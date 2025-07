Neue Dexter-Serie bringt sofort 3 tote Figuren zurück: Alle Cameos in Wiedererwachen erklärt

Drei Gastauftritte rütteln Dexter: Wiedererwachen gleich zum Start mit alten Bekannten auf. Erinnert ihr euch noch, wer die Figuren in der Originalserie waren?

Dexter: Wiedererwachen knüpft als neue Serie an den Serienkiller-Hit Dexter (2006-13) und dessen Sequel Dexter: New Blood (2021) an. Anders als das letztes Jahr gestartete Prequel Dexter: Original Sin spielt dieses Kapitel zeitlich wieder nach den anderen Serien und holt Michael C. Hall als Hauptfigur von den Toten zurück.



Im spoilerfreien Serien-Check zu Dexter: Wiedererwachen haben wir die neue Serie bereits näher für euch unter die Lupe genommen. Hier wollen wir nun die 3 Gastauftritte in den ersten Minuten näher erklären, die über Dexter Morgan hinaus noch andere Figuren –zumindest kurzzeitig – wiederbeleben.

Achtung, es folgen Spoiler zur ersten Folge von Dexter: Wiedererwachen.

Dexter redet zu seinem Wiedererwachen mit alten (toten) Bekannten

Zu Beginn von Dexter: Wiedererwachen liegt Dexter Morgan nach seinem Brustschuss durch Sohn Harrison (Jack Alcott) seit zehn Wochen im Koma. Ausreichend Zeit also, um in den Kopf des Killers einzutauchen, der sich schon lebendig gern mit Toten unterhielt.

Anders als in Dexter, wo sein Vater Harry (James Remar) ihm stets als Halluzination ins Gewissen redete, und Dexter: New Blood, wo diesen Part seine verstorbene Schwester Debra (Jennifer Carpenter) übernahm, bekommen wir es zum Auftakt mit drei Koma-Halluzinationen wichtiger Gegenspieler zu tun, die in Cameos zurückkehren:

1. Der Trinity Killer

"Hallo, Dexter Morgan", ist ein Zitat, das wohl jedem Dexter-Fan geläufig ist. John Lithgow sprach die Gänsehaut-Worte das erste Mal in Staffel 4, wo er den großen Gegenspieler Arthur Mitchell verkörperte. Der als Trinity-Killer bekannte Serienmörder gilt bei den meisten als bester Bösewicht aller Dexter-Staffeln. Er tötet jahrzehntelang in Dreierserien (eigentlich sogar Viererserien) und wird am Ende der vierten Staffel von Dexter getötet. Zuvor er hat er aber schon dessen Ehefrau Rita (Julie Benz) in der Badewanne ermordet, wie eines der erschütterndsten Staffelfinale überhaupt offenbarte.



In Dexter: Wiedererwachen meldet sich John Lithgow vor seinem anstehenden Harry Potter-Auftritt nochmal als Schurke in seiner ikonischen Rolle zurück. Hier verhöhnt er Dexter im Koma-Traum für Harrisons "Vatermord" und fragt (mit eigener Erfahrung), wie es sich anfühlt, von jemandem getötet zu werden, der einem nahestand. Sein Tipp von einem Serienkiller zum andern: Dexter hat (wie einst Trinity) den Fehler gemacht zu glauben, er könne alles haben: eine Familie und seinen Tötungstrieb des "dunklen Begleiters".

2. Staatsanwalt Miguel Prado

Der nächste geisterhafte Besucher an Dexters Krankenbett ist Miguel Prado, wieder gespielt von Jimmy Smits. Der stellvertretende Bezirksstaatsanwalt freundet sich in Staffel 3 mit Blutspuren-Analyst Dexter an, nachdem er seinen Bruder Oscar verloren hat. Der ursprünglich hart aufseiten des Gesetzes durchgreifende Mann findet über die Season hinweg etwas zu sehr Gefallen an seiner dunklen Seite, sodass Dexter den erblühenden Serienkiller schließlich ermordet – weil sein Code zum Töten böser Menschen es von ihm verlangt.

In Dexter: Wiedererwachen spricht Prado Dexter mit "Socio" (Partner) und "Amigo" (Freund) an, bevor er Erde auf sein Grab schaufelt. Das Vertrauensverhältnis zwischen beiden war etwas Besonderes, weil Dexter sich ihm öffnete. Das Töten böser Menschen bezeichnet er jetzt sogar als nobel. Nur Dexters versuchtes "Normalsein" brachte Unschuldige ins Grab – wie Dexters Schwester Debra, die Polizei-Vorgesetzte Maria LaGuerta (Luna Lauren Velez) und Gattin Rita. Deshalb bescheinigt Prado Dexter einen einsamen Pfad durchs Leben.

3. Polizei-Sergeant Doakes

Nach einem kurzen Sprung zu Harrison in New York sowie Dexters Vergangenheitsreise mit Geistervater Harry Morgan, der ihn in Wiedererwachen wieder als Dauergast begleiten darf, tritt schließlich der letzte verstorbene Koma-Gast auf. Er ist kein Bösewicht im klassischen Sinne, entpuppte sich aber als gefährlicher Gegenspieler für Dexter: Sergeant James Doakes (Erik King) ist in Staffel 1 und 2 der einzige Polizeikollege, der Dexter als unheimlich und verdächtig ansieht. Damit Dexter in Staffel 2 nicht auffliegt, tötet dessen Freundin Lila Doakes. Dexter hängt ihm die eigene Serienkiller-Identität als Bay Harbour-Metzger an, was erst Jahre später mit neuen Beweisen von Maria LaGuerta angezweifelt wird.

James Doakes meldet sich in Dexter: Wiedererwachen mit seinem ikonischen Ausspruch "Surprise, Motherfucker" zurück. Doch statt Dexter erneut als "Creep" zu beschimpfen, wie es seine Art war, gesteht er einen Fehler ein: Unter Dexters verdorbener Seite als Bay Harbour-Metzger steckte doch ein guter Kern. Diese Seite braucht Sohn Harrison von ihm ... und so erwacht Dexter mit einem neuen Ziel aus dem Koma.

Obwohl der Auftritt der toten Kontrahenten zu Beginn von Dexter vor allem als Nostalgie-Faktor und Zusammenfassung voriger Ereignisse fungiert, wird sich in den kommenden Episoden von Dexter: Wiedererwachen herausstellen müssen, wer von den dreien Recht behält mit seiner Einschätzung von Dexters weiterem Leben.

Die neue Dexter-Serie startet am heutigen 11. Juli 2025 bei Paramount+ mit zwei Episoden und wird in den kommenden Wochen immer freitags mit einer neuen von insgesamt 10 Folgen fortgesetzt.