geplant.

Sheldon Cooper (Jim Parsons) ist ein Füllhorn an Running Gags aus liebenswerten und nervigen Angewohnheiten. In The Big Bang Theory wurde besonders seine Anklopfgewohnheit populär. Er klopft dreimal, nennt den Namen der Person auf der anderen Seite der Tür und wiederholt das ganze noch zweimal. Innerhalb der Serie erklärte er Penny (Kaley Cuoco), dass er das macht, weil er seinen Vater einmal beim Fremdgehen erwischt hat. Fans wissen dank Young Sheldon, dass es sich hierbei um ein Missverständnis handelte. TBBT: Das Klopfen von Sheldon war eine Entscheidung der Produzenten Wenn man in der 1. Staffel darauf achtet, fällt auf, dass Sheldon in den ersten Folgen noch viermal klopft, bevor er den Namen der anderen Person nennt. Das Klopfmuster war also nicht von Anfang an festgelegt. Die Entscheidung dazu wird dem Produzenten Lee Aronsohn zugerechnet. Im Official Big Bang Theory Podcast sprach Aronsohn im Mai darüber, wie es zu dem Verhalten kam: Ich weiß noch, dass der Gedanke dahinter nicht unbedingt analytischer Natur war. Als Autor, Schauspieler oder Künstler ist das Timing unglaublich wichtig. Die erfolgreichsten Menschen haben so etwas wie ein inneres Metronom. Dasselbe gilt für das Schreiben von Sitcoms: Man muss ein Gespür dafür haben, wo die Pausen hinkommen und was das Publikum zum Lachen bringt. Die Klopfer wurden reduziert, um mehr Lacher hervorzurufen The Big Bang Theory wurde vor Live-Publikum gedreht, wodurch die Produzenten schnell erkennen konnten, welche Gags funktionierten. Das Klopfen kam gut an, doch die Variationen von drei- oder viermal passten für Aronsohn noch nicht: Irgendwas in mir sagte: 'Nein, es braucht eine gewisse Ordnung. Es braucht eine gewisse Struktur.' Nachträglich betrachtet, ja, sehe ich, dass es zu Sheldon passt, Struktur zu haben. Ich weiß nicht, ich dachte damals nur: 'Wäre das nicht lustig?'

Die kurze Antwort: Ja. Es war verdammt lustig. Und die Autoren, Produzenten und auch Jim Parsons schafften es immer wieder, den Gag frisch zu halten und ihn zu variieren, ohne den Kern, das dreimalige Klopfen, zu verändern. So konnte der Gag bis zum Schluss der Serie amüsieren.