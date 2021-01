Dexter-Rückkehr: Sogar Michael C. Hall will das schlimme Finale wiedergutmachen

Dexter kehrt dieses Jahr für eine 9. Staffel zurück und Hauptdarsteller Michael C. Hall hat sich erstmals zu dem Wiedersehen geäußert, worin das "unbefriedigende Finale" verbessert werden soll.

Dexter kommt zurück. Noch dieses Jahr soll eine neue 9. Staffel mit 10 Folgen der beliebten Serienkiller-Serie ein zweites Finale auf die Beine stellen. Denn viele Fans waren mit dem ersten Serien-Ende nicht zufrieden. Sogar Hauptdarsteller Michael C. Hall hatte seine Zweifel. Nun sprach er erstmals von seiner Rückkehr als Dexter.



Michael C. Hall gibt Dexter eine zweite Chance

Die Dexter-Serienrückkehr wird das alte Finale nicht rückgängig machen, sondern fast 10 Jahre später daran anknüpfen. Schauspieler Michael C. Hall, der Serienkiller Dexter Morgan in 8 Staffeln verkörperte, will nun beim zweiten Versuch eines Endes einiges anders machen.



© Showtime Dexter: In Staffel 9 kein blutiger Anfänger mehr

Dexter wird es in Staffel 9 an einem neuen Handlungsort fernab von Miami mit zwei neuen Gegenspielern zu tun bekommen. Danach gefragt, warum er einer Dexter-Revival nach so langer Zeit zugestimmt habe, erzählte Michael C. Hall im Daily Beast -Interview:

Es war ein andauerndes Gespräch. Verschiedene Möglichkeiten ergaben sich über die Jahre. In diesem Fall ist die ausgewählte Story es wert, erzählt zu werden, anders als bei den vorangegangenen Vorschlägen. Ich denke genug Zeit ist vergangen, in der [Dexter] auf eine neue Weise faszinierend geworden ist wie nie zuvor.

Selbst Dexter war mit dem Dexter-Finale nicht ganz glücklich

Michael C. Hall war sich nach dem Dexter-Finale bewusst, dass der Serien-Abschluss (samt der letzten Szene mit einem totgeglaubten Dexter als Holzfäller im Wald) nicht auf viel Gegenliebe traf:

Seien wir ehrlich: Viele fanden das Ende der Serie ziemlich unbefriedigend und es gab immer die Hoffnung, dass danach eine würdige Story folgen würde. Ich zähle mich selbst zu den Leuten, die sich gefragt haben: "Was zur Hölle ist mit diesem Typen passiert?" Es ist aufregend, da wieder einzusteigen. Ich habe noch nie einen Charakter nach so vielen Jahren noch einmal gespielt.

© Showtime Dexter kehrt zurück - wer noch?

In manchen Punkten teilt der Dexter-Star die Kritik am ursprünglichen Serienfinale in Staffel 8 sogar. Mit diesem Wissen im Hinterkopf, steht Staffel 9 allerdings die große Aufgabe bevor, alles besser zu machen.

Ich denke, es war in Dexters Wahrnehmung gerechtfertigt, was er tat. Manche Kritiker sprachen das "Was" an, andere kritisierten das "Wie", was auch zulässig ist. Wir leben in einer Ära, in der die Messlatte für ein Serien-Ende sehr hoch liegt, wo sich zugleich Überraschung, Befriedigung und [emotionale] Abgeschlossenheit finden lassen soll.

Inwiefern Dexters Rückkehr diese Maßstäbe erfüllen kann, werden wir voraussichtlich Ende 2021 herausfinden. Zumindest überraschende Tode wurden schon angekündigt. Ob das zweite Finale uns Zuschauenden, Dexter als Figur und Darsteller Michael C. Hall dann tatsächlich inneren Seelenfrieden verschafft, bleibt abzuwarten.

Dexter im Podcast: Erinnert euch an die Serie und schaut voraus auf Staffel 9

Zerstört das miese Ende von Dexter die Serie? Finden wir nicht. Im Moviepilot-Podcast Streamgestöber diskutieren wir über die einzigartige Serie:

Wir prüfen, was Dexter so brillant macht, was uns an der Serie immer noch verärgert und welche Wünsche und Erwartungen wir an Staffel 9 haben.



Glaubt ihr nach Michael C. Halls Aussagen, dass Dexter bei seiner Rückkehr in Staffel 9 ein besseres Ende erhält?