Die besten Science-Fiction-Serien 2021 kommen erst noch: 7 Highlights bei Netflix, Disney+ & mehr

Science-Fiction-Fans können sich auf viele kommende Highlights freuen. Hier sind die vielversprechendsten Sci-Fi-Serien, die es in diesem Jahr noch u.a. bei Netflix, Apple TV+ und Disney+ zu entdecken gibt.

Science-Fiction ist eines der vielfältigsten Genres, das uns immer wieder mit aufregenden Geschichten begeistert. Nach dem irrwitzigen Resident Alien und der am 6. Mai startenden Weltraum-Action-Serie Intergalactic stehen in diesem Jahr noch viele weitere Sci-Fi-Highlights bei Netflix, Disney+ und Co. in den Startlöchern.

Wir haben für euch 7 neue Science Fiction-Serien herausgesucht, die noch dieses Jahr starten sollen und denen wir mit Spannung entgegenfiebern. Freut euch auf eine bunte Mischung aus Zeitreisen, Alien-Invasionen, Space-Western und galaktischen Epen.

Science-Fiction-Serien 2021: Ein galaktisches Epos von Apple TV+

Serie: Foundation



Foundation Sender : Apple TV+

: Apple TV+ Sci-Fi-Kategorie: Galaktisches Epos

Die Science-Fiction-Serie basiert auf dem Roman-Zyklus (Foundation, Foundation and Empire und Second Foundation) von Isaac Asimov, in dem der Zusammenbruch des galaktischen Imperiums droht und damit ein 30.000 Jahre anhaltendes dunkles Zeitalter bevorsteht. Die epische Geschichte und die imposanten Bilder des Trailers versprechen ein Serien-Highlight, das sich alle Sci-Fi-Fans vormerken sollten.

Hier gibt's den bildgewaltigen Trailer zu Foundation:

Foundation - S01 Trailer (English) HD

Science-Fiction-Serien 2021: Irre Kopfgeldjagd durch die Galaxie bei Netflix

Serie: Cowboy Bebop



Cowboy Bebop Sender : Netflix

: Netflix Sci-Fi-Kategorie: Space-Western

Mit Cowboy Bebop erwartet uns die Verfilmung einer der wegweisendsten Animeserien der 1990er Jahre. Die Serie folgt dem Weltraum-Banditen Spike Spiegel und seiner Crew, die in der Zukunft durch die Galaxis reisen und dort zahlreiche Aufträge annehmen.

Die Dreharbeiten starteten schon 2019, mussten aber aufgrund einer Verletzung von Hauptdarsteller John Cho und der Corona-Pandemie mehrfach unterbrochen werden. Seit März 2021 ist die 1. Staffel offiziell abgedreht.

Science-Fiction-Serien 2021: Neue galaktische Star Wars-Abenteuer bei Disney+

Dank The Mandalorian ist der beliebte Star Wars-Charakter Boba Fett nicht nur von den Toten zurückgekehrt, sondern erlebt nun auch bald in einer eigenen Serie neue Abenteuer. Die galaktische Crime-Serie folgt Boba Fett, der vom Planeten Tattooine aus die kriminelle Unterwelt des Outer Rim aufmischt.

Im Video: Mehr zur neuen Star Wars-Serie um Boba Fett

The Book of Boba Fett - Das muss die Star Wars-Serie richtig machen!

Science-Fiction-Serien 2021: Zeitereise durch das Marvel Cinematic Universe

Serie: Loki



Loki Sender : Disney+

: Disney+ Sci-Fi-Kategorie: Zeitreise-Heist-Abenteuer

Science-Fiction-Fans können sich im Juni 2021 auf den Start der neuen Marvel-Serie Loki freuen. Dank etwas Zeitreise-Geschwurbel kehrt der eigentlich von Thanos getötete Gott der Lügen und Streiche zurück. Nun wird er von der ominösen Time Varience Agency widerwillig zum Zeitreise-Agenten erklärt, um das Multiversum und etliche Zeitlinien wieder in Ordnung zu bringen.

Seht hier den verrückten Trailer zur Marvel-Serie Loki

Loki - Trailer 2 (Deutsch) HD

Science-Fiction-Serien 2021: Sci-Fi-Thriller als Animationsserie für Erwachsene

Serie: Pantheon



Pantheon Sender : AMC

: AMC Sci-Fi-Kategorie: Posthumaner Techno-Thriller

Beim US-Sender AMC startete in diesem Jahr eine neue animierte Serie, die sich mit einem Thema befasst, das bereits mehrfach im Science-Fiction-Genre aufgegriffen wurde: Was geschieht, wenn Menschen ihren Verstand nach dem Tod digitalisieren und in die Cloud hochladen können? Eine lustige Abhandlung dieser Thematik gab es bereits im Amazon-Highlight Upload.

Hier folgen wir einer Teenagerin, die überraschend von ihrem toten Vater im Internet kontaktiert wird. Er ist der erste Mensch, der nach dem Tod in der Cloud fortbesteht und mit seiner Tochter in eine gefährliche Verschwörung rund um die revolutionäre neue Technik hineingezogen wird.

Science-Fiction-Serien 2021: Postapokalyptische Comic-Verfilmung bei Disney+

Serie: Y: The Last Man



Y: The Last Man Sender : FX on Hulu / Disney+

: FX on Hulu / Disney+ Sci-Fi-Kategorie: Post-Apokalypse-Abenteuer

Y: The Last Man ist die heißerwartete Adaption der gleichnamigen und mit 3 Eisner Awards ausgezeichneten Comic-Reihe von Brian K. Vaughan und Pia Guerra. Eines Tages sterben alle Säugetiere mit Y-Chromosomen auf rätselhafte Weise. Die Welt stürzt ins Chaos. Einzig der junge Mann Yorick Brown überlebt.



Yorick und sein treues Kapuzineräffchen Ampersand streifen nun durch die postapokalyptische Welt, in der es verschiedene Fraktionen auf den letzten noch lebenden Mann abgesehen haben. In Deutschland wird die Serie 2021 bei Disney+ im Bereich von Star erscheinen.

Science-Fiction-Serien 2021: Invasion aus dem All als Blockbuster-Event von Apple

Serie: Invasion



Invasion Sender : Apple TV+

: Apple TV+ Sci-Fi-Kategorie: Alien-Invasion

Der ambitionierte Blockbuster in Serien-Form erforscht das erschreckende Ausmaß einer Alien-Invasion aus der Sicht verschiedener Menschen auf mehreren Kontinenten - und ist dabei angelehnt an das bekannte Szenario aus HG Wells Sci-Fi-Klassiker Krieg der Welten.



Rund 200 Millionen Dollar soll Apple TV+ in die von Simon Kinberg und David Weil erdachte Science-Fiction-Serie Invasion gesteckt haben - das allein sollte schon unser Interesse geweckt haben. Zum Cast gehören u.a. Shamier Anderson, Sam Neill und Shiori Kutsuna.

Welche kommenden Science-Fiction-Serien habt ihr schon auf eurer Merkliste?