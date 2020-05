Die Tribute von Panem streamen: So könnt ihr alle Hunger Games-Filme schauen

Gerade ist das neue Hunger Games-Prequel Das Lied von Vogel und Schlange erschienen. Wir verraten euch, wo ihr die alten Tribute von Panem-Filme bei Amazon und anderswo streamen könnt.

Für Hunger Games-Fans ist diese Woche, am 19. Mai 2020, die Tribute von Panem-Vorgeschichte erschienen. Pläne dafür, das neue Buch von Suzanne Collins, das den Titel Die Tribute von Panem X: Das Lied von Vogel und Schlange trägt, als Hunger Games-Prequel zu verfilmen, gibt es auch schon.

Wer durch The Ballad of Songbirds and Snakes aber jetzt schon heiß auf eine Rückkehr nach Panem ist und statt der ambivalenten neuen Hauptfigur lieber Bogenschützin Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) wiedersehen will, dem verraten wir, wo die Hunger Games-Filme derzeit im Stream verfügbar sind. Vor allem Amazon macht es euch hier einfach.

Die Tribute von Panem im Stream bei Amazon: Wie und wo kann ich die Hunger Games-Filme schauen?

Das neu erschienene Buch Die Tribute von Panem X: Das Lied von Vogel und Schlange wird sicherlich die Begeisterung für die Welt von Panem und damit auch für die vier Hunger Games-Filme neu entflammen.

© Studiocanal Tribute von Panem: Hunger Games-Hauptfigur Katnis Everdeen (Jennifer Lawrence)

Wenn ihr jetzt also Lust habt, Hunger Games, Catching Fire, Mockingjay 1 und Mockingjay 2 noch einmal (oder erstmals) zu schauen, dann verraten wir euch hier, wo ihr sie derzeit streamen könnt:

Die Tribute von Panem - The Hunger Games gibt es als Stream in der Amazon Prime-Flatrate, aber auch bei Amazon * zum Leihen und Kaufen.

Die Tribute von Panem - Trailer (Deutsch) HD 1080p

Die Tribute von Panem - Catching Fire gibt es leider nicht bei Prime. Der Film kann aber bei Amazon * in Streaming-Form geliehen oder gekauft werden.

Die Tribute von Panem Catching Fire - Finaler Trailer (Deutsch) HD

Die Tribute von Panem - Mockingjay Teil 1 steht bei Amazon * ebenfalls zur Ausleihe und zum Kauf im Stream bereit.

Die Tribute von Panem Mockingjay Teil 1 - Trailer (Deutsch) HD

Die Tribute von Panem Mockingjay Teil 2 - Trailer (Deutsch) HD

Wenn ihr statt dem Stream lieber die gesamte Sammlung aller 4 Filme auf Scheibe besitzen wollt, liefert Amazon * diese natürlich auch nach Hause: als DVD-Box oder Blu-ray-Box.

Die Tribute von Panem: Welche Streaming-Alternativen zu Amazon gibt es?

Wer nach Streaming-Alternativen für die Hunger Games-Filme außerhalb von Amazon sucht, wird außerdem auch bei anderen VOD-Anbietern fündig:

Wenn ihr ein Maxdome -Abo besitzt, könnt ihr dort alle 4 Filme in der Flatrate ansehen. Leih- und Kauf-Versionen existieren dort ebenfalls.

-Abo besitzt, könnt ihr dort alle 4 Filme in der Flatrate ansehen. Leih- und Kauf-Versionen existieren dort ebenfalls. Google Play bietet die Hunger Games-Filme ebenfalls einzeln zum Leihen und Kaufen an.

bietet die Hunger Games-Filme ebenfalls einzeln zum Leihen und Kaufen an. Außerdem könnt ihr die Tribute von Panem-Filme bei iTunes leihen und kaufen.

© Studiocanal Die Tribute von Panem im Stream: Hungerst du noch oder streamst du schon?

Wer die Tribute von Panem noch einmal von vorne bis hinten streamen will, hat für seine ganz persönlichen Hungerspiele zu Hause also einige Alternativen.

Habt ihr als Hunger Games-Fans euren Tribute von Panem-Rewatch im Stream schon begonnen?