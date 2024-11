Die erste Janeway-Darstellerin hat nach nur 2 Tagen bei Star Trek: Raumschiff Voyager das Handtuch geschmissen – der Grund macht traurig

Bei Voyager saß zum ersten Mal in einer Star Trek-Serie eine Frau auf dem Stuhl des Captains. Allerdings war vor Kate Mulgrew eine andere Schauspielerin gecastet, die nicht blieb.

Als Captain Kathryn Janeway hat Kate Mulgrew sich in die Herzen der Star Trek-Fans gespielt. Ihre Darstellung auf dem Raumschiff Voyager entsprach dem, was die Fangemeinde sich von einem Captain der Sternenflotte erhofft hat und gehört bis heute für viele zu den Favorit:innen. Ursprünglich sollte aber die frankokanadische Schauspielerin Geneviève Bujold die Rolle übernehmen. So sah ihre Janeway aus, die es nicht in die Serie schaffte:

Sie verließ das Projekt noch während des zweiten Drehtages.

Darum verließ Bujold wütend das Set von Raumschiff Voyager

Im Podcast The Delta Flyers sprechen die Voyager-Darsteller Garrett Wang (Harry Kim) und Robert Duncan McNeill (Tom Paris) über ihre Serie und deren Hintergründe. In der ersten Folge, die 2020 ausgestrahlt wurde, erzählte Wang seinem Kollegen, wie er die Situation mit Geneviève Bujold erlebt hatte.

Demnach fiel ihm auf, dass sie zwischen ihren Takes jedes Mal sofort das Set verließ. Sie sprach mit niemandem und ließ niemanden an sich heran. Irgendwann entschied Wang, nachzufragen, wie es ihr gehe. Sie erwiderte, dass sie das Gefühl hätte, sie könne niemandem trauen. Auf seine Nachfrage erklärte sie ihr Problem:

Ja, als ich zustimmte, die Rolle der Janeway zu übernehmen, sagte ich den Produzenten, dass ich mit meinen Haaren keinen Unsinn machen möchte. Ich möchte meine Haare offen tragen, ich möchte sie nicht hochgesteckt haben. Ich möchte nicht viel Make-up … Ich möchte, dass sie in erster Linie Captain und erst in zweiter Linie eine Frau ist.

Bujold hatte ein sehr klares Bild davon, wer Janeway ist. Und die Produzenten hatten ihr ursprünglich zugesagt, dass sie die Rolle auch genau so anlegen könne. Doch kurz vor Drehbeginn änderten sie alles wieder. Wang fasste ihre Gefühle im Podcast aus seiner Sicht zusammen.

Sie hatte also das Gefühl, dass ihr ein gewisser Spielraum gegeben wurde, um das zu tun, was sie tun musste, um sich auf ihre Rolle als Captain Janeway vorzubereiten, und dann wurde ihr dieser Spielraum wieder genommen.

Es ist sehr verständlich, dass ein solches Verhalten der Produzenten Geneviève Bujold die Lust an der Rolle vermiest hat.

Mehr News zu Star Trek:

Bujold wäre sicherlich eine herausragende Captain gewesen. Zumindest die Fans mussten nicht darunter leiden, da sie mit Kate Mulgrew eine fantastische Captain Janeway bekommen haben, deren Wirkung bis heute im Star Trek-Universum spürbar ist.