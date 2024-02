"Die Serie wäre so viel besser": Stranger Things-Star Gaten Matarazzo verrät, was er an dem Netflix-Hit ändern würd

Stranger Things-Star bewegt sich auf seine 5. Staffel zu. Dustin-Darsteller Gaten Matarazzo hat eine Idee, wie das Finale der Netflix-Serie noch packender werden könnte.

Lange hat es gedauert, doch seit Anfang des Jahres laufen endlich die Dreharbeiten zur 5. Staffel von Stranger Things. Aufgrund des Doppelstreiks in Hollywood musste das Projekt lange pausieren. Jetzt sind Cast und Crew zurück am Set, wie kürzlich ein Bild von Hauptdarstellerin Millie Bobby Brown mit den Duffer-Brüdern zeigte.

Wenn die Stranger Things-Stars nicht gerade vor der Kamera stehen, um in die Abgründe von Hawkins und dem Upside Down vorzudringen, unterhalten sie sich auf Conventions mit Fans. So zum Beispiel Gaten Matarazzo, der vor wenigen Tagen bei der MegaCon Orlando zu Gast war und über den Netflix-Überflieger plauderte.

Was Dustin-Darsteller Gaten Matarazzo in Stranger Things ändern würde? "Wir sollten mehr Leute umbringen"

Seit der 1. Staffel von Stranger Things verkörpert Matarazzo den Fan-Liebling Dustin Henderson, eine der zentralen Kinder- bzw. inzwischen Jugendfiguren der Serie. Er hat alles erlebt, was man bei Stranger Things erleben kann. Und eine Sache würde er definitiv ändern, wie die Geek-Seite CBR vom MegaCon-Panel berichtet:

Es hört sich vielleicht blöd an, aber wir sollten mehr Leute umbringen. Die Serie wäre so viel besser, wenn die Einsätze viel höher wären, sodass jedes dieser Kinder jeden Moment sterben könnte. Ich habe das Gefühl, wir sind alle zu sicher.

Netflix Gaten Matarazzo in Stranger Things

Matarazzo trifft mit seiner Aussage einen wiederkehrenden Kritikpunkt an der Serie auf den Kopf. Selbst Figuren wie Hopper (David Harbour) sind nach ihren vermeintlichen Todesszenen wieder in die Welt von Stranger Things zurückgekehrt. Gerade in Hinblick auf das Finale könnte Stranger Things ein bisschen mehr Fallhöhe vertragen.

Gleichzeitig ist verständlich, dass es den kreativen Köpfen hinter der Serie schwerfällt, sich von ihren liebgewonnenen Figuren zu trennen. Im Lauf der bisherigen Staffeln wurde der ursprüngliche Freundeskreis von Eleven um viele tolle Charaktere erweitert.

Wann erscheint Stranger Things Staffel 5 bei Netflix?

Bisher gibt es kein offizielles Startdatum für die 5. Staffel von Stranger Things. Da die Dreharbeiten noch nicht lange laufen, sollten wir frühestens 2025 mit einem Netflix-Start rechnen. Denkbar wäre zudem, dass die finale Staffel in zwei Teilen veröffentlicht wird. Bereits bei der 4. Staffel hat sich Netflix für diese Strategie entschieden.

