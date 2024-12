Die größte Fantasy-Reihe aller Zeiten ist aktuell mit 6 (!) Filmen in den Netflix-Charts

Ein Blick in die Netflix-Charts offenbart gleich sechs Filme der größten Fantasy-Reihe. So etwas bekommt man bei dem Streaming-Dienst selten zu sehen.

Vor ein paar Wochen konnten wir es bei Amazon Prime Video beobachten, jetzt wiederholt sich die Geschichte bei Netflix: Die Harry Potter-Filme stürmen die Streaming-Charts, als wären sie gestern zum ersten Mal veröffentlicht worden. Selbst über eine Dekade nach dem Finale der Fantasy-Reihe ziehen die Abenteuer des Jungen, der überlebte, in den Bann und werden von Fans zur Weihnachtszeit geschaut.

Die Harry Potter-Reihe belegt aktuell sechs Plätze in der Top 10 der beliebtesten Filme bei Netflix

Ein Harry Potter-Marathon in der kalten Jahreszeit? Das hat bei vielen Fans seit Langem Tradition. Inzwischen haben das auch die großen Streaming-Dienste gemerkt und nehmen die Filme regelmäßig ab November/Dezember ins Programm. Amazon und Sky/WOW waren dieses Jahr zuerst dran. Jetzt gibt es die Potters auch bei Netflix.

Die Freude und Nachfrage ist groß: Schnurstracks wanderten die Hogwarts-Schuljahre in die Top 10 der beliebtesten Filme bei Netflix. Aktuell sind dort die ersten sechs Teile der Harry Potter-Reihe vertreten – und das in chronologischer Reihenfolge. Sprich: Viele Abonnent:innen legen gerade einen Marathon ein.

Die Top 10 der beliebtesten Filme bei Netflix:

Werden es Teil 7 und 8 auch noch in die Top 10 schaffen? Möglich wäre es definitiv, selbst in Anbetracht der starken Konkurrenz durch Netflix-Originals wie Carry-On und neue Lizenztitel à la Civil War. Gerade über die Feiertage könnten die von Nostalgie behafteten und weihnachtlich-gemütlichen Harry Potter-Filme nochmal zulegen.

Trotz der nach wie vor unglaublichen Popularität (wie viele Filmreihen schaffen es bei drei verschiedenen Streaming-Diensten 13 Jahren nach ihrem Ende in die Charts?) planen Warner Bros. und HBO eine Neuverfilmung – und zwar als Serie. Pro Staffel soll ein Buch adaptiert werden. Als aktuelles Startjahr wird 2027 gehandelt.

Wir dürfen gespannt sein, ob sich die Harry Potter-Serie bei den Fans behaupten kann. Bislang sind konkrete Informationen zu dem neuen Projekt rar gesät. Was wir aber definitiv wissen, ist, wer die kreativen Zügel in Händen hält: Francesca Gardiner. Die hat zuletzt die erfolgreiche Fantasy-Verfilmung His Dark Materials gestemmt.