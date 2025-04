Die beste Serie 2024: Erste Details zu Shogun Staffel 2 verraten Zeitsprung und Cast

In Sachen guter Serien führte 2024 kein Weg an Shogun vorbei. Jetzt wurden Details über die 2. Staffel der James Clavell-Verfilmung bekannt gegeben, die im alten Japan spielt.

Es ist offiziell: Die gefeierte Bestseller-Verfilmung Shogun wird bei Disney+ für eine 2. Staffel zurückkehren. Das wurde heute vom Branchenblatt Variety bestätigt. Es gibt aber noch ein paar neue Fakten zur Serienfortsetzung, die wir euch hier zusammenfassen. Das betrifft sowohl die Story von Staffel 2 als auch die Frage, welche Stars zurückkehren.

Shogun Staffel 2 kommt mit einem Zeitsprung von 10 Jahren

Der US-Sender FX hat jetzt offiziell die 2. Staffel von Shogun in Auftrag gegeben. Überraschend kommt das nicht, denn die Serie brach bei Disney+ und Hulu Streaming-Rekorde und war ein großer Kritikerliebling. In der Liste der besten Serien 2024 von Moviepilot und FILMSTARTS stand Shogun sogar auf Platz 1.

Folgende weitere Fakten wurden von FX über Staffel 2 verraten:

Die beiden Hauptdarsteller Hiroyuki Sanada und Cosmo Jarvis werden für Staffel 2 zurückkehren

Überdies übernehmen die beiden auch Rollen im Produktionsteam

Die 2. Staffel spielt 10 Jahre nach den Ereignissen der ersten Season

Die Dreharbeiten beginnen im Januar 2026

Als Showrunner-Team sind wieder Rachel Kondo und Justin Marks dabei

Die Handlung und der mögliche Starttermin von Shogun Staffel 2

Staffel 2 soll die Geschichte aus dem Roman von James Clavell weiterspinnen, statt einen anderen Roman aus dessen Asien-Saga zu adaptieren. Im Mittelpunkt stehen erneut der Engländer John Blackthorne und der Japaner Yoshii Toranaga, die sich im feudalen Japan über den Weg laufen und in Palastintrigen und Machtkämpfen verfangen.

Laut Hollywood Reporter wird die Handlung bislang so beschrieben:

Zehn Jahre nach den Ereignissen der ersten Staffel und setzt die historisch inspirierte Saga dieser beiden Männer aus verschiedenen Welten fort, deren Schicksale untrennbar miteinander verwoben sind.

Derzeit gibt es noch keinen offiziellen Starttermin für Shogun Staffel 2. Aber da der Dreh erst kommendes Jahr beginnt, rechnen wir nicht mit einem Start vor 2027.

Darum geht es in der Abenteuerserie bei Disney+

In der 1. Staffel von Shogun wird die epische Geschichte des englischen Navigators John Blackthorne (Cosmo Jarvis) erzählt. Der wird im Jahre 1600 mit dem holländischen Handelsschiff Erasmus nach Japan entsandt, um dort wirtschaftliche und militärischen Allianzen zu knüpfen, die bisher den Portugiesen vorbehalten waren.

In diesem Podcast erklären wir, was Shogun so gut macht:

Doch an der Küste Japans erleidet Blackthorne Schiffbruch und gerät in Gefangenschaft eines Feudalherren. Schließlich steigt Blackthorne in der Gunst der Japaner auf und wird sogar zu einem Vertrauten des mächtigen Daimyos Yoshii Toranaga (Hiroyuki Sanada).

Daraufhin gerät er in ein gefährliches Intrigenspiel der Feudalherren hinein und verliebt sich in die Übersetzerin Lady Mariko (Anna Sawai).