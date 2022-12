Die 23 größten Serien-Highlights 2023: Netflix’ Avatar, The Walking Dead-Nachschub und vieles mehr

Welche neuen Serien gehören 2023 auf eure Merkliste? Wir haben die vielversprechendsten Highlights des kommenden Jahres herausgesucht, die ihr nicht verpassen solltet.

Ein spektakuläres Serienjahr liegt hinter uns. Und nachdem wir die besten Serien 2022 gekürt haben, richten wir nun den Blick nach vorne. Denn im neuen Jahr 2023 erwarten uns einige vielversprechende Neuheiten bei Netflix, Disney+, Amazon und mehr, denen wir schon jetzt mit Spannung entgegenfiebern.

Wir haben uns durch die Masse an bereits für 2023 angekündigten Serien-Neuheiten (allein über 100 neue Netflix-Serien) gewühlt und eine Auswahl an 23 kommenden Serien-Highlights zusammengestellt. Ob ihr nun Science-Fiction, Horror, Fantasy oder geballte Action mögt: Es ist garantiert für jeden Serien-Geschmack etwas dabei.

Die 23 größten Serien-Highlights 2023 in der Podcast-Vorschau

In dieser Ausgabe unseres Streamgestöber-Podcasts stellen wir euch 23 neue kommende Serien vor, die bereits jetzt unsere Vorfreude eskalieren lassen. Darunter finden sich neue Franchise-Kapitel von Marvel, Star Wars und The Walking Dead sowie die heißerwarteten Netflix-Adaptionen von Avatar und One Piece und viele weitere:

Serien-Highlight 2023: Western-Drama mit Harrison Ford und Helen Mirren

Falls ihr unserem Serien-Ausblick ein paar heiß erwartete Titel wie The Last of Us oder Nicolas Winding Refns Netflix-Serie Copenhagen Cowboy vermisst: die bereits im Januar startenden Serienleckerbissen stellen wir gesondert in einer Januar-Vorschau vor.

Weitere fehlende Serien wie das MCU-Event Secret Invasion, das Samurai-Epos Shogun und das von stargespickte HBO-Miniserie White House Plumbers haben wir bereits in einer früheren Serien-Jahresvorschau im Podcast vorgestellt.

Streamgestöber: Dein Moviepilot-Podcast zu den besten Serien und Filmen im Stream

Neu bei MagentaTV im Dezember: A Spy Among Friends

