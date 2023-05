Die 10 wichtigsten Breaking Bad-Figuren von intelligent nach dumm gerankt – und Walter White kommt erst auf Platz 3

Breaking Bad besticht durch die genialen, verzweifelten, kaltblütigen und manchmal extrem dämlichen Schachzüge von Figuren wie Walter White und Jesse Pinkman. Wir ordnen die wichtigsten Rollen nach Intelligenz.

Breaking Bad ist aus vielen Gründen eine der besten Serien. Neben der einzigartigen Story und vielen ikonischen Szenen sind es vor allem die Figuren rund um Walter White, die Zug um Zug im Drogensumpf von Albuquerque zu überleben versuchen. Manche sind Meister ihres Fachs, andere stolpern morgens gefühlt über den eigenen IQ. Wir haben die bedeutendsten Figuren danach gerankt, wie schlau sie sich verhalten.



Platz 10: Dean Norris als Hank Schrader

AMC Hank (Dean Norris) in Breaking Bad

Niemand ist so vernagelt wie Hank (Dean Norris). Walts jovialer Schwager bezahlt seine zur Schau gestellte Geradlinigkeit mit einer fast kindlichen Naivität. Fünf Staffeln lang kann ihm Walt mit seinem Drogengeschäft auf der Nase herumtanzen. Immerhin sorgt er mit seinen Scheuklappen und Marotten, etwa seiner Mineral-Obsession, für viele Lacher.

Platz 9: Betsy Brandt als Marie Schrader

AMC Betsy Brandt als Marie Schrader

Marie (Betsy Brandt), Hanks Frau, bringt da schon mehr Feingefühl und Gespür für die vielen verzwickten Situationen in der Serie mit. Sie gehört zu den Figuren, die oft nur am Rand der Geschichte auftauchen, aber mehr mitbekommen, als man ihnen zugestehen will. Ihr Verhalten ist dabei deutlich überlegter als das ihres Gatten. (MH)

Platz 8: Aaron Paul als Jesse Pinkman

AMC Aaron Paul als Jesse Pinkman

Jesse (Aaron Paul) ist ein kniffliger Fall. Manchmal kann er sich mit Dummheiten nicht überbieten. Hin und wieder verblüfft er jedoch mit einem Geistesblitz, mit dem niemand gerechnet hat. Vor allem zu Beginn der Serie stolpert er von einer Situation in die nächste. Je düsterer die Welt um ihn herum wird, desto mehr muss er in sich gehen und überlegen, wie er überlebt, was uns schließlich zu El Camino: Ein Breaking Bad-Film führt. (MH)

Platz 7: Krysten Ritter als Jane Margolis

AMC Jane (Krysten Ritter) in Breaking Bad

Jane (Krysten Ritter) mag eine rückfällige Drogensüchtige sein, aber sie ist auch der liebevollste und ehrlichste Mensch in Jesses Leben. Vor allem aber ist sie in der Lage, Walts Schwächen zu erkennen und ihm ihre Bedingungen aufzudiktieren. Am Ende ist es Sucht, nicht Dummheit, die ihr das Genick bricht.

Platz 6: Robert Forster als Ed Galbraith

AMC Robert Forster als Ed

Eds (Robert Forster) Rolle in Breaking Bad ist klein, aber wichtig. Er kann als einziger Mensch, Walt vor seinen Gegnern verstecken. Allein die Tatsache, dass Genies wie Gus oder Mike Eds Operation nicht auf dem Schirm haben, zeigt sein immenses Geschick an Geheimhaltung.

Platz 5: Anna Gunn als Skyler White

AMC Anna Gunn als Skyler White

Skyler (Anna Gunn) ist eine der Figuren, die man niemals unterschätzen sollte. Sie verfügt weder über eine besondere Gabe wie Walt noch die Ressourcen eines Kartells. Stattdessen managt sie im Alleingang das Familienleben im Hause White und baut sich ein Geschäft auf, das funktioniert. Skyler beweist eine unglaubliche Willensstärke und findet Wege, um ihre Ideen trotz aller Hindernisse zu verwirklichen. (MH)

Platz 4: Bob Odenkirk als Saul Goodman

AMC Bob Odenkrik als Saul Goodman

Eigentlich ist er ein Anwalt, aber noch vielmehr ein raffinierter Ganove: Saul Goodman aka Jimmy McGill (Bob Odenkirk) durchschaut alle Menschen um sich herum sofort. Er weiß, was sie wollen, und er weiß, wie er ihre Wünsche erfüllt oder zumindest den Anschein erweckt, als könne er sie erfüllen. Ein brillanter, intuitiver und unerschrockener Kopf, dem allerdings hin und wieder der eigene Eifer zum Verhängnis wird. (MH)

Platz 3: Bryan Cranston als Walter White

AMC Bryan Cranston als Walter White

Walter White (Bryan Cranston) ist Heisenberg, das ultimative Mastermind. Naja, fast. Walt ist definitiv klug, so klug, dass er eine Lücke im System erkennt und für sich ausnutzt. Ab der ersten Folge ist aber eigentlich klar, dass er der Sache nur zum Teil gewachsen ist. Aber genau das macht den Reiz aus. In manchen Dingen ist Walt den anderen Figuren gleich mehrere Schritte voraus – und manchmal hat er keine Ahnung, womit er es wirklich zu tun hat und wechselt ins Extreme. Ein Genie, das zum Monster wird. (MH)

Platz 2: Jonathan Banks als Mike Ehrmantraut

AMC Jonathan Banks als Mike Ehrmantraut

Mike Ehrmanntraut (Jonathan Banks) ist mit allen Wassern gewaschen. Als Ex-Cop pflegt er einen professionellen Umgang mit Gewalt, als loyaler Gefolgsmann und Auftragskiller von Gus Fring hadert er nicht mit moralischen Grenzen. Er verlässt sich auf sichere Pläne, handelt aber blitzschnell, wenn es darauf ankommt. Nur seine Arroganz wird ihm am Ende zum Verhängnis, da er Walts Verzweiflung nicht als Bedrohung erkennt.

Platz 1: Giancarlo Esposito als Gus Fring

AMC Giancarlo Esposito als Gus Fring

Gus Fring (Giancarlo Esposito) ist das größte Genie in Breaking Bad. Die Intelligenz, mit der er sein Drogengeschäft vor der Öffentlichkeit verbirgt, während er sich gleichzeitig als integrer Philanthrop und freundlicher Hühnchenverkäufer gibt, sucht ihresgleichen. Sein Vorausblick ist so scharf, weil er als einzige Figur der Serie persönliche Belange völlig ignoriert. Er will keinen Respekt, keine Liebe, er ist nicht gierig oder sadistisch oder selbstsüchtig. Er ist die pure Effizienz.

