Die größte Sci-Fi-Reunion 2023 startet am Freitag bei Amazon & Paramount+ – und wir mussten 21 Jahre darauf warten

Diese Woche ist es so weit. Nach 21 Jahren kehrt fast die gesamte Haupt-Crew von Star Trek: Das nächste Jahrhundert zurück und das bei Amazon Prime und Paramount+.

Für Trekkies und andere Science-Fiction-Fans gibt es diese Woche die volle Ladung Nostalgie. Denn zum ersten Mal seit 21 Jahren wird ein Großteil der Crew aus Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert (aka The Next Generation oder TNG) wieder gemeinsam für ein Abenteuer vor die Kamera treten. Die Bühne dafür ist die anstehende 3. Staffel von Star Trek: Picard, in der Patrick Stewart einmal mehr in seine legendäre Rolle zurückkehrt.

Hier im Artikel könnt ihr euch den frisch veröffentlichten deutschen Trailer von Paramount+ anschauen und nachlesen, wann und wo ihr die Serie streamen könnt. Denn diesmal startet sie bei zwei Streaming-Anbietern parallel.

Schaut euch hier den deutschen Trailer für Star Trek Picard Season 3 an:

Star Trek Picard - Staffel 3 Trailer (Deutsch) HD

Worum geht es in der 3. Staffel der Science-Fiction-Serie bei Amazon und Paramount+?

Admiral Jean-Luc Picard bereitet sich darauf vor, das nächste Kapitel in seinem Leben aufzuschlagen. Eines, das weniger Gefahren und waghalsige Abenteuer beinhaltet. Doch dann erhält er überraschend eine seltsame Botschaft. Eine Person aus seiner Vergangenheit befindet sich in größter Gefahr.

Um sie zu retten, muss Picard Mitglieder seiner früheren Enterprise-Crew kontaktieren. Noch ahnt er nicht, welche Macht sich ihm entgegenstellen und das Schicksal der Föderation bedrohen wird.



Warum Picard die größte Sci-Fi-Reunion des Jahres ist

Neben Jean-Luc Picard werden folgende TNG-Figuren gemeinsam in der 3. Staffel der Science-Fiction-Serie auftreten:

Es ist das erste Mal seit dem 2002 erschienen Kinofilm Star Trek: Nemesis, dass dieser Cast gemeinsam vor der Kamera steht. Erwähnt sei allerdings, dass Spiner nicht mehr als Data zu sehen ist. Stattdessen verkörpert er Lore, Datas bösen Bruder.

Welche Star Trek-Stars definitiv nicht zurückkehren, erfahrt ihr in diesem Artikel zur Besetzung von Picard Staffel 3.

Wann und wo streamt Star Trek: Picard Staffel 3 in Deutschland?

Bereits ab dem 17. Februar werden die 10 abschließenden Picard-Folgen wöchentlich bei Amazon Prime Video * und Paramount+ * veröffentlicht. Damit gibt es neben Prime Video erstmals einen weiteren Streaming-Anbieter, der Picard zeitnah zur US-Veröffentlichung in Deutschland verfügbar macht.

