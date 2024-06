Kevin Costners größter Western-Traum wächst weiter: Neuer Meilenstein für seine epische Horizon-Saga erreicht

Yellowstone-Star Kevin Costner gibt alles für seine neue Western-Saga und arbeitet nun schon am dritten Teil, bevor der erste Film überhaupt in die Kinos gekommen ist.

Ein Großereignis kommt dieses Jahr im Kino auf Western-Fans zu: Nachdem Kevin Costner jahrzehntelang von seinem gewaltigen Western-Projekt Horizon nur geträumt hat, wird es dieses Jahr im Kino Wirklichkeit: In zwei Monaten startet Horizon und Ende des Jahres kommt dann gleich die Fortsetzung Horizon 2 hinterher. Aber das ist noch nicht alles: Nun hat Costner nämlich mit dem Dreh von Teil 3 begonnen.

Komme, was da wolle: Kevin Costner dreht seinen Western Horizon 3

Weder die überraschend schlechten Kritiken zu Teil 1 noch die Investition seines eigenen Vermögens können Kevin Costner davon abhalten, auf den Horizont seiner Western-Saga zuzureiten. Diesem Traumprojekt hat er sogar seine Beteiligung an der Erfolgsserie Yellowstone geopfert. Nun verkündete der Star auf Instagram den Beginn der Dreharbeiten für Horizon 3:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ich bin zurück vor Ort und arbeite an Horizon 3. Kaum zu glauben, dass Teil 1 [in den USA] in weniger als einem Monat ins Kino kommt. Ich hoffe, ihr seht euch an, was wir da für euch erschaffen haben.

Die Horizon-Saga erzählt die Geschichte mehrerer Siedler:innen, die in den 1960er Jahren in den Westen Amerikas vordringen, um dort eine neue Heimat zu finden. Zusammenstöße mit kriegerischen Stämmen amerikanischer Ureinwohner:innen gestalten die Suche eines Zuhauses, das sie ihr Eigen nennen können, allerdings schwierig.

Die breitgefächerte Erzählung einer Vielzahl von Figuren, die neben Kevin Costner unter anderem von Sienna Miller, Isabelle Fuhrman, Jamie Campbell Bower und Sam Worthington verkörpert werden, ist nach Horizon 1 und 2 noch nicht zu Ende. Horizon 3 soll die Stränge weiter zusammenführen. Um ein echtes Ende zu erreichen, müsste Costner eigenen Angaben zufolge aber auch noch Horizon 4 drehen dürfen.

Moviepilot konnte den ersten Horizon-Film übrigens bereits bei den Filmfestspielen von Cannes schauen: Lest hier von dem positiven Eindruck, den Horizon hinterließ.

Wann starten Kevin Costners Horizon-Western im Kino?

Horizon kommt in Deutschland am 22. August 2024 ins Kino. Horizon 2 hat anschließend ein Startdatum am 7. November 2024. Horizon 3 hat noch keinen Start, wir können jedoch aller Voraussicht nach mit einem Erscheinen 2025 rechnen.

Der Western-Saga-Abschluss Horizon 4 wiederum hat noch keinen Drehstart und damit auch kein Veröffentlichungsdatum. Ursprünglich wollte Costner alle vier Teile auf einmal drehen (was am Hollywood-Streik scheiterte), es könnte also sein, dass er Teil 4 direkt an den Dreh von Teil 3 anschließt.

Podcast: 8 geniale Western, die sich nicht nur für Yellowstone-Fans lohnen

Ob dank Serien-Hits wie Yellowstone und 1883 oder Tarantino-Meisterwerke wie Django Unchained: Das Western-Genre erlebt eine Popularität wie lange nicht mehr. Für alle Fans haben die besten Western herausgesucht, die ihr gerade streamen könnt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Unter den 8 vorgestellten Western-Highlights bei Netflix, Amazon, Disney+ und MUBI finden sich sowohl absolute Klassiker als auch weniger bekannte Geheimtipps. Hier ist für jeden Genre-Fan etwas dabei: Unsere Empfehlungen decken zwischen 1964 und 2019 ganze 55 Jahre Western-Geschichte ab.