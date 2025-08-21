Die 92 besten neuen Serienstarts im November 2025 – bei Netflix, Amazon & im TV

Mit mehr als 140 Serienstarts im Oktober hatten Serienjunkies wirklich alle Hände voll zu tun, doch auch der nächste Monat geizt nicht mit spannenden Serien-Neuheiten. Während sich Stranger Things endlich mit frischen Folgen zurückmeldet, erwarten uns im November auch ein deutsches Fantasy-Epos, die Rückkehr des Amazon-Hits Maxton Hall, gewaltige Samurai-Action bei Netflix sowie den Sci-Fi-Weltuntergang des Breaking Bad-Schöpfers und vieles mehr.
Im November können Serienfans bei Netflix, Disney+, Prime Video und mehr aus unglaublich vielen Neuheiten auswählen. Damit ihr in der Flut an Serien und Staffeln nichts Wichtiges verpasst, haben wir für euch eine Übersicht mit allen relevanten Serien-Starts im November als Liste erstellt.In dieser Übersicht findet ihr:
- Serienstarts bei Amazon
- Serienstarts bei Disney+
- Serienstarts bei Netflix
- weitere Starts im TV und Stream
- US-Starts neuer Serien und Staffeln
Neue Serienstaffeln bei Amazon Prime Video im November
- 01.11.2025: Tulsa King
- 03.11.2025: Freut mich, dich nicht kennenzulernen
- 07.11.2025: Maxton Hall - Die Welt zwischen uns, Staffel 2
- 07.11.2025: Tatsuki Fujimoto 17-26
- 10.11.2025: Bat-Fam
- 14.11.2025: Malice
- 17.11.2025: June Farms
- 19.11.2025: The Mighty Nein
Neue Serienstaffeln bei Disney+ im November
- 01.11.2025: The Rookie: Feds
- 04.11.2025: All's Fair
- 05.11.2025: The Manipulated
- 12.11.2025: Family Guy, Staffel 23
- 19.11.2025: Electric Bloom
- 19.11.2025: English Teacher, Staffel 2
- 19.11.2025: Vampirina: Teenage Vampire
- 26.11.2025: The Beatles Anthology
Neue Serienstaffeln bei Netflix im November
- 04.11.2025: Squid Game: The Challenge, Staffel 2
- 05.11.2025: Einfach Alice
- 05.11.2025: Heweliusz
- 06.11.2025: Die Gangster Gang: Aller Anfang ist böse
- 06.11.2025: The Vince Staples Show, Staffel 2
- 06.11.2025: Death by Lightning
- 07.11.2025: As You Stood By
- 10.11.2025: Marines
- 12.11.2025: Mrs Playmen
- 12.11.2025: Selling The OC, Staffel 4
- 12.11.2025: Dynamite Kiss
- 13.11.2025: Delhi Crime, Staffel 3
- 13.11.2025: Last Samurai Standing
- 13.11.2025: Had I Not Seen the Sun
- 13.11.2025: The Beast In Me
- 14.11.2025: Der Kristallkuckuck
- 14.11.2025: Me late que sí
- 14.11.2025: The Big C, Staffel 1 bis 4
- 17.11.2025: Gabby's Dollhouse, Staffel 12
- 19.11.2025: Envidiosa, Staffel 3
- 20.11.2025: Undercover im Seniorenheim, Staffel 2
- 20.11.2025: Jurassic World: Die Chaostheorie, Staffel 4
- 24.11.2025: Missing: Dead or Alive?, Staffel 2
- 25.11.2025: Ist das Kuchen? Feiertage, Staffel 2
- 27.11.2025: Stranger Things, Staffel 5 Teil 1
Deutsche Starts: Neue Serien im November bei Sky und mehr
- 01.11.2025: Teenstar Dilemma - Die Reise der Lochmann Zwillinge (ZDF Stream)
- 02.11.2025: Robin Hood (MGM+)
- 03.11.2025: Chaos (Viaplay)
- 03.11.2025: Crutch (Paramount+)
- 03.11.2025: Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht, Staffel 1+2 (ZDFneo)
