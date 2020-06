Deutsches Breaking Bad bei Netflix: Wilder Trailer zu How to sell Drugs Staffel 2

How to Sell Drugs Online (Fast) geht bei Netflix weiter. In Staffel 2 bricht der Drogenkrieg wieder in den Start-Up-Dschungel ein. Seht hier den Trailer zum deutschen Breaking Bad.

In den ersten Sekunden des Trailers zu How to Sell Drugs Online (Fast) rasiert sich Moritz Zimmermann den Kopf. Die beliebteste deutsche Netflix-Serie kokettiert mit Vergleichen zum Serienklassiker Breaking Bad. In einem Monat, am 21. Juli, kehrt der Teenie-Krimi zurück mit der 2. Staffel.



Der Trailer zu How to sell Drugs online (Fast) Staffel 2

How to Sell Drugs Online (Fast) - S02 Trailer (Deutsch) HD

Das zeigt der Trailer: So geht es weiter in How to sell Drugs 2

Der Langweiler Moritz zieht in Staffel 1 aus Spaß und Geldnot ein kleines Drogenimperium auf. Mit großem Einfallsreichtum mixten die Autoren in den knackigen Folgen Kleinstadttristesse mit bekannten Gangster-Tropen, Teenager-Themen und Tech-Thriller-Wendungen. Wie in Breaking Bad werden die Kleinkriminellen mit ihren Start-Up-Biz schnell reich, müssen aber "den Preis dafür zahlen."

Im Trailer zu Staffel 2 wirkt How to sell Drugs mehr denn je wie The Social Network mit Breaking Bad-Figuren - oder umgekehrt. Das Szenario selbst scheint anders als bei Genre-Kollegen aber nicht zu eskalieren. Der, Zitat, "Internationale Internet-Drogen-Baron" Moritz hat ganz einfach weiterhin Probleme, sein Business mit seinem Privatleben zu balancieren.

Das Ensemble aus Maximilian Mundt, Danilo Kamperidis, Lena Klenke und Damian Hardung wirkt zudem besser eingespielt als in Staffel 1. Das MyDrugs-Team erhält Zuwachs durch die neue Figur Kira und die Sünden der Vergangenheit werden wieder ausgegraben: Die Kumpels der toten Bjarne Mädel-Figur stehen vor der Tür und bringen schlechte Laune mit.



Freut ihr euch auf How to sell Drugs-Staffel 2?