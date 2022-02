Die bizarrste Star Wars-Figur hat es nie in einen Film geschafft, zum Glück gibt es dafür dieses Video

Das Buch von Boba Fett hat viele Star Wars-Figuren zurückgebracht. Um die bizarrste Kreatur hat Jon Favreau allerdings einen Bogen gemacht. Nicht einmal in die Originalfilme hat sie es geschafft.

Achtung, es folgen Spoiler!

Mit Das Buch von Boba Fett lief in den vergangenen Wochen die zweite große Star Wars-Realserie auf Disney+. In sieben Episoden durften wir uns über Auftritte zahlreicher beliebter Star Wars-Figuren freuen, angefangen bei Din Djarin und Grogu über Cobb Vanth und Cad Bane bis hin zu Ahsoka Tano und Luke Skywalker. Darüber hinaus wühlte Serienschöpfer Jon Favreau noch tiefer in den Lucasfilm-Archiven.

Dank der Boba Fett-Serie gehören nun Camie und Fixer offiziell zum Star Wars-Kanon, nachdem ihre Szenen 1977 aus Krieg der Sterne geschnitten wurden. Eine andere Star Wars-Figur hatte weniger Glück: Der geheimnisvolle Lightman aka Lightbulb Man wird weiterhin nur in Form eines kurzen Videos existieren. Es wäre die perfekte Möglichkeit gewesen, das Geschöpft zum Leben zu erwecken.

Star Wars: Der Lightman wurde am Set von Die Rückkehr der Jedi-Ritter nur ausgelacht

Ursprünglich sollte der Lightman in Die Rückkehr der Jedi-Ritter auftauchen und in Jabbas Palast vorbeischauen, wo zuletzt auch große Teile von Das Buch von Boba Fett angesiedelt waren. Über Testaufnahmen kam die bizarre Star Wars-Kreatur, die später durch einen von ILM geschaffenen CGI-Charakter ersetzt werden sollte, jedoch nie heraus. Nachfolgend könnt ihr euch anschauen, was wir verpasst haben.

Phil Tippett, der an den visuellen Effekten von Die Rückkehr der Jedi-Ritter arbeitete, erklärte kürzlich in einem Tweet den Grund für das Verschwinden des Lightman: Alle Beteiligten am Set haben gelacht, sodass die Idee verworfen wurde. Geplant war, dass der Lightman C-3PO in die Dunkelheit von Jabbas Palast führt. Auch für die späteren Szenen im Thronraum war das leuchtende Alien angedacht.

Obwohl Jon Favreau in seinen Star Wars-Serien schon mehrere verworfene Ideen aufgegriffen hat, bleibt der Lightman im Giftschrank von Lucasfilm versteckt. Bei all den Episode 6-Referenzen in Das Buch von Boba Fett ist das definitiv eine verpasste Chance. Aber wer weiß: Vielleicht findet dieses Star Wars-Faszinosum seinen Weg in die 3. Staffel von The Mandalorian, die noch 2022 auf Disney+ starten soll.

Star Wars oder Marvel: Wer hat die besseren Serien?

In dieser Ausgabe unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber nehmen wir die beiden Serien-Universen von Star Wars und Marvel genauer unter die Lupe und machen eine Bestandsaufnahme der neuen Serien-Ära auf Disney+.

Von The Mandalorian bis Boba Fett und von WandaVision bis Hawkeye: Disney+ erweitert Star Wars und Marvel beständig. Wir vergleichen die neuen Serien der jeweiligen Franchises und sprechen über ihre Stärken und Schwächen.

