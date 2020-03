Die bisher schlechtesten Filme 2020: Mit Netflix, Til Schweiger und Ben Affleck

Das Kinojahr ist noch frisch, trotzdem wollen wir schon mal auf die schlechtesten Filme von 2019 schauen. Von einigen hätten wir nicht erwartet, dass sie in dieser Liste auftauchen.

Bereits 121 Filme sind bis heute in den deutschen Kinos seit dem 1. Januar an den Start gegangen. Alle buhlen sie um die Zuschauer und deren positive Gunst. Das gelingt nicht vielen Filmen. Wir haben euch die 13 schlechtesten Filme des Kinojahres 2019 rausgesucht.

Dass einige in dieser Liste auftauchen, hat uns mehr als erstaunt. Manche Filme können selbst durch hervorragende Darsteller nicht verbessert werden. Ben Affleck, Anne Hathaway, Nina Hoss oder Michael Peña gehören unter anderem dazu.

Zusätzlich zu den Kinofilmen kommen noch jene Filme dazu, die auf den VoD-Plattformen ihre Zuschauer suchen, allen voran Netflix mit den vielen Eigenproduktionen. Kein Wunder also, dass sich drei Netflix Originals in dieser Liste finden. Der Streamingdienst schaut in vielen Fällen auf Quantität statt auf Qualität.

Zu guter Letzt ist der mit Abstand am schlechtesten bewertete Film des noch jungen Filmjahres eine deutsche Komödie mit Til Schweiger. Das ist nichts Neues. Schade ist, dass sich dies wiederholt und keiner der Verantwortlichen daraus Lehren zieht. Zudem finden sich wieder einige Horrorfilme in der Liste.