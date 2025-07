Dexter-Überraschung: Neue Serie holt nach 12 Jahren zwei Fanlieblinge des Originals zurück

Die neue Dexter-Serie holt die nächsten Bekannten zurück: Die hier erklärten Gastauftritte alter Fanlieblinge sorgt in Folge 3 von Wiedererwachen für ein unerwartetes Wiedersehen.

Die neue Serie Dexter: Wiedererwachen hat letzte Woche einen mitreißenden Start hingelegt und Michael C. Hall in seiner ikonischen Serienkiller-Rolle zurückgeholt. Auch in Folge 3 ist die Fortsetzung bei Paramount+ * für weitere Überraschungen gut: Während Dexter in New York einen Taxi-Mörder jagt, bringt die Serie in Miami mit Gastauftritten zwei langjährige Dexter-Stars zurück.

Achtung, es folgen Spoiler für Episode 3 von Dexter: Wiedererwachen

Dexter: Wiedererwachen zeigt uns zwei alte Fanlieblinge in Miami

Die erste Folge brachte letzte Woche schon drei alte Dexter-Gegenspieler zurück, selbst wenn sie im Sequel nur eine Koma-Halluzination waren. Episode 3 hingegen reist zum Handlungsort der Originalserie zurück und schaut im Miami nach, was aus zwei alten Bekannten geworden ist.

Im sonnigen Florida verkündet Angel Batista (David Zayas) nach 40 Jahren seinen Polizei-Ruhestand, angeblich, weil er "reisen" und sich um persönliche Angelegenheiten kümmern will. In Wahrheit heißt das natürlich, dass er in New York City ungestört nach dem flüchtigen Dexter Morgan suchen möchte. Das ist "die eine Sache", die er nicht loslassen kann. Doch seinen Bay-Harbor-Metzger-Verdacht teilt er nicht mit seinen und Dexters ehemaligen Kollegen und Freunden. Er deutet lediglich an, sie würden es verstehen, wenn es so weit ist.

1. Masuka kehrt in Dexter: Wiedererwachen zurück

Vince Masuka (C.S. Lee) war von der ersten Folge der ersten Staffel an Teil der Originalserie. Als leitender Forensiker, für unpassende bis anzügliche Witze bekannt, war er lange ein Vorgesetzter von Dexter (der anders als Masuka bei der Spurensicherung nur auf Blut spezialisiert war). Als Sonderling mit eigenwilliger Lache hinterließ der Fanliebling in 8 Staffeln bei vielen einen bleibenden Eindruck.

Masuka vermutet in Folge 3 der neuen Dexter-Serie typischerweise sogleich, dass Batista seinen Ruhestand für einen (sexuell konnotierten) OnlyFans-Account nutzen wird, den er zwar unterstützen, aber nicht mögen wird. In seinem Kopf werden außerdem Batistas vage gehaltenen "alten Rechnungen" wie in einem Jason Statham-Film beglichen.

2. Dexters Kollege Joey Quinn ist 10 Jahre später immer noch Polizist

Zwischen Dexter und Dexter: Wiedererwachen liegen zwölf Jahre in der Handlungszeit, da die aktuelle Fortsetzung unmittelbar an Dexter: New Blood anknüpft. Detective Joseph 'Joey' Quinn (Desmond Harrington), der in Staffel 3 zur Hauptserie stieß, mag sich in seinen 6 Staffeln manche moralische Patzer geleistet haben, Am Ende hatte er das Herz aber doch am rechten Fleck und ist offenbar immer noch in Miami Metros Mordkommission tätig.

Insofern versteht Quinn nur schwer, was Batista mit seiner plötzlichen Berentung bezweckt: Will er noch ein Restaurant eröffnen, einen Roman schreiben oder einen Podcast starten? Wenn er in gewohnter Weise sein Wissen über Stripper und Alkohol einfließen lässt, unterstützt er seinen langjährigen Polizei-Captain trotzdem und vertraut seinem Urteil. Hoffen wir nur, dass sein Dexter-Geheimnis für Batista nach Umarmungen und Zuneigungsbekenntnissen gegenüber Quinn und Masuka keine fatalen Konsequenzen hat ...

Masuka und Quinn waren schon in Dexter: New Blood versteckt

Folge 3 von Wiedererwachen ist übrigens nicht das erste Lebenszeichen von Dexters alten Kollegen. Wer bei Dexter: New Blood im Finale von Folge 10 genau hingesehen hat, konnte in einem vorigen Easter Egg zu Quinn und Masuka in Batistas E-Mail-Verlauf bereits herausfinden, dass Masuka seine Hochzeit mit Junggesellenabschied plante und Quinn weiterhin Leichenfunde bearbeitete.

Podcast: Lohnt sich Dexter Wiedererwachen?

In Dexter: Wiedererwachen meldet sich Michael C. Hall in seiner mörderischen Paraderolle zurück. Nach 8 Staffeln Dexter, der Miniserie Dexter: New Blood und der letztes Jahr gestarteten Prequel-Serie Dexter: Original Sin ist es der vierte Eintrag in das Serienkiller-Universum. Kann die neue Serie an die alten Stärken anknüpfen?

