Die 7 besten Science-Fiction-Filme 2022 und wo sie zu sehen sind – Alien-Action, Zeitschleifen & Mindfucks

2022 war ein exzellentes Jahr für Science-Fiction-Fans. Wir sagen euch, wo es die 7 größten Film-Highlights zu sehen gibt und warum sich die gruseligen Killer-Affen und rührenden Robo-Brüder lohnen.

Die Film-Diele 2022 hat uns verschiedenste Sci-Fi-Sorten präsentiert. Ihr werdet im Kino, bei Disney+, Amazon, WOW und mehr fündig, um die 7 besten Science-Fiction-Filme des Jahres jetzt nachzuholen.

Beste Sci-Fi-Filme 2022: Das Kinospektakel Avatar 2: The Way of Water

In Avatar 2: The Way of Water tauchen wir nach einer ausgedehnten Wartezeit wieder in James Camerons wunderschöne Alien-Welt Pandora ein.

Avatar 2: The Way of the Water - Trailer 2 (Deutsch) HD

Wo kann ich den Film sehen? Derzeit im Kino, danach bei Disney+ (wir schätzen den Termin auf Mai 2023)



Warum lohnt er sich? James Cameron setzt mit seiner Fortsetzung zu Avatar - Aufbruch nach Pandora einmal mehr neue optische Maßstäbe für Filme. Die Geschichte ist emotional genug, um hinter der nie dagewesenen visuellen Wucht nicht zu verblassen. Auch wenn ihr selten ins Kino geht, solltet ihr euch Avatar 2 in bestmöglicher Qualität nicht entgehen lassen.

Beste Sci-Fi-Filme 2022: Das Roboter-Drama After Yang

In After Yang versuchen ein Vater (Colin Farrell) und seine Tochter das Leben des Familienroboters zu retten.

After Yang - Trailer (English) HD

Wo kann ich den Film sehen? Im Film-Abo von WOW*



Warum lohnt er sich? After Yang ist für Sci-Fi-Fans, die sich gerne mit den ganz großen Fragen der Identität auseinandersetzen und gleichzeitig nicht vor der emotionalen Vehemenz, die sie mitbringen, zurückschrecken. Das Drama nimmt uns auf eine melancholische Reise über Vergänglichkeit und Menschsein mit, die nachhallt.

Beste Sci-Fi-Filme 2022: Die Zeitschleifen-Komödie Beyond the Infinite Two Minutes

In Beyond the Infinite Two Minutes kann der Café-Inhaber Kato mithilfe von Bildschirmen exakt zwei Minuten in die Zukunft sehen und will sich das zunutze machen.

Beyond the Infinite Two Minutes - Trailer (Deutsch) HD

Wo kann ich den Film sehen? Bei Amazon Prime Video*



Warum lohnt er sich? Beyond the Infinte Two Minutes erzählt in 90 Minuten den perfekten Zeitschleifen-Mindfuck. Und das alles ohne Schnitt in Echtzeit. Die Komödie ist ein verrückter und einfallsreicher Trip zum Dauerschmunzeln.

Beste Sci-Fi-Filme 2022: Der Superheldenfilm Black Panther: Wakanda Forever

In Black Panther: Wakanda Forever kehren wir für einen hochemotionalen MCU-Film in das technologisch fortgeschrittene Wakanda zurück.

Black Panther: Wakanda Forever - Trailer (Deutsch) HD

Wo kann ich den Film sehen? Derzeit im Kino, danach bei Disney+ (voraussichtlich im Januar)



Warum lohnt er sich? Das Black Panther-Sequel lohnt sich nicht nur für Fans des ersten Teils und schrammt nur knapp am Meisterwerk vorbei. Regisseur Ryan Coogler versammelt eine Wucht an Schauspieler:innen, verarbeitet mit ihnen gemeinsam den viel zu frühen Tod von Chadwick Boseman und bietet eine Vorlage, wie viel Filme aus dem MCU-Kosmos tatsächlich liefern könnten.

Beste Sci-Fi-Filme 2022: Der Mindfuck Everything Everywhere All at Once

In Everything Everywhere All at Once stolpert Schauspielgöttin Michelle Yeoh durch mehr Parallelwelten, als wir begreifen können.



Everything Everywhere All At Once - Trailer (Deutsch) HD

Wo kann ich den Film sehen? Es gibt ihn u.a. bei Amazon zu leihen*



Warum lohnt er sich? Bei Everything Everywhere All at Once ist der Name Programm und jede Minute zu verstehen, ist quasi unmöglich. Dem ganzen Multiversums-Spektakel liegt allerdings ein extrem berührender Kern zugrunde, der nach und nach bloßgelegt wird. Für offene Fragen gibt es unseren Erklär-Artikel.

Beste Sci-Fi-Filme 2022: Der Monsterfilm Nope

In Nope entdecken zwei Geschwister auf einer abgelegenen Ranch ein Phänomen, das nicht von der Erde zu sein scheint.

Nope - Trailer (Deutsch) HD

Wo kann ich den Film sehen? Es gibt ihn u.a. bei Amazon zu leihen*



Warum lohnt er sich? Egal, was ihr von Nope erwartet. Ihr liegt falsch. Get Out-Regisseur Jordan Peele verwebt die verschiedensten Genre-Elemente zu einem bedrohlichen Gemisch aus Krieg der Welten und Der weiße Hai. Um auf den eingangs erwähnten Killer-Affen zu sprechen zu kommen: Der Preis für den gruseligsten Film-Schimpansen geht an Nope.

Beste Sci-Fi-Filme 2022: Die Survival-Action Prey

In Prey tritt eine motivierte Comanchen-Kriegerin gegen einen außerirdischen Jäger an.

Prey - Trailer (Deutsch) HD

Wo kann ich den Film sehen? Bei Disney+*



Warum lohnt er sich? Dass Prey ein Prequel zum Sci-Fi-Kultfilm Predator ist, das 300 Jahren zuvor spielt, kann man zwar erwähnen. Dass der Franchise-Anschluss Nebensache bleibt, ist aber eine der größten Stärken von Prey. Er konzentriert sich neben ein paar gelungenen Anspielungen auf das Original voll und ganz auf den Kern der Geschichte: ein höchst unterhaltsames Katz-und-Maus-Spiel zweier Jäger:innen, die sich auf dem Kieker haben. Und rettet nebenbei das Predator-Franchise.

Special Mentions gehen in diesem Sci-Fi-Jahr raus an David Cronenbergs neuen Körperhorror Crimes of the Future (zu sehen im Kino) und dem europäischen Sci-Fi-Horror Vesper Chronicles mit origineller Prämisse.

