Deutsche Thriller-Serie stößt Cobra Kai vom Thron der Netflix-Charts – und das nach nur einem Tag

Ein deutscher Rache-Thriller mischt mit seiner neuen Staffel die Netflix-Charts auf. Und kickt an nur einem Tag die Finalstaffel von Cobra Kai vom Serien-Thron.

Eine Serie, von der sogar Horror-Autor Stephen King Fan ist, kann nicht so schlecht sein. Das dachten sich offenbar die Netflix-Abonnent:innen aus diesem unserem Lande, die den hiesigen Rache-Thriller mit seiner 2. Staffel direkt auf Platz 1 der Serien-Charts beförderten.

Nach nur einem Tag zog die neue Season von Kleo, die seit dem 25. Juli 2024 online ist, an der ersten Hälfte der Cobra Kai-Finalstaffel vorbei. Ob das Kunststück auch international noch mal gelingen wird?

Kleo Staffel 2 schlägt Cobra Kai bei Netflix - und darum geht es

In Kleo spielt Jella Haase (Fack ju Göhte) eine Top-Spionin und und Auftragskillerin der Stasi, die 1987 bei ihrer letzten Mission in Westdeutschland verhaftet wird. Nach der Wiedervereinigung kehrt sie in ein für sie fremdes Berlin zurück und entdeckt eine weitreichende Verschwörung, während sie persönliche Rachepläne schmiedet.

Netflix Kleo Staffel 2

In der 2. Staffel sind Kleo und der Polizist Sven (Dimitrij Schaad) abermals auf den Spuren des geheimnisvollen roten Koffers. Hinter dem umkämpften Objekt, das mittlerweile in anderer Hand liegt, sind auch CIA und KGB her. Und wenn Amerikaner und Russen die gleichen Ziele verfolgen, ist bald Chaos für unsere Ex-Spionin angesagt.



Nur sechs neue Folgen gingen online im Gegensatz zur achtteiligen Debüt-Season. Ob es ein weiteres Kleo-Kapitel geben wird, ist noch nicht raus. So erfolgreich wie die 2. Staffel gestartet ist, scheinen die Zeichen gut zu stehen, dass die Serie die schwierige Netflix-Hürde überwindet kann.

