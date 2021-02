Dexter-Rückkehr: Erstes Bild von Michael C. Hall wird dir ein Lächeln ins Gesicht zaubern

Dexter Staffel 9 kommt aller Voraussicht nach als großes Serien-Revival noch dieses Jahr . Nun gibt es ein erstes vielversprechendes Bild von Michael C. Halls lächelnder Rückkehr.

Dass die Serie Dexter acht Jahre nach ihrem Finale doch noch für eine 9. Staffel wiederkehrt, ließ die Fans schon letztes Jahr ausflippen. Die Dreharbeiten haben mittlerweile begonnen und nun schaffte es auch ein erstes Foto mit Serienkiller-Lächeln an die Öffentlichkeit. Und das dürfte viele ungemein beruhigen.



Der Überblick: Alles Wichtige zu Dexter Staffel 9

Erstes Foto zur Dexter-Rückkehr beruhigt: Er ist wieder der Alte

Im Zuge einer Vorstellung für Investoren von ViacomCBS wurde gestern laut Popculture einem kleinen Kreis erstes kurzes Dexter-Material gezeigt. Es verrät nichts zur Handlung der 10 neuen Episoden, erfreut aber mit einem grinsenden Michael C. Hall:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auffällig ist, dass der hier gezeigte Dexter Morgan, nicht länger der bärtige Holzfäller ist, der am Ende der 8. Staffel im Serienfinale so viele Fans vor den Kopf stieß. Michael C. Halls Figur ist auf dem Foto natürlich älter, aber scheint trotzdem der Alte zu sein: rasiert und (äußerlich) der gute gelaunte Sunnyboy, der einst Miamis Straßen unsicher machte.

Zweiter Anlauf zum Finale: Dexter-Star will größte Enttäuschung in Staffel 9 wiedergutmachen



Beachtet werden sollte auch Dexters Blick in die Kamera, denn dieser gesuchte Publikums-Kontakt, der die vierte Wand durchbricht, war auch das letzte Bild des alten Dexter-Finales (sowie Teil des ikonischen Intros). Dass das erste Bild, was wir von Staffel 9 zu sehen bekommen, nun ein ebensolcher Kamerablick ist, wirkt wie ein poetischer Zirkelschluss. Ein Anknüpfen an alte Stärken.

Dexter kehrt in Staffel 9 zurück - aber in neuer Umgebung

Schon vor einiger Zeit erfuhren wir, dass Staffel 9 Dexter an einen für Holzfäller ungeeigneten Ort schicken würde: Er findet sich nun im Bundestaat New York, in der Kleinstadt Iron Lake wieder. Dort gibt es nicht nur eine Polizeistation und eine Highschool, sondern auch einen neuen großen Dexter-Bösewicht.

© Showtime Hat Dexter in Staffel 9 wieder mehr zu lächeln?

Showrunner Clyde Phillips verriet bereits, dass Dexter bei seiner Rückkehr zwar verändert und bodenständiger sein würde, dass sein Dunkler Begleiter (aka Serienkiller-Trieb) aber weiter an seiner Seite verweilen würde: "Menschen werden sterben" in Dexter. Bei dem Lächeln, was Michael C. Hall auf dem ersten Bild trägt, glauben wir das sofort.

Der Podcast zur Serie Dexter: Wir blicken zurück und voraus

Zerstört das miese Ende von Dexter die Serie? Finden wir nicht. Im Moviepilot-Podcast Streamgestöber diskutieren wir über die einzigartige Serie:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Podigee, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Podigee Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir prüfen, was Dexter so brillant macht, was uns an der Serie immer noch verärgert und welche Wünsche und Erwartungen wir an Staffel 9 haben.



Freut ihr euch über Michael C. Halls Rückkehr als Dexter und sein "freundliches" Lächeln?