- 05.11.2025: Bappas (ARD Mediathek)
- 06.11.2025: Die Nibelungen - Kampf der Königreiche (RTL+)
- 07.11.2025: The Other Gairl (ZDF Stream)
- 07.11.2025: Pee-Wee privat - Amerikas Kultfigur im Porträt (Sky)
- 07.11.2025: Pluribus - Glück ist ansteckend (Apple TV+)
- 07.11.2025: The Other Gairl (ZDF Stream)
- 09.11.2025: Watson (Sky)
- 10.11.2025: Frier und Fünfzig - Am Ende meiner Tage (Joyn)
- 13.11.2025: Bookish (AXN Black)
- 13.11.2025: Mistletoe Murders (Magenta TV)
- 14.11.2025: Stabil (ARD Mediathek)
- 14.11.2025: Safe Harbor (AXN Black)
- 17.11.2025: The Fortress (Viaplay)
- 18.11.2025: Toxic Tom (ZDF Stream)
- 20.11.2025: The Sentinels (ProSieben Fun)
- 21.11.2025: Fireflies (Paramount+)
- 21.11.2025: The Chair Company (Sky)
- 24.11.2025: Ace of Base - All That She Wants (Viaplay)
- 24.11.2025: Schlechte Menschen (ZDF)
- 25.11.2025: The Killing Kind (ZDF Stream)
- 25.11.2025: I Love LA (Sky)
- 28.11.2025: House of Bellevue (ZDF Stream)
- 28.11.2025: I am the Greatest (ZDF Stream)
Deutsche Starts: Neue Staffeln im November bei Sky und mehr
- 01.11.2025: Hacks, Staffel 4 (RTL+)
- 05.11.2025: Chicago P.D., Staffel 11 (AXN Black)
- 06.11.2025: FBI: International, Staffel 4B (Magenta TV)
- 10.11.2025: The Minister, Staffel 2 (Viaplay)
- 12.11.2025: Yellowstone, Staffel 5B (Paramount+)
- 12.11.2025: Palm Royale, Staffel 2 (Apple TV+)
- 16.11.2025: Landman, Staffel 2 (Paramount+)
- 21.11.2025: Death in Paradise, Staffel 13 (ZDF Stream)
- 25.11.2025: Hacks, Staffel 3 (ZDF Stream)
- 26.11.2025: WondLa, Staffel 3 (Apple TV+)
- 26.11.2025: Ein Planet vor unserer Zeit, Staffel 3 (Apple TV+)
Internationale Starts: Neue Serien im November 2025
- 02.11.2025: I Love LA (HBO)
- 06.11.2025: All Her Fault (Peacock)
- 07.11.2025: Stumble (NBC)
- 09.11.2025: Trespasses (Channel 4)
- 14.11.2025: Merteuil (HBO Max)
- 16.11.2025: The American Revolution (PBS)
- 17.11.2025: Epic Ride: The Story of Universal Theme Parks (Peacock)
- 20.11.2025: The Death of Bunny Munro (Sky UK)
- 27.11.2025: The Artist (The Network)
Internationale Starts: Neue Staffeln im November 2025
- 03.11.2025: St. Denis Medical, Staffel 2 (NBC)
- 07.11.2025: Power Book IV: Force, Staffel 3 (Starz)
- 07.11.2025: Happy's Place, Staffel 2 (NBC)
- 14.11.2025: The Creep Tapes, Staffel 2 (Shudder)
- 24.11.2025: Bel-Air, Staffel 4 (Peacock)
Zu viel Auswahl? Welche Serien aus dem neuen Monat besonders spannend für die Watchlist sind, stellen wir euch im Podcast vor:
Podcast: Die 15 besten Serien im November bei Netflix, Amazon und Co.
Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im November, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:
An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.
Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung
Die 15 Highlights im November umfassen neben der finalen Staffel des Netflix-Hits Stranger Things auch die heiß erwartete Sci-Fi-Serie des Breaking Bad-Schöpfers, deutsche Fantasy sowie Samurai-Action und neue Folgen des Amazon-Erfolgs Maxton Hall.