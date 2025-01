Die beste Fassung eines legendären Kriegsfilms streamt bei Netflix: Sie dauert 309 Minuten

Das Boot gehört zu den besten Kriegsfilmen nicht nur aus Deutschland, sondern weltweit. Bei Netflix könnt ihr derzeit die beste Version streamen, die viele womöglich nicht kennen.

2022 ist ein großer deutscher Filmemacher von uns gegangen: Wolfgang Petersen. Falls ihr bisher nur Die unendliche Geschichte und Troja kennt, könnt ihr bei Netflix die beste Fassung seines bedeutendsten Projekts schauen: Das Boot.

Der Kriegsfilm basiert auf einem Roman und realen Erfahrungen

Das Boot basiert auf einem Roman von Lothar-Günther Buchheim, der als Kriegsberichterstatter während des Zweiten Weltkriegs Einblick in den Marine-Alltag erhielt.

Aus dieser Perspektive wird auch der Film erzählt. 1941 wird Leutnant Werner (Herbert Grönemeyer) als Berichterstatter auf ein U-Boot beordert, das von einem namenlosen Raubein (Jürgen Prochnow) kommandiert wird. U 96 hat den Auftrag, englische Transportschiffe im Atlantik zu versenken. Der Alltag auf dem Gefährt hat allerdings wenig Heldenhaftes an sich, sondern ist geprägt von Langeweile, Angst und extremer Anspannung.

Warum sich der Kriegsfilm bis heute lohnt

Aufwendige Sets, fachkundige Beratung und das Ensemble um Jürgen Prochnow, Herbert Grönemeyer, Heinz Hoenig, Martin Semmelrogge und Uwe Ochsenknecht garantierten einen bis dato selten gesehenen, authentischen Einblick in den Alltag des Atlantik-Krieges. Der 1981 erschienene Film galt damals als eine der aufwendigsten deutschen Produktionen überhaupt und schlug auch international Wellen, unter anderem mit sechs Oscar-Nominierungen.

Welche Versionen von Das Boot gibt es?

Für Verwirrung dürfte die Veröffentlichungspolitik des Films sorgen, zumindest bei Neulingen. Denn es gibt nicht nur eine Kinofassung, eine Serienversion und einen Director's Cut, sondern eine TV-Film-Fassung sowie den Director's Cut in unterschiedlicher Länge.

Vereinfacht gesagt ist die beste Version in Filmlänge der zwischen 200 und 208 Minuten lange Director's Cut von Das Boot, den Wolfgang Petersen erstmals 1997 veröffentlichte. Der bietet einen sehenswerten Kompromiss zwischen den Längen des U-Boot-Lebens, der Charakterisierung seiner Besatzung und der plötzlichen Todesgefahr in der Konfrontation mit dem Feind. Diese Version streamt in der Kauf- und Leih-Version bei verschiedenen Anbietern. Achtet aber darauf, dass es sich wirklich um den Director's Cut handelt, nicht um die kürzere Kinofassung.

Die allerbeste Fassung von Das Boot streamt bei Netflix

Für die insgesamt beste Fassung von Das Boot muss man mehr Zeit investieren. Dabei handelt es sich nämlich um die Serien-Fassung (nicht zu verwechseln mit der jüngst produzierten Serie Das Boot). Diese kommt dem Buch am nächsten. Die Serie erzählt die Handlung in sechs ca. 50 Minuten langen Episoden. Sie taucht intensiver in die tote Zeit an Bord des U-Boots ab, das heißt die perfide Langeweile des Krieges, die ständig umschlagen kann.

Die rund 309 Minuten lange Serienversion streamt im Abonnement von Netflix, Magenta TV und ARD+.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im August 2023 bei Moviepilot veröffentlicht.