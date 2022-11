Die Black Panther 2-Abspannszene erklärt: In Wakanda Forever versteckt sich ein zukünftiger Superheld

Wie immer wartet auch der Abspann von Black Panther: Wakanda Forever noch mit einer Post-Credit-Szene auf. Wir verraten euch, was darin passiert und was das für die Zukunft des MCU bedeuten könnte.

Achtung, in diesem Artikel folgen Spoiler zu Black Panther 2! MCU-Fans wissen längst, dass die Marvel-Blockbuster immer noch mit einer Szene im Abspann oder auch zwei daherkommen. Auch Black Panther: Wakanda Forever belohnt geduldiges Publikum im Kinosaal. Wir verraten euch, was in der Post-Credit-Szene des Black Panther-Sequels passiert und welche Konsequenzen dadurch fürs MCU angedeutet werden.

Abspannszene von Black Panther 2 enthüllt überraschendes Superhelden-Erbe

Die einzige Post-Credit-Szene des MCU-Films knüpft direkt an das Ende an und zeigt erneut Shuri (Letitia Wright), die Nakia (Lupita Nyong'o) in Haiti besucht. Die ist die Ex-Partnerin von T'Challa (Chadwick Boseman) und hat eine große Überraschung für Shuri: Nakia und der verstorbene König haben einen Sohn bekommen, den sie bisher geheimgehalten haben: Toussaint.

Shuri erkennt ihren Neffen glücklich als neuen Teil ihrer Familie an. Danach verrät er seiner Tante noch seinen Wakanda-Namen: Genauso wie sein Vater heißt er ebenfalls T'Challa. Er trägt das Erbe seines Vaters in sich und bezeichnet sich schon jetzt als Prinz.

Schaut hier noch einen Trailer zu Black Panther: Wakanda Forever:

Black Panther: Wakanda Forever - Trailer (Deutsch) HD

Der Sohn von T'Challa kann auch ein neuer Black Panther im MCU werden

Black Panther: Wakanda Forever handelt davon, wie Shuri nach und nach zur Nachfolgerin ihres verstorbenen Bruders wird. Vor dem finalen Kampf schlüpft sie mit neuen Superkräften selbst in das Black Panther-Kostüm.

Schon länger zeichnet sich aber deutlich ab, dass im MCU ein Young Avengers-Team vorbereitet wird. Mit Figuren wie Kate Bishop (Hailee Steinfeld) aus der Hawkeye-Serie, Cassie Lang (Kathryn Newton) aus dem Ant-Man-Franchise und America Chavez (Xochitl Gomez) aus Doctor Strange in the Multiverse of Madness wurden einige von ihnen schon eingeführt oder haben bald erste Auftritte.

Mehr dazu lesen: Die nächste Generation der Avengers ist längst da – aber das MCU quält uns mit Ungewissheit



Shuri ist jetzt offiziell ein neuer Black Panther, doch der Sohn von T'Challa und Nakia empfiehlt sich direkt als Wakanda-Thronfolger. Womöglich sehen wir den jungen T'Challa im MCU also bald nochmal wieder, damit dieser in die Fußstapfen seines Vaters tritt. Dazu passt auch der zweite neue Rihanna-Song nach der Abspannszene, der Born Again heißt und thematisch als Hymne der Wiedergeburt aufgefasst werden kann. Wakanda Forever ist also nicht nur ein Abschied, sondern auf gleich mehreren Ebenen ein Neubeginn.

