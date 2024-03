"Schmerzhafte Entscheidung": Dune 2-Macher strich 2 Stars komplett aus Sci-Fi-Epos, aber es gibt noch Hoffnung für Dune 3

Aus Dune 2 wurden zwei Figuren gestrichen, obwohl ihre Stars Szenen für die Sci-Fi-Fortsetzung gedreht hatten. Trotzdem ist ein Wiedersehen noch nicht ganz vom Tisch.

Dune: Part Two hat mit 2 Stunden und 46 Minuten eine stattliche Laufzeit. Nichtsdestotrotz musste Regisseur Denis Villeneuve in der Sci-Fi-Fortsetzung schmerzhafte Kürzungen durchführen. So schafften es zwei Figuren nicht in die Endfassung von Dune 2, doch eine kleine Hoffnung auf ein Wiedersehen gibt es noch.

Tim Blake Nelson & Stephen McKinley Henderson: Zwei Stars wurden radikal aus Dune 2 entfernt

Dune 2-Regisseur Denis Villeneuve machte zuletzt klar, dass es bei ihm keine Director's Cuts, Extended Editions und Co. gibt. Die von ihm gelöschten Szenen werden nie das Licht der Welt erblicken. Und weil zwei besetzte Stars es nicht in die Kinofassung des Sequels schafften, können wir uns von der Hoffnung verabschieden, sie in zusätzlich veröffentlichtem Material zu Dune 2 wiederzusehen.

Während die Rolle von Tim Blake Nelson (The Ballad of Buster Scruggs) in Dune 2 bis heute unbekannt ist, schmerzte die Auslassung von Stephen McKinley Henderson (Fences) Villeneuve besonders, da der Atreides-Helfer und Mentat Thufir Hawat fest zum Ensemble von Teil 1 gehörte.

Warner Dune: Thufir Hawat (Stephen McKinley Henderson) fehlt in Teil 2

Gegenüber Entertainment Weekly gestand Villeneuve:



Eine der schmerzhaftesten Entscheidungen für mich war die [Auslassung] von Thufir Hawat. Er ist eine Figur, die ich absolut liebe. Aber ich habe gleich zu beginn entschieden, dass ich eine Bene-Gesserit-Adaption [von Dune] drehen würde. Das bedeutet, die Mentaten sind nicht so präsent, wie sie sein sollten. Aber das ist die Natur dieser Umsetzung.

Mentaten sind im Sci-Fi-Universum von Dune so etwas wie menschliche Computer. Weil "denkende Maschinen" nach einem großen Krieg verboten wurden, ist die Denkleistung dieser menschlichen Genies für die Herrschenden unerlässlich. Doch auch der weibliche Orden der Bene Gesserit besitzt ein enormes Talent der Kalkulation und Voraussicht. Wird es am Ende genau diese Voraussicht sein, die uns doch noch ein Treffen mit den zwei verabschiedeten Stars beschert?

In Dune 3 statt Dune 2? So könnten wir die zwei gestrichenen Stars doch noch in der Sci-Fi-Reihe sehen

Die Ankündigung von Dune 3 als Denis Villeneuves letzten Dune-Film können wir bei dem aktuellen Kinoerfolg von Dune 2 jeden Moment erwarten. Mit dem Abschluss der Trilogie um Paul Atreides (Timothée Chalamet) erhalten auch die zwei fehlenden Stars die Chance, zurückkehren. Denn: Thufir Hawat ist nach aktuellem Stand einfach verschwunden.

In der Buchvorlage lebte er allerdings als Gefangener der Harkonnen. Dass Villeneuve ihn einfach unter den Tisch fallen lässt, ist bei seiner akribischen Herangehensweise an die Adaption unwahrscheinlich. Natürlich konnte er Thufirs Tod leicht durch den Harkonnen-Angriff auf Arrakis erklären. Doch dass Teil 2 sein potenzielles Dahinscheiden mit keinem Wort erwähnt, hält Stephen McKinley Henderson die Hintertür zu Teil 3 offen. Nach Gurney Halleck (Josh Brolin) und vor dem (spoilerigen) "alten Neuzugang" Hayt könnte die nächste Fortsetzung uns mit Thufir eine weitere totgeglaubte Figur zurückbringen.

Disney Tim Blake Nelson in Lincoln

Tim Blake Nelson hüllt sich zu seiner Rolle in Schweigen, auch wenn er sich gegenüber Movieweb mit "mit gebrochenem Herzen, aber ohne nachtragende Gefühle" zeigte, weil er seine Szene (Singular!) geliebt habe. Es existieren natürlich mehrere Theorien, die dafür auch ihm einen Fuß in die Tür von Dune 3 bescheren könnten:

Screen Rant spekuliert, dass Tim Blake Nelson Graf Hasimir Fenring gespielt hätte, also einen Vertrauten und Berater des Imperators (Christopher Walken) und den Ehemann von Lady Margot Fenring (Léa Seydoux). Als solcher wäre ein nachgereichter Auftritt möglich, zumal Seydoux betonte, in Teil 3 mehr über ihre mysteriöse Figur erfahren zu wollen.

spekuliert, dass Tim Blake Nelson gespielt hätte, also einen Vertrauten und Berater des Imperators (Christopher Walken) und den Ehemann von Lady Margot Fenring (Léa Seydoux). Als solcher wäre ein nachgereichter Auftritt möglich, zumal Seydoux betonte, in Teil 3 mehr über ihre mysteriöse Figur erfahren zu wollen. Eine andere Möglichkeit bei Reddit erklärt, dass Tim Blake Nelson in Dune 2 eine Figur gespielt hätte, die eigentlich erst im 2. Buch, Dune Messiah, auftaucht: Einen Navigator der Raumfahrergilde, der wie ein Fisch im Tank die großen Raumschiffe durch den interstellaren Raum steuert. Ein solcher wird in Villeneuves drittem Film aller Voraussicht in Form von Verschwörer Edric eine wichtige Rolle einnehmen. Vielleicht kommt der Schauspieler dann ja doch noch ins Dune-Universum?

Podcast zum Sci-Fi-Epos Dune 2

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Denis Villeneuve lieferte 2021 mit Dune eine fantastische Adaption von Frank Herberts Klassiker Dune - Der Wüstenplanet ab. Jetzt läuft endlich Dune: Teil 2 im Kino und steht dem in nichts nach. So zumindest der FILMSTARTS-Kritik zufolge. Sebastian diskutiert mit Annemarie und Björn über den zweiten Teil.