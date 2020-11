Netflix-Vorschau 2021: Diese 11 Serien-Highlights dürft ihr nicht verpassen

Netflix hat auch 2021 einige spannende Serien-Highlights im Angebot. Wir haben die vielversprechendsten Serien des kommenden Jahres herausgesucht, die ihr nicht verpassen solltet.

Das Serienjahr 2020 brachte uns zwar über 100 neue Netflix-Serien. An wirklich großen Titeln und Franchise-Beiträgen mangelte es aber. Ein neues The Witcher suchten Netflix-Fans vergeblich. Das wird sich im kommenden Jahr ändern, wenn Netflix Fans großer bekannter Titel wie Resident Evil, One Piece und auch Vikings mit neuen Serien beschenkt.

Wir haben für euch 11 kommende Serien-Highlights herausgesucht, die 2021 bei Netflix an den Start gehen sollen. Ob diese Serien tatsächlich alle nächstes Jahr starten, können wir leider nicht garantieren, da die Corona-Pandemie weiterhin einige Produktionspläne durcheinander bringt.

Serien-Highlights 2021 auf Netflix: Midnight Mass

Serie : Midnight Mass

: Midnight Mass Start: 2021 ist sicher. Die Dreharbeiten laufen und sollen im Dezember abgeschlossen sein.

Fans von Spuk in Hill House sowie Bly Manor können sich 2021 auf die nächste Horrorserie von Mike Flanagan freuen. In dieser bringt die Ankunft eines charismatischen Priesters auf einer Insel seltsame Vorkommnisse mit sich. Flanagan versammelt hier bekannte Spuk-Gesichter wie Kate Siegel, Henry Thomas und Rahul Kohli. Wir haben keine Zweifel, dass dies das Horror-Highlight 2021 bei Netflix werden könnte.

Serien-Highlights 2021 auf Netflix: Vikings Valhalla

Serien : Vikings: Valhalla

: Vikings: Valhalla Start: Könnte noch 2021 starten. Die Dreharbeiten laufen seit Oktober 2020.

Das Ende von Vikings steht bevor, aber Netflix hat schon Nachschub für Fans historischer und rauer Schlachten sowie stylischen Wikinger-Frisuren in der Pipeline. Die neue Serie spielt ungefähr 100 Jahre nach Vikings und folgt den Abenteuern der Wikinger Leif Erikson, Freydis, Harald Harada und dem Normannenkönig Wilhelm der Eroberer.

© History Vikings





Serien-Highlights 2021 auf Netflix: Shadow and Bone

Serie : Shadow and Bone

: Shadow and Bone Start: voraussichtlich im Frühjahr 2021. Die 1. Staffel ist seit Februar 2020 abgedreht.

Basierend auf den Romanen von Leigh Bardugo erzählt Shadow and Bone von der Welt Revka, die von einer gefährlichen Schattenflur voller Monster geteilt wird. Die Serie folgt der jungen Alina, die übernatürliche Fähigkeiten entwickelt, die das Land wieder vereinen könnten.

Die Grisha-Trilogie für Fans epischer Fantasy Zu Amazon Vor Shadow and Bone

Die Romanvorlage hat eine riesige Fangemeinde, die die Serien-Adaption mit Sicherheit direkt in die Netflix-Top-10 katapultieren wird. Da noch kein Bildmaterial zur Serie existiert, können Fans der Grisha-Trilogie nur hoffen, dass sie nicht enttäuscht werden. Serienschöpfer Eric Heisserer (Arrival, Bird Box) hat sich in der Vergangenheit schon als Genre-Experte etabliert.

© Netflix Shadow and Bone Cast





Serien-Highlights 2021 auf Netflix: The Sandman

Serie : The Sandman

: The Sandman Start: Soll 2021 starten. Die Dreharbeiten starteten am 15. Oktober 2020.

Mit The Sandman verfilmt Netflix die populäre Graphic-Novel-Reihe von Neil Gaiman - eine epische Erzählung zwischen Mythologie, Folklore und Märchen über die Mächte zwischen Leben und Tod. Protagonist ist der Herr der Träume, Dream, der nach 70-jähriger Gefangenschaft wieder Ordnung in sein Traumreich bringen muss.

© DC The Sandman





Serien-Highlights 2021 auf Netflix: Resident Evil

Serie : Resident Evil und Resident Evil: Infinite Darkness

: Resident Evil und Resident Evil: Infinite Darkness Start: frühestens Ende 2021. Die Dreharbeiten haben noch nicht begonnen.

