Dexter-Fans werden die Serie in Staffel 9 nicht wiedererkennen - weniger Miami-Feeling geht nicht

Die Dreharbeiten zur neuen 9. Staffel von Dexter laufen. Die Einblicke von Set zeigen, dass Michael C. Halls Serienkiller-Rückkehr sehr anders ausfallen wird, als alles, was wir aus Miami kennen.

Was machte Dexter als Serie bislang aus? Das aufgesetzt fröhliche Gemüt des Sunnyboy-Serienkillers (Michael C. Hall) aus Miami war wohl ein großer Teil seines Charmes. Dexters Rückkehr für Staffel 9 diesen Herbst zeigt dem sonnigen Flair allerdings die kalte Schulter und entführt uns in eisige Gefilde.

Dexter im Anti-Miami: Die neue Serienkiller-Heimat lässt uns frösteln

Die verblüffende Rückkehr eines großen Dexter-Stars neben Michael C. Hall hat letzte Woche unsere Herzen erwärmt. Doch dass sich Dexter in Staffel 9 ansonsten weit von Miamis Wärme entfernt, zeigen Bilder vom verschneiten Drehort.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auf den Fotos (samt in der Bilder-Reihe verstecktem Messer), die Dexter-Regisseur Marcos Siega bei Instagram postete, ist Michael C. Hall nicht zu sehen (ein erstes Bild von seiner Dexter-Rückkehr gab es immerhin schon). Trotzdem zeigen die Location Scout-Einblicke einen spannenden Richtungswechsel der Serie.

Dexters neue Heimat Iron Lake im Bundesstaat New York ist verschlafen, kalt und winterlich-malerisch - also das komplette Gegenteil der heißen, brummenden Metropole Miami. Darüber hinaus zeigen Set-Bilder vom Dexter-Nachtdreh nahe Lancaster, Massachusetts eine düster-unterkühlte Atmosphäre im Nebel:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Es sieht ganz so aus, als wenn Dexter sich in Staffel 9 trotz der bereits angedeuteten Déjà-vus als Serie neu erfinden wird. Was uns aber nicht abschrecken sollte.

Die 9. Staffel Dexter stellt den Serienkiller vor eine frostige Herausforderung

Die Dexter Blu-ray-Box Jetzt holen Zum Rewatch vor Staffel 8

Dass wir eine neue Version von Dexter in neuer Umgebung zu sehen bekommen werden, ist eine aufregende Chance. Werden wir in dem Fish-out-of-Water-Szenario, Miamis Sunnyboy mit seiner verschneiten Umwelt vereinen können? Wird Dexter sich ohne Hawaii-Hemd und kurze Hosen auch eine völlighaben, die er seiner Umwelt vorspielt?

Da Dexter nach seinem vorgetäuschten Tod in Staffel 8 untergetaucht war, wird er in Staffel 9 wahrscheinlich sogar einen neuen Namen tragen. Dass er uns dabei in die Kälte verschleppt dürfte uns einen Dexter 2.0 zeigen. Vielleicht gibt es in Iron Lake sogar einen Hund, zu dem er sagen kann: "Toto, ich habe das Gefühl, wir befinden uns nicht mehr in Miami."

Dexter im Podcast: 8 Jahre Serienkiller-Charme und jetzt kommt Staffel 9

Zerstört das miese Ende von Dexter die Serie? Finden wir nicht. Im Moviepilot-Podcast Streamgestöber diskutieren wir über die einzigartige Serie:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Podigee, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Podigee Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir prüfen, was Dexter so brillant macht, was uns an der Serie immer noch verärgert und welche Wünsche und Erwartungen wir an Staffel 9 haben.



*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.



Haltet ihr Dexters neue verschneite Heimat in Staffel 9 für eine Chance oder schreckt sie euch ab?