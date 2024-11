Die beste Star Wars-Serie geht bald weiter: Start und neuer Titel enthüllt

Aufregende Neuigkeiten für Star Wars-Fans: Lucasfilm hat den Start der 2. Staffel von Andor bekannt gegeben. Darüber hinaus trägt die Serie fortan einen leicht veränderten Titel, der Neugier weckt.

Eigentlich sollte sie schon dieses Jahr starten. Aufgrund des Hollywood-Streiks konnte der ursprüngliche Zeitplan für die 2. Staffel von Andor allerdings nicht eingehalten werden. Dafür kündigt sich nun die Rückkehr der besten Star Wars-Serie an. Lucasfilm hat ein schlichtes Teaser-Bild sowie das offizielle Startdatum verkündet.

Wann startet Andor Staffel 2 bei Disney+?

Die 2. Staffel von Andor startet am 22. April 2024 bei Disney+. Insgesamt erwarten uns 12 neue Episoden, die voraussichtlich im Wochentakt veröffentlicht werden. Genauso wie bei der Debütrunde ist die neue Staffel in Blöcken unterteilt. Jeder Block setzt sich aus drei Episoden zusammen und deckt ein Jahr im Leben von Cassian Andor ab.

Somit mündet die 2. Staffel direkt in den Ereignissen von Rogue One: A Star Wars Story. Darauf deutet auch der neue Titel hin. Andor trägt fortan den Zusatz A Star Wars Story, wie auf dem Teaser-Bild mit dem Logo zu sehen ist. Das ist vor allem deswegen spannend, weil Lucasfilm bisher erst zweimal auf dieses Label zurückgegriffen hat.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Nur die beiden Spin-off-Filme Rogue One und Solo tragen den Zusatz A Star Wars Story im Titel. Ursprünglich waren noch mehr Ableger dieser Art geplant. Nach dem finanziellen Flop von Solo wandelte Lucasfilm ein paar dieser Projekte jedoch in Serien um – und verzichtete auf A Star Wars Story als wiederkehrende Kennzeichnung.

Obi-Wan Kenobi ist als Obi-Wan Kenobi bei Disney+ eingetragen. The Mandalorian als The Mandalorian, Ahsoka als Ahsoka und The Acolyte als The Acolyte. Nur bei Das Buch von Boba Fett hat sich Lucasfilm bei der Titelwahl etwas verspielter gezeigt. Von einer Star Wars Story ist aber weit und breit nichts zu entdecken.

Ob sich ein größeres Umdenken hinter der Titeländerung von Andor versteckt oder ob es schlicht um die Nähe zu Rogue One geht, bleibt abzuwarten. Nach sechs Jahren ohne eine neue Star Wars Story hatten wir auf alle Fälle nicht mehr damit gerechnet, das Label noch einmal in Verbindung mit einem Star Wars-Projekt zu sehen.

Vor Andor Staffel 2 startet Skeleton Crew bei Disney+

Noch vor der Rückkehr von Andor erwartet uns der Start einer völlig neuen Star Wars-Serie bei Disney+: Skeleton Crew erzählt die Geschichte von vier Kindern, die sich im Weltraum verirren und auf der Suche nach ihrem Heimatplaneten auf einen geheimnisvollen Machtnutzer treffen, der von Jude Law verkörpert wird.

Zum Weiterlesen: Alle wichtigen Infos zu Skeleton Crew im Überblick

Die 1. Staffel von Skeleton Crew feiert am 4. Dezember 2024 ihre Premiere bei Disney+. Uns erwarten acht Episoden, die von den Amblin-Filmen der 1980er Jahre inspiriert wurden, allen voran Die Goonies. Im Star Wars-Universum lässt sich Skeleton Crew derweil in der Ecke von The Mandalorian und Co. einordnen.