Die 92 besten neuen Serienstarts im November 2025 – bei Netflix, Amazon & im TV

31.10.2025 - 11:30 Uhr
Serienfans können sich im November auf Stranger Things-Nachschub, Sci-Fi vom Breaking Bad-Macher, deutsche Fantasy und mehr freuen. Hier findet ihr die Übersicht der wichtigsten Starttermine bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co.

Mit mehr als 140 Serienstarts im Oktober hatten Serienjunkies wirklich alle Hände voll zu tun, doch auch der nächste Monat geizt nicht mit spannenden Serien-Neuheiten. Während sich Stranger Things endlich mit frischen Folgen zurückmeldet, erwarten uns im November auch ein deutsches Fantasy-Epos, die Rückkehr des Amazon-Hits Maxton Hall, gewaltige Samurai-Action bei Netflix sowie den Sci-Fi-Weltuntergang des Breaking Bad-Schöpfers und vieles mehr.

Im November können Serienfans bei Netflix, Disney+, Prime Video und mehr aus unglaublich vielen Neuheiten auswählen. Damit ihr in der Flut an Serien und Staffeln nichts Wichtiges verpasst, haben wir für euch eine Übersicht mit allen relevanten Serien-Starts im November als Liste erstellt.

In dieser Übersicht findet ihr:
  • Serienstarts bei Amazon
  • Serienstarts bei Disney+
  • Serienstarts bei Netflix
  • weitere Starts im TV und Stream
  • US-Starts neuer Serien und Staffeln

Neue Serienstaffeln bei Amazon Prime Video im November

Neue Serienstaffeln bei Disney+ im November

Neue Serienstaffeln bei Netflix im November

Deutsche Starts: Neue Serien im November bei Sky und mehr

Deutsche Starts: Neue Staffeln im November bei Sky und mehr

Internationale Starts: Neue Serien im November 2025

Internationale Starts: Neue Staffeln im November 2025

Zu viel Auswahl? Welche Serien aus dem neuen Monat besonders spannend für die Watchlist sind, stellen wir euch im Podcast vor:

Podcast: Die 15 besten Serien im November bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im November, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Die 15 Highlights im November umfassen neben der finalen Staffel des Netflix-Hits Stranger Things auch die heiß erwartete Sci-Fi-Serie des Breaking Bad-Schöpfers, deutsche Fantasy sowie Samurai-Action und neue Folgen des Amazon-Erfolgs Maxton Hall.

