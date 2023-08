Die allerletzte Netflix-Serie eines Horror-Meisters steht bevor: Erster Einblick und Starttermin der Verfilmung einer 184 Jahre alten Gruselgeschichte

Horror-Meister Mike Flanagan meldet sich mit seiner 5. (!) und letzten Netflix-Serie zurück. Jetzt steht fest, wann Der Untergang des Hauses Usher an den Start geht.

Es ist das Ende einer Ära. Horror-Meister Mike Flanagan hat eine letzte Horror-Serie für Netflix produziert, ehe er zu Amazon abwanderte und dort jetzt ein Stephen King-Epos umsetzt. Diese beendete Partnerschaft mit Netflix brachte uns fantastische Grusel-Werke wie Spuk in Hill House und Midnight Mass.

Jetzt steht fest, wann seine finale Albtraum-Serie Der Untergang des Hauses Usher (im Original: The Fall of the House of Usher) auf Netflix startet. Auf den ersten Bildern zeigt sich eine fast 200 Jahre alte Horror-Gesicht in komplett neuem Gewand – und jeder Menge Stars.

Der Untergang des Hauses Usher interpretiert Edgar Allan Poes Horror-Geschichten neu

Die Horror-Serie Der Untergang des Hauses Usher ist eine moderne Interpretation der gleichnamigen Kurzgeschichte von Edgar Allan Poe, die erstmals im Jahr 1839 erschien. Aus dieser und Motiven zahlreicher weiterer liteterarischer Werke Poes wird eine eigenständige Grusel-Geschichte geformt, die sich mit der titelgebenen Familie Usher (und ihrem Untergang) befasst.

Im Zentrum steht dabei Patriarch Roderick Usher (Bruce Greenwood), der das mächtige Unternehmen Fortunato Pharmaceuticals anführt. Doch eines Tages beginnen plötzlich seine Nachkommen einer nach dem anderen unter mysteriösen und äußerst brutalen Umständen ums Leben zu kommen. Roderick muss sich seiner eigenen düsteren Vergangenheit stellen, ehe seine komplette Familien-Dynastie ausgelöscht wird.

Hinter den rätselhaften Toden der Ushers steckt eine übernatürliche Präsenz, eine Gestaltwandlerin namens Verna (Carla Gugino), deren Ursprung laut einer Netflix-Pressemeldung auf eine der bekanntesten Figuren aus den Werken Edgar Allan Poes zurückzuführen ist. Das erste Poster zur Horror-Serie gibt bereits einen deutlichen Hinweis:

Darüberhinaus veröffentlichte Netflix auch eine Reihe von Bildern zu Der Untergang des Hauses Usher, die einen ersten Blick auf die stargespickte Besetzung der Horror-Serie liefern.

Zum Cast der Netflix-Serie gehören neben Bruce Greenwood und Carla Gugino unter anderem auch Star Wars-Legende Mark Hamill sowie Mary McDonnell und viele bekannte Stars des "Flanaverse".

Wann startet Der Untergang des Hauses Usher auf Netflix?

Der Untergang des Hauses Usher startet am 12. Oktober 2023 auf Netflix. Die Miniserie besteht aus insgesamt acht Episoden, von den Mike Flanagan vier selbst inszenierte. Für die restlichen Folgen übernahm Flanagans Stamm-Kameramann Michael Fimognari die Regie.

Horror-Meister verlässt Netflix nach 5 Serien und 2 Filmen

Erstmals 2016 veröffentlichte der Streaming-Dienst Netflix exklusiv den nervenzerfetzenden Home Invasion-Thriller Still von Mike Flanagan. Es war der Ursprung einer aufregenden Partnerschaft, die einige der besten Horrorserien der letzten Jahre und eine unvergessliche Stephen King-Verfilmung hervorbrachte:



Nach sechs Jahren endete die Partnerschaft zwischen Flanagan und Netflix überraschend, als Amazon Studios den Horror-Meister im Dezember 2022 für sich gewinnen konnte. Da bekommt der Titelzusatz auf dem Poster zu Der Untergang des Hauses Usher gleich eine ganz andere Beudetung: Nimmermehr.

