Die 5 besten Netflix-Serien, die viel zu wenig Leute kennen – mit 3 nervenaufreibenden Thriller-Geheimtipps

Jeden Monat erweitert Netflix sein Serien-Repertoire und vieles wird von dem riesigen Angebot verschluckt. Drei Thriller, eine RomCom und eine Mystery-Serie schlummern unter den unentdeckten Schätzen.

Kennt ihr das Gefühl, wenn ihr eine Serie gesehen habt und euch sofort mit all euren Freund:innen darüber austauschen möchtet? Mir geht es häufig so, doch es gibt dabei ein Problem: Viele der Serien haben die anderen noch gar nicht gesehen, weil sie im riesigen Angebot von Netflix untergehen.

Das wird auch anhand der Bewertungen auf Moviepilot deutlich. Im Vergleich zu preisgekrönten und populären Serien wie Das Haus des Geldes (3.929 Bewertungen) und Élite (807 Bewertungen) haben meine Geheimtipps weit unter 200 Bewertungen.

Die fünf besten dieser übersehenen Serien-Juwelen, die zufällig alle aus Spanien stammen, will ich euch heute vorstellen.

Netflix-Geheimtipp Deine letzte Stunde: Eine nervenaufreibende Spurensuche nach dem Tod

The Mess You Leave Behind - S01 Trailer (English Subs) HD

In Deine letzte Stunde gibt es ein Wiedersehen mit einem Élite-Liebling, nämlich Arón Piper (Ander). In der spanischen Thriller-Serie schlüpft er in die Rolle des Schülers Iago, dessen Literatur-Lehrerin Viruca auf strittige Art und Weise verstorben ist.

Als ihre Nachfolgerin Raquel ihre Stelle übernimmt, möchte sie dem Tod auf die Spur gehen, und wird dabei selbst zum Opfer von mysteriösen Nachrichten. Der eigentliche Traumjob wird damit zum Albtraum und immer mehr Details kommen ans Licht.

An Deine letzte Stunde ist besonders lobenswert, dass die Serie tatsächlich bis zur letzten Sekunde spannend bleibt – und überhaupt nicht vorhersehbar ist. Die schauspielerische Leistung von Arón Piper & Co. ist darüber hinaus wirklich erstklassig.

Bewertungen bei Moviepilot: 103

Netflix-Geheimtipp Smiley: RomCom-Juwel mit Humor und Erotik

Netflix Smiley

Lediglich 24 Bewertungen konnte die spanische Rom-Com Smiley bisher bei Moviepilot erzielen, allerdings mit einer hohen 7,4 von 10. Im Vordergrund des Netflix-Highlights stehen die zwei homosexuellen Männer Bruno (Miki Esparbé) und Àlex (Carlos Cuevas), die durch einen witzigen Zufall aufeinandertreffen.

Die beiden könnten nicht unterschiedlicher sein. Doch trotz ihrer Differenzen nähern sie sich zu ihrer eigenen Überraschung immer mehr an – und aus einem One-Night-Stand wird plötzlich mehr. Doch so schnell sie sich ineinander vergucken, so schnell kommen auch die ersten Zweifel auf: Kann das wirklich gut gehen?

Neben dieser Frage beschäftigt sich die romantische Comedy-Serie auch mit gesellschaftlichen Themen. Die sehr diversen Charaktere haben beispielsweise an den Themen Älterwerden, Coming Out und unerfüllten Karrierewünschen zu knabbern. Smiley ist deshalb nicht nur höchst unterhaltsam, sondern regt auch zum Nachdenken an – und bringt obendrein noch eine Menge Humor und Erotik mit.

Bewertungen bei Moviepilot: 24

Netflix-Geheimtipp Jemand muss sterben: Ergreifende Thriller-Miniserie mit Tiefgang

Jemand muss sterben - S01 Trailer 2 (Deutsch) HD

In Jemand muss sterben treffen die Zuschauer:innen auf einen meiner absoluten Serien-Lieblinge, nämlich die spanische Schauspielerin Ester Expósito. Den meisten ist sie sicherlich durch ihre Rolle der Carla in Élite bekannt. Auch der restliche Cast kann sich sehen lassen, darunter Carlos Cuevas aus Smiley.

Thematisch greift die dreiteilige, spanisch-mexikanische Thriller-Miniserie Homophobie in den 1950er Jahren auf. Nachdem seine Familie Gabino Falcón eigentlich mit Cayetana (Ester Expósito) vermählen möchte, erfährt diese von seiner Homosexualität und steckt ihn daraufhin in ein Internierungslager für schwule Männer.

Doch damit nicht genug: Der männliche Crush von Gabino startet etwas mit Gabinos Mutter – zum Entsetzen der gesamten Familie. Jemand muss sterben blickt damit nicht nur in die schreckliche Vergangenheit von Homosexuellen zurück, sondern bietet auch jede Menge Spannung und Drama rund ums Thema Familie.

Bewertungen bei Moviepilot: 30

Netflix-Geheimtipp Willkommen auf Eden: Die Influencer:innen-Traumwelt wird zum Thriller

Welcome To Eden - S01 Trailer (English Subs) HD

In Spanien war Willkommen auf Eden so erfolgreich, dass bereits die 2. Staffel bestätigt wurde. Hierzulande kennt man die Thriller-Serie allerdings kaum. Dabei steckt hinter der Serie ein durchaus interessanter Plot: Fünf Influencer:innen werden von einer Getränkemarke auf die Insel Eden eingeladen, um dort das neue Getränk Blue Eden zu probieren – jedoch nicht ohne Folgen.

Denn nach Einnahme des Getränks verlieren die fünf jungen und attraktiven Influencer:innen die Kontrolle über sich selbst. Es beginnt ein Wechselbad der Emotionen, sowohl für die Charaktere als auch für die Zuschauer:innen. Von romantischen Gefühlen, Todesfällen und Rebellionen ist alles dabei. Außer eines: Langeweile!

Bewertungen bei Moviepilot: 88

Netflix-Geheimtipp White Lines: Zwischen Drogenhandel und Todesrätseln

White Lines - S01 Trailer (Deutsche UT) HD

White Lines ist die Empfehlung dieser Liste, von der ihr am ehesten schon gehört habt. Denn White Lines stammt aus der Feder von Álex Pina, der auch Drehbuchautor von Das Haus des Geldes ist.

Die Mystery-Serie wurde zwar auf Mallorca gedreht, spielt aber auf Ibiza und handelt von dem rätselhaften Todesfall des jungen DJs Axel Collins. Sein Leichnam taucht nach mehreren Jahren plötzlich auf. Als seine jüngere Schwester Zoe Walker (Laura Haddock) herausfindet, dass die spanischen Behörden die Todesursache aufgrund von Verjährung nicht ermitteln möchten, reist diese selbst nach Ibiza und begibt sich auf eine erlebnisreiche Spurensuche.

Dort gerät sie nicht nur regelmäßig in Gefahr, sondern lernt auch Axels ehemaligen Freundeskreis kennen, der in großen Schwierigkeiten steckt. Insbesondere aufgrund von Drogen und riesigen Schuldenbergen.

Nach White Lines fragt ihr euch bestimmt: Wie passt so viel Stoff in so eine kurze Serie? Doch genau diese Schnelllebigkeit, die unvorhersehbaren Ereignisse und die permanente Spannung machen den Serien-Tipp so interessant.4

Bewertungen bei Moviepilot: 176





