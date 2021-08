Die Hoffnung auf Henry Cavills Superman-Rückkehr schwindet endgültig – und nimmt uns epischen Fan-Traum

Anscheinend werden wir Henry Cavill wohl nicht nochmal als Superman im DC-Universum sehen. Das ist besonders schade wegen der Möglichkeit für einen epischen Kampf gegen Dwayne Johnsons Black Adam.

Letztes Jahr gab es kurz ein Hin und Her, bei dem sich DC-Fans Hoffnung machten, dass Henry Cavill als Superman zurückkehren könnte. Kurz darauf wurde diese Erwartung aber schon wieder durch die Meldung zerschmettert, dass sich der Star in keinerlei Verhandlungen mit DC befinden soll.

Jetzt wurde dieser Stand nochmal bestätigt und auch das letzte Stückchen Hoffnung begraben, dass Cavill in einem kommenden DC-Highlight auftreten könnte. Besonders schade ist die Entwicklung dadurch, dass jetzt noch die epische Möglichkeit für einen Kampf zwischen Cavill und Dwayne Johnson als Black Adam bekannt geworden sind.

Henry Cavills Superman-Rückkehr ist weiterhin nicht geplant

Wie Comic Book berichtet, hat The Wrap-Reporter und Branchen-Insider Umberto Gonzalez in einem Tweet geschrieben, dass Henry Cavill nicht im kommenden The Flash-Solofilm dabei sein wird, der mit vielen spannenden DC-Figuren aufwartet.

Gonzalez schreibt dazu, dass Cavill zurzeit weiterhin keinen Deal haben soll, durch den er in einem zukünftigen DC-Film als Superman zurückkehren würde. Vom Studio selbst gibt es immer noch keine offizielle Aussage zur Zukunft von Cavill. Der Star sprach zuletzt selbst noch darüber, dass ihm die Rolle des Superhelden so sehr ans Herz gewachsen sei, dass er Superman am liebsten noch jahrelang spielen würde.

Und dann gibt es da ja auch noch die neuste Information über einen epischen Kampf zwischen Henry Cavills Superman und Dwayne Johnsons Black Adam.

Black Adam-Produzent schwärmt von epischem DC-Kampf

Mit seinem kommenden Auftritt als Black Adam will Dwayne Johnson nichts weniger als die DC-Hierarchie verändern und einen Superhelden-Meilenstein erschaffen. Sein extra muskelbepackter Held soll genauso stark wie Superman sein und zusätzlich über magische Kräfte verfügen. Außerdem schreckt er im Gegensatz zum Man of Steel nicht davor zurück, Bösewichte zu töten.

In einem aktuellen Collider-Interview schwärmt Black Adam-Produzent Hiram Garcia von dem Gedanken, dass Henry Cavill und Dwayne Johnson in Zukunft in einem epischen DC-Kampf aufeinandertreffen könnten:

Schwer zu sagen, aber ich weiß, dass es unglaublich wäre, wenn es jemals passieren würde. Wir wissen sicherlich, dass die Fans es wollen! Ich kann nur sagen, dass wir immer auf die Fans hören und tun, was wir können!

Der Kampf zwischen Henry Cavill und Dwayne Johnson auf der Leinwand käme garantiert einem Duell der Giganten gleich und würde das DC-Universum ordentlich erschüttern. Die Hoffnung auf eine Rückkehr von Cavill in der Rolle schwindet durch den aktuellen Stand aber immer mehr.

Dazu kommt, dass aktuell auch noch ein ganz neuer Superman-Film als Reboot bei DC in Arbeit ist, der ohne Henry Cavill in der Hauptrolle entwickelt wird. Der epische Kampf zwischen ihm und Johnson bleibt also wohl vorerst ein Fan-Traum.

