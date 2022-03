Die Deutsche in Vikings Valhalla: Laura Berlin und David Oakes über Herr der Ringe und Wikinger-Gerüche

Für Netflix' Vikings Valhalla schlüpfen Laura Berlin und David Oakes in die Rollen von Emma und Godwin. Im Moviepilot-Interview sprachen die Stars über eine neue Art von Wikinger und die Arbeit für die "Gegenseite".

Zum Start der neuen Netflix-Serie Vikings: Valhalla haben wir nicht nur die Wikinger-Stars getroffen, sondern auch die andere Seite: die in England sesshaften Figuren. Die deutsche Schauspielerin Laura Berlin (Emma von der Normandie) und der Brite David Oakes (Earl Godwin von Wessex) erzählten von ihren Vikings-Lieblingsfiguren, Geruchserinnerungen und zukünftige Figuren-Entwicklungen.

Die Vikings Valhalla-Stars Emma und Godwin im Interview: Laura Berlin und David Oakes

Vikings: Valhalla ist als Vikings-Nachfolger am 25. Februar 2022 mit den 8 Folgen der 1. Staffel bei Netflix gestartet. Nach den Wikinger-Interviews mit Leo Suter und Sam Corlett sowie mit Frida Gustavsson und Caroline Henderson und mit Bradley Freegard und Jóhannes Haukur Jóhannesson durften wir auch die "Gegenseite" ausfragen. Denn Emma aus der Normandie steht an der Seite des englischen Königs und Godwin betätigt sich dort als ambivalenter Berater.

Hallo, ihr zwei. Vorneweg: Entschuldige, dass wir auf Englisch reden werden, Laura, aber wir wollen David ja nicht ausschließen.

David Oakes: [lacht] Kein Problem, nehmt euch ruhig 10 Minuten auf Deutsch, dann mach ich mir ne Tasse Tee.



Hehe, bitte nicht. Erzählt mir lieber stattdessen, wann ihr als Kinder zum ersten Mal mit dem Thema Wikinger in Berührung gekommen seid.

David Oakes: Das ist eine gute Frage. Vor allem weil sie uns [nach einem langen Interview-Tag] noch keiner gestellt hat. Ich entsinne mich, dass ich mit sechs oder sieben Jahren ins nordenglische York ins Jorvik Vikinig Center fuhr. Und woran ich mich noch lebhaft erinnere, war, dass sie versucht haben, sogar die Gerüche der Wikinger-Ära nachzuempfinden. Man geht also auf die kleine Tour in einem Mini-Zug und sieht Münz-Präger und Schweine und Leute, die auf Schilde einschlagen etc. Aber am besten erinnere ich mich an diesen schweren, erdigen Geruch, den ich nie ganz abschütteln konnte. Und als ich vor zwei Jahren wieder da war, roch es noch genauso! Ich weiß nicht, was sie tun mussten, um das Wikinger-Aroma Dekaden überdauern zu lassen. Aber es war wundervoll. Und wahrscheinlich ein großer Grund, warum ich die Serie Vikings Valhalla machen wollte.

Hast du das am Vikings Valhalla-Set auch gerochen? Oder war das da anders?

David Oakes: Nun, wir haben immer FFP2-Masken getragen. In Corona-Zeiten ist es also besonders schwer, ein wahres [geruchliches] Gespür für die Wikinger-Ära zu bekommen.



Verschafft euch einen Eindruck von Emma und Godwin im Vikings Valhalla-Clip

Vikings Valhalla - Clip Geister (Deutsch) HD

Wie war das bei dir Laura? War keine erste Wikinger-Erfahrung ein Film oder etwas anderes?

Laura Berlin: Bei mir war es ein Buch. Denn wie du weißt, wird die Wikinger-Zeit in Deutschland ja nicht in der Schule unterrichtet. Aber als ich zehn Jahre alt war, war ich ein Riesen-Fan von Der Herr der Ringe. Ich hab die Bücher ungefähr fünf oder sechs Mal gelesen. Und dann hab ich alle anderen Bücher von Tolkien auch gelesen und stieß so auf Literatur zur nordischen Mythologie. Ich glaube, das war meine erste Wikinger-Begegnung.

Netflix' Vikings Valhalla setzt in gewisser Weise die Hit-Serie Vikings fort. Habt ihr die Originalserie gesehen bevor ihr gecastet wurdet?

Laura Berlin: Ja, ich hatte Vikings vorher gesehen und war ein großer Fan der Serie. Als ich die Chance erhielt, Teil eines solchen Projekts zu werden, ging für mich also ein Traum in Erfüllung.



Hattet ihr eine Vikings-Lieblingsfigur?



