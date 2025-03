"Die beste Folge überhaupt": Teddy Teclebrhans Moderation von Wer stiehlt mir die Show? begeistert nicht nur die Fans

Am Sonntag durfte Teddy Teclebrhan die aktuelle Folge von Wer stiehlt mir die Show? moderieren. Von seinem Auftritt und der Show waren der Großteil der Fans begeistert.

Tedros Teclebrhan hat Joko Winterscheidt die Show gestohlen und durfte am Sonntag eine Folge von Wer stiehlt mir die Show? moderieren. Der Comedian sparte an nichts – alle seine Comedy-Personas kamen zum Einsatz, er sang Lieder und spielte Sketche, die die alle hinters Licht führten. Das alles zahlte sich aus – nicht nur wegen der Einschaltquoten.

"Teddy bringt die Show auf ein ganz anderes Level": Fans sind begeistert



Tedros Teclebrhan sorgte mit seiner Show für viele Überraschungen: Ob er eine unbekannte Schauspielerin als seine Tante ausgab oder sich ein Freestyle-Battle mit einem Freund von Wildcard Niklas lieferte, Teddy präsentierte eine phänomenale Show.

Das sehen auch die meisten Fans so, die von Teddys Moderation begeistert sind. "Teddy bringt die Show auf ein ganz anderes Level", schreibt ein Fan auf Instagram. Ein anderer schreibt: "Das ist für mich jetzt schon mit Abstand die beste Folge überhaupt". Vor allem das Intro der Folge hat es vielen Fans angetan. Hier eine Auswahl:

"Teddy’s Show einfach jetzt schon legendär"

"Gänsehaut pur beim Intro, iconic masterpiece"

"Das Opening war mind-blowing"

Hier könnt ihr euch das legendäre Intro anschauen:





Wer stiehlt mir die Show? brachte phänomenale Quoten ein

Die Begeisterung spiegelte sich auch in den Einschaltquoten wider. Satte 1,45 Millionen Zuschauer:innen konnte Teddy für ProSieben gewinnen. Damit hatte Wer stiehlt mir die Show? 300.000 Zuschauer:innen mehr als die vorige Folge. Damit deckt sich die Quote von Teddys Show mit der von Nina Chuba aus der letzten Staffel, die mit 1,47 Millionen Zuschauer:innen die beste Quote der Staffel herausholte.

Besonders stark war jedoch Wer stiehlt mir die Show? vor allem in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Dort erreichten sie 1,02 Millionen Menschen und sicherten sich 21,9 Prozent Marktanteil. Dieser Wert wurde zuletzt in Staffel 7 erreicht.

So könnt ihr Wer stiehlt mir die Show? schauen

Wer stiehlt mir die Show? läuft jeden Sonntag um 20.15 Uhr auf ProSieben und Joyn. Auf Joyn Plus+ kann die neueste Folge schon eine Woche vorher geschaut werden.