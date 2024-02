Die Game of Thrones-Macher planten ursprünglich ein ganz anderes Finale – und die Reaktion ihrer Chefs war richtig dumm und herablassend

Jahre nach dem Game of Thrones-Ende bestätigen die Macher ein altes Gerücht: Sie hatten das Finale ganz anders geplant. Aber die HBO-Chefs wollten davon nichts hören.

Das einzige, was den monumentalen Erfolg von Game of Thrones in den Köpfen vieler Fans übertrifft, ist ihr monumental gescheitertes Finale. Staffel 8 hat in der Community noch immer viele, viele Feinde. Wie die Macher David Benioff und D.B. Weiss jetzt bestätigen, hatten sie für das Ende der Fantasy-Serie einen ganz anderen Plan. Sie wollten mit drei Spielfilmen einen Schlussstrich ziehen.

Die Game of Thrones-Macher bekamen eine patzige Antwort auf ihren Vorschlag

In Fan-Kreisen kursiert seit längerem das Gerücht um den ursprünglich geplanten Kinofilm-Abschluss, der an die Stelle der letzten zwei Staffeln treten sollte. Dass es nicht dazu kam, lag offenbar vor allem an der ablehnenden Haltung der Produzenten von HBO.

Schaut euch hier den englischen Trailer zu Game of Thrones Staffel 6 an:

Game of Thrones - S08 Trailer (English) HD

Im Gespräch mit dem Wall Street Journal erinnert sich Benioff, die Studiovertreter hätten ihn daran erinnert, dass HBO für Home Box Office stehe. Und nicht für "Box Office woanders".

Aus heutiger Perspektive eine absurd ignorante und herablassende Antwort. Viele Streaming-Anbieter produzieren mittlerweile Filme für eine Kinoauswertung, stellenweise auch sehr erfolgreich. Durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben Studios viele Filme zeitgleich oder zeitnah als Stream veröffentlicht.

In jedem Fall hätten die HBO-Verantwortlichen den Wert dreier Spielfilme erwägen können, egal ob Kino oder nicht. Stattdessen patzten sie mit einer Antwort, die den Game of Thrones-Machern suggerierte, sie könnten nicht richtig lesen.

Ob drei Spielfilme den Fans darüber hinaus besser gefallen hätten als die letzten zwei Game of Thrones-Staffeln, ist eine andere Frage. Aber einer der Gründe, warum das Ende der Fantasy-Serie für manche Fans so schlecht abschneidet, ist mit Sicherheit der immense Studio-Druck auf Benioff und Weiss.

Podcast zum Band of Brothers-Universum: Was ist die beste Kriegsserie?

Die 2001 von Tom Hanks und Steven Spielberg erschaffene Kriegsserie Band of Brothers gilt bis heute als einer der besten Genre-Vertreter. Aber auch die Nachfolge-Serie The Pacific und das neu erschienene thematische Sequel Masters of the Air sind Ausname-Erzählungen im Zweiten Weltkrieg.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir stellen euch die drei Serien des Band of Brothers-Universums mit ihren Land-, Insel- und Luftschlachten vor, vergleichen ihre Vorzüge und fragen, ob Krieg Unterhaltung sein darf.