David Oakes: Ich war immer für die Gegenseite. [lacht] Ich kann mich nicht an seinen Namen erinnern. Wer war der Priester aus den ersten Staffeln? Der angelsächsische Charakter, mit dem Ragnar sich anfreundet?

Athelstan.

David Oakes: Athelstan! Ganz genau. Der war lange Zeit mein Liebling. Aber wie wir alles wissen, lebt man in einer Serie wie Vikings nicht sehr lange.



© Netflix Vikings Valhalla: Emma und Godwin mit Prinz Edmund

Interessanterweise spielt ihr in einer Serie voller Wikinger zwei Figuren, die nicht skandinavischer, sondern englischer bzw. normannischer/französischer Herkunft sind. Was hat euch an euren Charakteren am meisten interessiert?

David Oakes: Ich denke, da hast du den Nagel schon auf den Kopf getroffen: Wenn du in einer Wikinger-Serie keinen Wikinger spielst, dann hast du die Freiheit, mehr Nuancen in deine erzählerische Reise einzubringen. Du darfst die Gegenseite spielen, was in Historiendramen immer super ist. Du darfst also das fremde, weniger vertrauenswürdige Element sein. Wir durften etwas undurchsichtiger auftreten.



Trotzdem musstet auch ihr in Vikings Valhalla eure Vorfahren mitdenken: Godwins Vater ist in Ungnade gefallen und Emma stammt von Rollo ab. Hattet ihr das beim Spielen im Hinterkopf?

Laura Berlin: Weil Vikings Valhalla 100 Jahre später spielt, hatten wir das Glück, einen eigenen Anfang zu schaffen. Natürlich erinnern wir uns an früher. Ragnar wird ein paar Mal erwähnt. Es gibt also ein Vermächtnis, was man mitdenken muss, aber zugleich erschaffen wir etwas Neues.



Habt ihr Vikings Valhalla also eher als Befreiungsschlag gesehen, um euch von Vikings zu lösen? Von der Bürde der Erwartungen?

David Oakes: Keineswegs. Es ist schön zu sehen, wo die 1. Staffel Vikings Valhalla endet: Zu Beginn sehen wir Christen und "Heiden" aufeinanderprallen. Aber am Ende wird die Idee einer derart geteilten Welt auf recht düstere Weise zerrissen. Wir müssen neu entdecken, was es bedeutet, ein Wikinger zu sein. Nach 6 Staffeln Vikings haben wir geglaubt, wir wüssten es. Aber das ist erst der Anfang. Jetzt gibt es Vikings Valhalla. Und der Punkt, an dem Staffel 1 endet, ist eine grandiose Startrampe für Kommendes. Denn es passiert schon viel in Staffel 1, aber noch mehr in Staffel 2.

© Netflix Vikings Valhalla: Emma und Godwin

Erzähl mir gern mehr von der 2. Staffel Vikings Valhalla.

David Oakes: Ich habe es komplett vergessen. Ich bin ein Angelsachse und damit überhaupt nicht vertrauenswürdig.



Vielleicht könnt ihr mir stattdessen verraten, welche Hoffnungen ihr für die Zukunft eurer Figuren in Vikings Valhalla habt?

David Oakes: Ich hätte gern, dass die Zuschauenden Godwins Motivationen weiter in Frage stellen.



Laura Berlin: In Staffel 1 beginnt für Emma ein persönlicher Entwicklungsbogen ihrer Figur, wobei sie sich einer neuen Welt öffnet und neuen Herausforderungen stellt. Und das würde ich gern weiter sehen.

Könnt ihr ihr mir zum Schluss noch verraten, wie ihr für eure Rollen in Vikings Valhalla besetzt wurdet?

David Oakes: Ich wurde Ende 2019 gecastet, was sich schon sehr weit weg anfühlt. Das Drehbuch zu Vikings Valhalla ist auf dem Tisch meines Agenten gelandet und darin war die Rolle eines besonders zähen Angelsachsen. Noch dazu stammte die Serie von dem Typen, der Stirb langsam geschrieben hatte [Jeb Stuart]. Es gab also nie auch nur die Erwägung, dass ich zu dieser Kombination "Nein" gesagt hätte.

Laura Berlin: Ich hab mein erstes Bewerbungsvideo auch im Dezember 2019 aufgenommen. Und dann dauerte es fünf bis sechs Monate, bevor sie zu einer Entscheidung kamen.

Dann danke für eure Zeit und ich wünsche euch noch viele weitere Staffeln Vikings Valhalla.

David Oakes: Thank you. [Auf Deutsch] Auf Wiedersehen.

Wie haben euch die Figuren Godwin und Emma in der Serie Vikings Valhalla gefallen?