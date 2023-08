Die geheime wahre Reihenfolge der James Bond-Filme: So passen Daniel Craig und Pierce Brosnan perfekt zusammen

Eine Figur irritiert in der Reihenfolge der James Bond-Reihe extrem. Wenn man sich die 007-Filme der letzten drei Dekaden anschaut, kann es nur eine richtige Kontinuität geben.

Was ist die richtige Reihenfolge der James Bond-Filme? Diese Frage lässt sich gar nicht so leicht beantworten, weil es die Reihe mit dem Thema Kontinuität eher ungenau nimmt. Wo uns Franchises wie das Marvel Cinematic Universe beibringen, dass alles eng miteinander verbunden ist, lässt sich James Bond am ehesten nach seinen Darstellern sortieren, angefangen bei Sean Connery bis zu Daniel Craig.

Mit jedem neuen James Bond fängt die Reihe quasi von vorne an. Natürlich gibt es einzelne Elemente, die selbst Jahrzehnte später unverändert in neuen Filmen auftauchen. Um Craigs Bond zu verstehen, muss man jedoch nicht die Filme mit Pierce Brosnan aus den 1990er Jahren gesehen haben, die vor den Craig-Filmen ins Kino kamen.

Oder etwa doch? Immerhin teilen sich beide Bonds eine wichtige Figur: die von Judi Dench verkörperte M.

Daniel Craig und Pierce Brosnan: Die perfekte Reihenfolge der James Bond-Filme der letzten 30 Jahre

Für eingefleischte Fans ist das nichts Neues: Schon Bernard Lee hat als M drei Bond-Generationen erlebt, ehe er mitten in der Roger Moore-Ära den Staffelstab an Robert Brown übergab, der die Reihe bis Lizenz zum Töten begleitete. Da die damaligen Bonds jedoch auch innerhalb einer Darsteller-Ära kaum Interesse an einer fortlaufenden Kontinuität hatten, stellt Dench einen irritierenden Sonderfall dar.

Sony Daniel Craig und Judi Dench in Skyfall

Gerade die Craig-Bonds legen großen Wert darauf, eine Geschichte über mehrere Filme zu erzählen. Wenn wir also nach sehr strengen Franchise-Regeln spielen, müssten die Dench-Brosnan-Bonds irgendwie in die Craig-Timeline passen. Was ist also die richtige Reihenfolge der Bond-Filme der letzten 30 Jahre? Es gibt nur eine logische Antwort, wenn die Filme seit 1995 als eine Geschichte über Bond und M betrachten.

Konkret reden wir über folgende vier Filme mit Pierce Brosnan:

GoldenEye (1995)



(1995) Der Morgen stirbt nie (1997)

(1997) Die Welt ist nicht genug (1999)

(1999) Stirb an einem anderen Tag (2002)

Casino Royal (2006)

(2006) Ein Quantum Trost (2008)

(2008) Skyfall (2012)

(2012) Spectre (2015)

(2015) Keine Zeit zu sterben (2021)

Dazu kommen die fünf Bonds mit Daniel Craig in der Hauptrolle:

Wie passen sie zusammen? Lasst es mich erklären.

Achtung, es folgen Spoiler!

Phase 1: Casino Royale & Ein Quantum Trost (2006-2008)

Casino Royale erzählt James Bonds Origin-Story und steht somit am Anfang. Gleich in den ersten Minuten erfahren wir, wie der Agent seinen Doppelnullstatus erhalten hat. Was folgt, ist das Pokerturnier mit Bösewicht LeChiffre (Mads Mikkelsen) und die Vorstellung von Vesper Lynd (Eva Green), die Bond das Herz bricht und stirbt. Dieses schicksalhafte Ereignis beschäftigt Bond auch im nächsten Film: Ein Quantum Trost.

