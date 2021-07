Die 4 größten Flops von Thor 4-Star Chris Hemsworth gibt es jetzt bei Netflix

Vor Thor 4 könnt ihr die Filmsünden von Chris Hemsworth bei Netflix nachgucken. Der Marvel-Star hat längst nicht nur Erfolge vorzuweisen. Ein Film ist besonders kurios gescheitert.

Selbst die größten Superstars haben Flops oder sogar richtige Schandflecke in ihrer Vita. Gerade am Anfang der Karriere flattert nicht jeden Tag ein wasserdichtes Rollenangebot rein und du musst nehmen, was du kriegen kannst. So ging es auch Chris Hemsworth, der zwar mit seinem Eintritt in Hollywood praktisch am Flughafen den Thor-Umhang zugeworfen bekam, darüber hinaus aber ein paar Mal mächtig daneben griff.

Vor Thor 4-Star: Chris Hemsworth Misserfolge gibt es bei Netflix

Vier der größten Fehlentscheidungen von Chris Hemsworth aus seiner knapp 12 Jahre langen Hollywood-Karriere könnt ihr jetzt bei Netflix streamen und euch damit vor Thor 4: Love and Thunder mit den dunklen Nischen des sonst so strahlenden Marvel-Stars vertraut machen.

Hier stellen wir die 4 Filme vor, bei denen weltweites Einspiel und oder die Bewertungen besonders weit an den Erwartungen vorbeigingen. Berücksichtigt wurden außerdem nur Filme, in den der Australier eine tragende Rolle spielt.

Flop 1: The Huntsman & The Ice Queen mit Chris Hemsworth bei Netflix

Budget und Einspiel in US-Dollar: 115 Mio./ 165 Mio.

115 Mio./ 165 Mio. Moviepilot-Bewertung: 5.2

Wie schlecht ist er wirklich? Eine dieser Fortsetzungen, nach denen niemand gefragt hat, die nichts zu erzählen hat und im Grunde nur die Themen des ersten Teils wiederkäut. Hemsworth selbst war unzufrieden mit dem Film. Er deutet künstlerische Missverständnisse und sagt: "Ich glaube nicht, dass wir mit dem Film jemals irgendwie auf den Punkt gekommen sind." Ein vermeidbarer Fehlschlag, den sich Hemsworth in dieser Phase seiner Karriere hätte sparen können.



Flop 2: Im Herzen der See mit Chris Hemsworth bei Netflix

Budget und Einspiel in US-Dollar: 100 Mio./ 94 Mio.

100 Mio./ 94 Mio. Moviepilot-Bewertung: 6.5

Wie schlecht ist er wirklich? Im Herzen der See ist ein guter, geradliniger, altmodischer Abenteuerfilm mit einer Hauptrolle, die Hemsworth auf den Leib geschneidert ist. Leider stellte sich die Literaturverfilmung als brutale Fehlkalkulation heraus. Abenteuerfilme, auch stargespickte, hatten es gerade im Jahr 2015 schwer, als Sequels von Fast and Furious, Marvel, Jurassic World und Star Wars die Kinokassen dominierten.



Flop 3: Red Dawn mit Chris Hemsworth bei Netflix

Budget und Einspiel in US-Dollar: 65 Mio./ 51 Mio.

65 Mio./ 51 Mio. Moviepilot-Bewertung: 4.8

Wie schlecht ist er wirklich? Red Dawn, ein Remake von Die rote Flut aus dem Jahr 1984, kam nach einem Dreh- und Vermarktungschaos erst fast drei Jahre nach Abschluss der Produktion in die Kinos und damit zu einem Zeitpunkt, als Chris Hemsworth sich bereits einen guten Ruf in Hollywood erarbeitet hatte.

Mit Red Dawn holten ihn die Sünden der Vergangenheit ein. Er hatte sich dem Projekt im Jahr 2009 angeschlossen, vor seinen großen Castings im MCU bei Star Trek. Red Dawn selbst merkt man die vielen Nachdrehs an. Die Story um eine nordkoreanische Armee, die erst chinesisch war und die die USA aus heiterem Himmel überfällt, entwickelt keine echte Spannung.



Flop 4: Men in Black: International mit Chris Hemsworth bei Netflix

Budget und Einspiel in US-Dollar: 110 Mio./ 254 Mio.

110 Mio./ 254 Mio. Moviepilot-Bewertung: 5.4

Wie schlecht ist er wirklich? Men in Black 4 ist ein Grenzfall. Er schrieb gerade so schwarze Zahlen und ist gerade so erträglich. Und doch so egal. Und das bei diesen Möglichkeiten. Die Idee, die Chemie von Tessa Thompson und Chris Hemsworth aus Thor 3 in eine anderes Setting zu übertragen, klingt gut. Das Science-Fiction-Abenteuer gerät aber irritierend steril und vorhersehbar. In die Karriere von Hemsworth, die gerade steil bergauf geht, passt dieses Schulterzucken von einem Blockbuster nicht.