Fans der extrem-erfolgreiche Videospiel-Reihe können sich bald nicht mehr vor Adaptionen retten. Neben einem Kino-Reboot stehen bei Netflix gleich noch zwei Resident Evil-Serien in den Startlöchern. In einer Live-Action-Serie folgen wir den Wesker-Geschwistern in der Stadt New Racoon City, deren Vater in geheime Experimente verwickelt ist, die das Ende der Welt bedeuten könnten.

Resident Evil 2 für PlayStation 4 Zu Amazon Uncut-Version auf Amazon

Die Animationsserie Resident Evil: Infinite Darkness hingegen folgt den bekannten Charakteren Leon S. Kennedy und Claire Redfield bei neuen Abenteuern, die sich in den Kanon der Videospiele einfügen sollen. Diese Serie soll laut Netflix definitiv schon 2021 starten.

© Netflix Resident Evil: Infinite Darkness





Serien-Highlights 2021 auf Netflix: One Piece & Cowboy Bebop

Serien : Cowboy Bebop und One Piece

: Cowboy Bebop und One Piece Start: frühestens Ende 2021. Die Dreharbeiten zu One Piece haben noch nicht begonnen. Die Produktion von Cowboy Bebop läuft aktuell.

Anime- und Manga-Fans können sich bald auf Live-Action-Verfilmungen von zwei extrem beliebten Titeln freuen. Mit One Peace wird die Geschichte der Strohhut-Piraten adaptiert, die sich auf die Suche nach einem legendären Schatz begeben. Ob One Piece tatsächlich schon 2021 startet, kann noch nicht gesagt werden. Die Produktion in Südafrika wurde mehrfach verschoben und ist noch nicht gestartet.

Mit Cowboy Bebop erwartet uns die Verfilmung einer der wegweisendsten Animeserien der 1990er Jahre. Die Serie folgt dem Weltraum-Banditen Spike Spiegel und seiner Crew, die in der Zukunft durch die Galaxis reisen und dort zahlreiche Aufträge annehmen. Die Dreharbeiten starteten schon 2019, mussten aber aufgrund einer Verletzung von Hauptdarsteller John Cho nach wenigen Tagen abgebrochen werden. Seit September 2020 wird nun wieder gedreht.

© Eiichiro Oda, Shueisha, Toei Animation One Piece





Serien-Highlights 2021 auf Netflix: Sweet Tooth

Serie : Sweet Tooth

: Sweet Tooth Start: Soll 2021 starten. Die Dreharbeiten sollen im Dezember 2020 abgeschlossen sein.

Sweet Tooth ist die abenteuerliche Geschichte des Mensch-Reh-Hybrid-Jungen Gus, der sein sicheres Zuhause im Wald verlassen muss, um gleichgesinnte Kinder aus der Gefangenschaft eines verrückten Wissenschaftlers zu befreien. Die Adaption der gleichnamigen Comicreihe von Jeff Lemire wird unter anderem von Robert Downey Jr. produziert.

© Vertigo Sweet Tooth





Serien-Highlights 2021 auf Netflix: Jupiter's Legacy

Serie : Jupiter's Legacy

: Jupiter's Legacy Start: 2021 ist sicher. Die Serie ist seit Januar 2020 abgedreht.

Jupiter's Legacy handelt von der 2. Generation von Superhelden, die in die Fußstapfen ihrer Eltern treten muss. Die Handlung befasst sich mit dem mehrere Jahrzehnte umfassenden Generationenkonflikt der Superhelden und der Dynamik von Familie, Macht und Loyalität. Stellt euch Game of Thrones mit Superhelden vor.

Lest die Superhelden-Comic-Vorlage Zu Amazon Vor Jupiter's Legacy

Die Serie ist eine Adaption des Jupiter's Legacy-Comic-Universums von Mark Millar. Zum Cast der 1. Staffel gehören unter anderem Matt Lanter, Josh Duhamel, Tyler Mane und Ben Daniels.

© Image Comics Jupiter's Legacy





Serien-Highlights 2021 auf Netflix: Monster - The Jeffrey Dahmer Story

Serie : Monster: The Jeffrey Dahmer Story

: Monster: The Jeffrey Dahmer Story Start: Soll 2021 starten. Die Dreharbeiten haben noch nicht begonnen.

Nach dem großen Erfolg von Ryan Murphys Horrorserie Ratched lässt uns der American Horror Story-Schöpfer erneut in psychopathische Figuren-Abgründe eintauchen. Die neue Serie blickt auf die grausamen Taten des amerikanischen Serienkillers Jeffrey Dahmer und erzählt diese aus Sicht seiner Opfer.

