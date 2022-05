Die Stars Wars-Chefin hat die wichtigste Entscheidung für die Zukunft der Reihe verkündet

Im Interview sprach Lucasfilm-Präsidentin Kathleen Kennedy genauer über die Star Wars-Zukunft. Von der Skywalker-Saga will man sich nach der Obi-Wan-Serie endgültig verabschieden.

Während das Star Wars-Universum auf Disney+ mit verschiedenen Serien weiter wächst, ist die Zukunft der Kinofilme unklarer. Fest steht, dass Thor 3- und 4-Regisseur Taika Waititi und Wonder Woman-Regisseurin Patty Jenkins die nächsten Blockbuster der Sci-Fi-Saga inszenieren.

Zum Inhalt der neuen Star Wars-Kinofilme gibt es noch keine richtigen Infos, aber Fans sollten nicht auf Nostalgie setzen. In einem neuen Interview sprach Lucasfilm-Präsidentin und Star Wars-Chefin Kathleen Kennedy darüber, dass die Skywalker-Saga in Zukunft keine Rolle mehr spielen soll.

Schaut hier noch einen Trailer zur kommenden Obi-Wan-Serie:

Obi-Wan Kenobi - S01 Trailer (Deutsch) HD

Neue Star Wars-Filme sollen nicht mehr in die Skywalker-Vergangenheit schauen

Gegenüber Vanity Fair spricht Kennedy genauer über die Pläne für die kommenden Star Wars-Kinofilme:

Nur beim Konstrukt von George [Lucas]' Geschichtenerzählen zu bleiben und weiter darauf herumzuhacken, wäre meiner Meinung nach falsch. Es ist unsere Aufgabe, jetzt zurückzutreten, aber immer noch eine Verbindung zu der Mythologie zu haben, die George geschaffen hat. Das wird nicht aufhören.

Aber wir bewegen uns von der Skywalker-Saga weiter. Das ist es, was gerade viel Zeit, Diskussionen und Überlegungen in Anspruch nimmt.

Die große Abschiedsvorstellung von bedeutenden Charakteren der Skywalker-Saga wird dann die Star Wars: Obi-Wan Kenobi. In der Serie tritt Ewan McGregor noch einmal in seiner Paraderolle aus den Star Wars-Prequels auf. Am 27. Mai startet sie auf Disney+.

Wann ein neuer Star Wars-Kinofilm startet, ist noch nicht bekannt. Als nächstes soll aber definitiv zuerst Taika Waititis Film erscheinen, der sich dann wohl komplett von der Skywalker-Saga entfernt.

Was haltet ihr von dem Plan, die Skywalker-Saga für die Zukunft von Star Wars hinter sich zu lassen?