Quantum schließt unmittelbar an die Ereignisse von Casino Royale an und zeigt uns einen gequälten Bond, der selbst beim MI6 kein Vertrauen mehr genießt. Entsprechend rabiat fällt der Tonfall des Films aus. Bond ist wütend und rachedurstig. Rastlos prügelt er sich durch den Film. Nicht einmal Judi Denchs sonst so schlagfertig agierende M hat diesen Berseker-Bond unter Kontrolle. Er braucht dringend einen Tapetenwechsel.

Phase 2: GoldenEye, Der Morgen stirbt nie, Die Welt ist nicht genug & Stirb an einem anderen Tag (1995-2002)

Genau das ist der Punkt, wo wir zu den Brosnan-Filmen wechseln. Craigs geerdeter Bond steckt in einer Sackgasse und ist fertig mit den Nerven. Es wird höchste Zeit für ein bisschen Eskapismus. Neuer Look, neuer Tonfall: Stürzt euch mit Brosnan einen Staudamm hinunter und brettert mit einem Panzer durch St. Petersburg. Ein Atom-U-Boot, ein böses Medienimperium und ein unsichtbares Auto – alles ist möglich!

MGM/20th Century Studios Judi Dench und Pierce Borsnan in Stirb an einem anderen Tag

In GoldenEye, Der Morgen stirbt nie, Die Welt ist nicht genug und Stirb an einem anderen Tag kann sich Bond von seiner besten Agentenseite zeigen. Eine Mission folgt auf die nächste. Der Schmerz der vorherigen Filme wird verdrängt von Adrenalin und Explosionen, während M über die Einsätze wacht und ihren wichtigsten Agenten schließlich sogar im Zuge eines Gefangenenaustausches aus Nordkorea befreit.

Phase 3: Skyfall, Spectre & Keine Zeit zu sterben (2012-2021)

Nach allen Missionen, die Bond und M gemeinsam erlebt haben, kehren wir in die Craig-Ära zurück, wo das emotionale Skyfall-Finale plötzlich ein völlig anderes Gewicht erhält. Obwohl es nie so geplant war, wirkt Denchs Bond-Abschied, als würde sie sowohl die Craig- als auch die Brosnan-Filme kommentieren. Ihre M wird wortwörtlich zur Mutter der Reihe ernannt und hinterlässt danach ein umso größeres Loch.

Die eine Säule aus sieben Bond-Filmen ist plötzlich nicht mehr da. So unterschiedlich Brosnan und Craigs Bonds waren: Denchs M hat sie immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Diese Instanz fehlt nun. Kein Wunder, dass sich Bond im Nebel vom Spectre verirrt und der größte Bösewicht der Reihe aus den Schatten aufsteigt, bevor Bond in Keine Zeit zu sterben die Kontrolle über seine Geschichte übernimmt.

Die geheime Reihenfolge der James Bond-Filme seit 1995

Wenn wir die vergangenen drei Bond-Dekaden als eine große Geschichte anschauen, die maßgeblich von zwei Figuren geprägt ist (M und Bond), dann bietet sich diese Reihenfolge definitiv an:

1. Casino Royal (2006)

(2006) 2. Ein Quantum Trost (2008)

(2008) 3. GoldenEye (1995)

(1995) 4. Der Morgen stirbt nie (1997)

(1997) 5. Die Welt ist nicht genug (1999)

(1999) 6. Stirb an einem anderen Tag (2002)

(2002) 7. Skyfall (2012)

(2012) 8. Spectre (2015)

(2015) 9. Keine Zeit zu sterben (2021)

Wie geht die James Bond-Reihe weiter?

Der nächste Film der Reihe befindet sich bereits in Planung. Craig wird allerdings nicht als James Bond zurückkehren. Somit befinden wir uns einmal mehr an einem sehr spannenden Punkt in der Bond-Geschichte. Wird sich die Reihe komplett neu erfinden? Oder übernimmt sie ein paar Figuren aus den Vorgängern?

