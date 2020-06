Beliebteste deutsche Netflix-Serie: Rückkehr von How to Sell Drugs steht fest

Die deutsche Netflix-Serie How to Sell Drugs Online (Fast) hat mächtig eingeschlagen. Nun wurde bekannt gegeben, wann die 2. Staffel der Teenie-Komödie startet.

Mit How to Sell Drugs Online (Fast) hat Netflix letztes Jahr einen Nerv getroffen, denn die nur 6-teilige Staffel über einen Online-Drogenhandel einer Gruppe Jugendlicher ging richtig durch die Decke. Laut einer offiziellen Mitteilung des Streaming-Anbieters handelt es sich sogar um die meist gestreamte deutsche Netflix Original Serie in Deutschland - noch vor Dark.

Da überrascht es kaum, dass uns nun Nachschub ins Haus steht - und zwar sogar schon ziemlich bald. Auf Twitter wurde heute das Startdatum für Staffel 2 enthüllt, die noch diesen Sommer kommt.

How to Sell Drugs Online (Fast): Dann startet Staffel 2

Die 2. Staffel von How to Sell Drugs Online (Fast) wird ab dem 21. Juli 2020 bei Netflix als Stream verfügbar sein. Auch dieses Kapitel liefert uns wieder 6 Episoden mit jeweils 30 Minuten Laufzeit, lässt sich also gut an einem entspannten Nachmittag oder Abend am Stück konsumieren.

How to Sell Drugs Online (Fast): Der Teaser zu Staffel 2!

How to Sell Drugs Online (Fast) Staffel 2: Das erwartet uns

Die Showrunner Philipp Käßbohrer und Matthias Murmann bleiben der Serie bei Staffel 2 erhalten und auch die Jungstars Maximilian Mundt, Danilo Kamperidis, Damian Hardung sowie Lena Klenke sind in ihren jeweiligen Rollen weiter mit von der Partie. Mit Lena Urzendowsky stößt zudem ein interessanter Neuzugang hinzu. Sie spielt den Part der Computer-Expertin Kira, die Lenny um den Finger wickelt.

In der 2. Staffel bekommt es das MyDrugs-Team mit Drogendealern vom Ponyhof und gnadenlosen Holländern zu tun. Das Start-up-Unternehmen von Moritz und seiner Crew wird zwar noch erfolgreicher, doch damit steigen auch die Gefahren. An kriselnden Beziehungen, Liebesfrust und Abistress mangelt es außerdem nicht.

Vor dem Start von Staffel 2 rechnen wir noch mit einem längeren Trailer, der nicht lange auf sich warten lassen dürfte. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Freut ihr euch schon auf die 2. Staffel von How to Sell Drugs Online (Fast)?