Tribute von Panem geht weiter: Prequel-Film mit neuer Hauptfigur kommt

Das Hunger Games-Prequel wird verfilmt. Francis Lawrence, der das Finale der Tribute von Panem inszenierte, kehrt zurück. Aber der neue Film hat auch einen neuen Helden. Lest hier die Details.

Die Hunger Games-Reihe wird fortgesetzt. Grundlage für den fünften Film der Reihe ist das geplante Buch Das Lied von Vogel und Schlange von Suzanne Collins. Der neue Film wird die Vorgeschichte der Tribute von Panem erzählen.

Dabei wird nach Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) ein neuer Held im Mittelpunkt stehen. Wie der heißt, ist auch bekannt: Coriolanus Snow. Dabei steckt hinter dem neuen Tribute von Panem-Film ein Teil jenes Teams, das auch die letzten Filme ins Kino brachte.

Tribute von Panem geht weiter: Das Wichtigste in Kürze

Das Studio Lionsgate hat selbst den neuen Tribute von Panem-Film bekannt gegeben. Francis Lawrence, der Catching Fire und Mockingjay 1 und 2 inszenierte, kehrt für den neuen Hunger Games-Film zurück auf den Regiestuhl. Oscarpreisträger Michael Arndt kehrt zum ersten Mal seit Catching Fire für das Drehbuch zur Reihe zurück. Mit Nina Jacobson und Brad Simpson sind auch wieder dieselbe Produzentin an Bord. Das berichtet der Hollywood Reporter .

Über die Darsteller ist noch nichts bekannt. Ein größerer Auftritt von Jennifer Lawrence scheint jedoch ausgeschlossen, da der neuen Tribute von Panem-Film viele Jahre vor den Geschehnissen in Distrikt 12 spielt.



Worum geht es im neuen Hunger Games-Film?

Im Mittelpunkt des neuen Romans von Suzanne Collins steht Coriolanus Snow, den viele sicher noch als Tyrannen aus den letzten Filmen in Erinnerung haben. Damals wurde der große Gegenspieler von Katniss durch Donald Sutherland verkörpert. In der neuen Geschichte ist Coriolanus Snow hingegen erst 18 Jahre alt.

Der "gutaussehende und charmante" junge Mann kommt aus einer gebeutelten Familie. Die große Chance sollen die 10. Hungerspiele werden, doch als Coriolanus erfährt, dass er dabei ein Mädchen aus dem armen Distrikt 12 als Mentor begleiten soll, sieht er das gar nicht gern.

© Scholastic The Ballad of Songbirds and Snakes (Cover)

Der Roman Das Lied von Vogel und Schlange von Suzanne Collins erscheint am 19. Mai. Dann dürften wir auch mehr über die Geschichte des Prequels erfahren - und darüber, wie Snow sich zu einem derartigen Bösewicht entwickeln konnte.



Wie bei Harry Potter: Kommt eine neue Tribute von Panem-Reihe?

Lionsgate-Chef Joe Drake verspricht in der offiziellen Ankündigung, The Ballad of Songbirds and Snakes werde in der Tribute von Panem-Welt "Neuland betreten und eine gänzliche neue Welt von Charakteren einführen". Wie die "komplexen neuen Dimensionen" des Filmprojekts aussehen, ist nicht bekannt.

Die Strategie von Lionsgate erinnert jedenfalls als Warner Bros. und die Harry Potter-Reihe. Auch da wurde nach Abschluss der Hauptreihe mit Phantastische Tierwesen durch ein Prequel eine neue Reihe losgetreten. Die Hungerspiele könnten also noch jahrelang weitergehen.

Wollt ihr noch einen Film aus dem Tribute von Panem-Universum sehen?