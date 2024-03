Die letzte Sci-Fi-Serie des verstorbenen Dragon Ball-Schöpfers startet heute bei Disney+

Dragon Ball-Schöpfer Akira Toriyama verstarb diesen Monat zur Trauer vieler Manga- und Anime-Fans. Eines seiner letzten Projekte kommt heute zu Disney+.

Mit dem Science-Fiction-Anime Sand Land: The Series geht am 20. März 2024 eines der letzten Projekte, an dem der jüngst verstorbene Dragon Ball-Schöpfer Akira Toriyama gearbeitet hat, bei Disney+ online. Laut Anime News Network schuf der gefeierte Manga-Künstler nicht nur die im Jahr 2000 erschienene Comic-Vorlage, sondern steuerte zuletzt eine für die Serie eigene Geschichte als Autor bei.

Die ersten sieben Episoden sollen am Premierentag gleichzeitig beim US-Streamer Hulu und international bei Disney+ erscheinen. Dieser erste Arc enthält auch Material aus dem Sand Land-Animationsfilm aus dem letzten Jahr. Danach soll es bis zur 13. und letzten Folge wöchentlich mit jeweils einer neuen Episode weitergehen.

Die humorvolle Animeserie spielt in einer fernen, postapokalyptischen Zukunft, nachdem ein großer Krieg die gesamte Welt zerstört hat. In dieser Dune-artigen Wüstenwelt ist Wasser das höchste Gut, wird aber vom gierigen König kontrolliert. Auf der Suche nach einem verborgenen See bittet der alte Sheriff Rao den Dämonenkönig um Unterstützung. Stattdessen schickt er seinen diabolischen Sohn Beelzebub und dessen listigen Assistenten Thief. Gemeinsam macht sich das Trio auf die gefährliche Reise durch die Wüste, wo sie es neben Drachen und Banditen mit der Armee des Königs zu tun bekommen.

Das japanische Format ist eine Co-Produktion der Animestudios Sunrise, Anima und Kamikaze Douga. Regie führte Toshihisa Yokoshima, der auch schon die Filmversion inszeniert hatte.

Noch mehr Sci-Fi-Anime ab 2024 bei Disney+

In der Woche des Sand Land-Serienstarts verkündete die offizielle Website des gigantischen Macross-Franchise eine weitere Sensation für Anime-Fans (via ANN): 2024 werden zahlreiche Filme und Serien aus dem langjährigen Sci-Fi- und Mecha-Kosmos bei Disney+ landen. Angekündigt wurden über 15 Titel. Darunter: Macross 7, Macross Plus, Macross Zero, Macross Frontier und Macross Delta.

Manga Entertainme Macross Plus

Der Gundam-Konkurrent Macross wurde in den 80er Jahren von Autor, Produzent und Mecha-Designer Shoji Kawamori geschaffen und erzählt vom Krieg zwischen Menschen und Aliens im All. Das besondere Herausstellungsmerkmal des Franchise ist eine exorbitante Weltraum-Enklave der Menschheit: Die Super Dimension Fortress Macross, ein stadtgroßes Raumschiff in Gestalt eines riesigen Roboters.