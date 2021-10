Die krasseste Star Wars 8-Szene löscht 1000 Theorien: Wir erklären, wer Snoke wirklich ist

Wer ist Snoke und was will er? Star Wars 8 ist für einen der spektakulärsten und umtrittensten Momente der Saga verantwortlich. Wir erklären, wie es danach weiterging.

Als vor vier Jahren Star Wars 8 in die Kinos kam, wurde er zum bis dahin umstrittensten Film der Reihe. Bei den inzwischen rehabilitierten Prequels Episode 1 bis Episode 3 von 1999 bis 2005 waren sich die Fans meist in ihrer Abscheu einig. Star Wars 8 spaltete die Lager. Letztlich können wir den Zeitpunkt, nach dem die Fangemeinde für die nächsten Jahre auseinanderdriften sollte, auf die extrem unerwartete Snoke-Szene festlegen.

Erklärt: Der große Schockmoment mit Snoke in Star Wars 8

Es folgen Spoiler zu Star Wars 8: Die Sequels von 2015 bis 2019 wurde von zwei Regisseuren begleitet, die gegeneinander arbeiteten und damit der neuen Star Wars-Trilogie großen Schaden zufügten. J.J. Abrams führte die Figur Snoke in Das Erwachen der Macht ein. Er sollte als Schurke die Trilogie prägen. Seine wahren Absichten und seine Herkunft blieben nach dem Film vage. Fans spekulierten sich mit teilweise verrückten Theorien zwei Jahre die Köpfe wund. Eine kleine Auswahl:

Grand Moff Tarkin ist Snoke

Mace Windu ist Snoke

Darth Maul ist Snoke

Jar Jar Binks ist Snoke



Snoke ist Reys Vater

Snoke ist der Sohn von Imperator Palpatine (was ziemlich nah an der Wahrheit ist)

...

Was ihr wissen müsst, ist eigentlich nur: Die Präsenz von Snoke, so kurz sie auch gewesen sein mag, wurde in der Pause zwischen Star Wars 7 und Star Wars 8 von den Fans mit enormer Bedeutung aufgeladen.

Nun entschied sich Star Wars 8-Regisseur Rian Johnson dazu, den vermeintlichen Superschurken schon vor dem großen Finale und einen ganzen Film vor dem Ende der Trilogie zu töten. Es entstand ein spektakulärer, epischer Moment, der zugleich das plötzliche Ende für unzählige Theorien bedeutete. Dies empfanden viele Fans als Schlag ins Gesicht.

Star Wars: Wie die Herkunft von Snoke und seine Geschichte später erklärt wird

Es folgen Spoiler zu Star Wars 9: J.J. Abrams kehrte zwei Jahre später als Regisseur für Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers zurück und er gab Snoke zumindest einen runden Abschluss.

Die Herkunft von Snoke wird in Star Wars 9 schon sehr früh geklärt, nämlich gleich in der ersten Sequenz. Darin begibt sich Kylo Ren (Adam Driver) in das unterirdische Versteck des Imperators (Ian McDiarmid) auf dem geheimen Sith-Planeten Exogal. Der einstige Herrscher der Galaxis erklärt ihm, dass er Snoke erschaffen hat und er es auch war, der die ganze Zeit lang über den künstlich erzeugten Körper mit Kylo sprach, da er selber an Maschinen gebunden war



Es werden Überreste mehrerer Snoke-Körper in einem Flüssigkeitstank gezeigt. Die Szene suggeriert, dass der Imperator in mehreren Anläufen ein Wesen kreierte, das er als eine Art Marionette für seine Zwecke verwenden konnte.

Wie seht ihr den Moment in der Rückschau, habt ihr mehr von Snoke erwartet?