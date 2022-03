Vikings Valhalla: Staffel 2 bei Netflix ist sicher und verspricht jetzt schon eine Veränderung

Die 2. Staffel Vikings: Valhalla kommt und der Start könnte sogar noch dieses Jahr erfolgen. Netflix will die Wikinger-Geschichte um Leif, Freydis und Harald außerdem etwas verändern.

Die 1. Staffel Vikings: Valhalla ist am 25. Februar 2022 bei Netflix gestartet und während andere Serien um eine Staffel 2-Verlängerung bangen müssen, ist die Fortführung des Vikings-Sequels längst sicher. Nach dem vielversprechenden Serien-Start samt überwiegend positiven Kritiken hat der Streaming-Dienst nämlich große Pläne mit den neuen Wikingern.

Wann kommt die 2. Staffel Vikings Valhalla zu Netflix?

In einem Collider -Interview verriet Vikings Valhallas Showrunner Jeb Stuart schon im Januar, dass Staffel 2 längst abgedreht ist. Sie befindet sich aktuell in der Postproduktion und Staffel 3 wird auch schon vorbereitet. Beide zukünftigen Staffeln sollen wieder jeweils 8 Episoden erhalten.

Je nachdem, wie viel Abstand Netflix zu Staffel 1 lassen will, wäre in diesem Tempo der Start der 2. Staffel Vikings Valhalla sogar schon Ende 2022 möglich. Spätestens Anfang 2023 sollte sie aber zum Streamen bereitstehen.



Was erwartet uns in Vikings: Valhalla Staffel 2 bei Netflix?

Im Moviepilot-Interview zu Vikings Valhalla deutete Leo Suter an, dass wir in Staffel 2 genauer in die Hintergrundgeschichten der Hauptfiguren Harald, Leif und Freydis eintauchen werden. Sam Corlett wiederum verriet, dass Leif Eriksson seine dunkle Seite ausloten würde. Außerdem sollte der Grönländer Wikinger bald mal mit seiner Karriere als großer Entdecker anfangen, für die er eigentlich historisch bekannt ist.

Darüber hinaus wird der Konflikt zwischen Christen und Heiden sich in der 2. Staffel Vikings Valhalla sicher zuspitzen, zumal Freydis (Frida Gustavsson) ihren nordischen Glauben in Uppsala gestärkt hat, während ihr Bruder Leif mit der Kreuz-Kette eines fremden Mädchens durchaus positive christliche Erfahrungen sammelte.

Konflikte über die Herrschaft in Nordeuropa stehen an

© Netflix Vikings Valhalla: Freydis und Leif

Umgekehrt dürfte Emma aus der Normandie (Laura Berlin) nach der Hochzeit mit Knut ihre Herrscher-Intelligenz erstmals auch in Wikinger-Angelegenheiten einbringen, um das angestrebte nordeuropäische Imperium zu errichten. Godwin bleibt dabei weiter undurchsichtig, denn Darsteller David Oakes verriet uns schon vorab, dass wir auch in Zukunft seine "Motivation weiter in Frage stellen" sollten.



Nachdem Königin Ælfgifu (Pollyanna McIntosh) sich in Skandinavien für ein Bündnis mit Olaf (Jóhannes Haukur Jóhannesson) und gegen ihren zum englischen König erhobenen Gemahl Knut (Bradley Freegard) entschied, ist auch das letzte Wort zur Herrschaft noch nicht gesprochen. Doch das unaufhaltsam näher rückende Ende der Wikinger-Ära steht in Aussicht.

Schon jetzt soll sich in der 2. Staffel Vikings: Valhalla etwas verändern

Vikings Valhallas Serienschöpfer Jeb Stuart deutete gegenüber Collider außerdem Änderungen in Staffel 2 an:

Staffel 2 von Vikings Valhalla wird eine andere Atmosphäre haben. Es sind die gleichen Charaktere [...], aber sie können sich verändern. Obwohl die Geschichte weitergeht, wird jede Staffel ihre eigene Identität haben. In Season 2 werdet ihr dann wissen, was ich damit meine.

© Netflix Vikings Valhalla: Knut und Harald

Ob nach dem Staffel 1-Konflikt mit England nun ein neuer Gegner oder doch die internen Wikinger-Kämpfe ins Zentrum der Serie rücken, bzw. was diese "neue Identität" von Vikings: Valhalla speziell ausmachen wird, kann aber erst Staffel 2 bei Netflix endgültig klären.

