Ab heute für Hunger Games-Fans: Die Tribute von Panem-Vorgeschichte ist da

Die Hunger Games von Autorin Suzanne Collins erhalten heute mit einem neuen Buch eine Vorgeschichte - Die Tribute von Panem X: Das Lied von Vogel und Schlange.

Heute, am 19. Mai 2020, erscheint das Hunger Games-Prequel von Suzanne Collins als Buch: The Ballad of Songbirds and Snakes. Im Deutschen heißt der Roman Die Tribute von Panem X: Das Lied von Vogel und Schlange. Das ist wohl der beste Anlass, die Hunger Games-Filme mit Jennifer Lawrence nochmal zu schauen bzw. zu streamen.

Die Vorbereitung einer Verfilmung von The Ballad of Songbirds and Snakes ist ebenfalls bereits angelaufen. Doch bis es so weit ist, können Leser sich, zum Beispiel bei Amazon *, den neuen Roman holen und so jetzt schon erfahren, wie es in Panem vor Katniss Everdeens Zeit aussah.

Die Tribute von Panem-Vorgeschichte: Worum geht es im Hunger Games-Prequel?

Die neue Geschichte der Panem-Welt spielt dabei immer noch in der Zukunft, allerdings 64 Jahre vor Katniss' Story, also zur Zeit der 10. Hungerspiele. Innere und äußere Konflikte in Panem sollen diesmal im neuen Buch ausgetragen werden, das sich um Autorität, Macht und Gewalt sowie die menschliche Natur an sich dreht.

Zur Erinnerung: Der deutsche Trailer zum ersten Hunger Games-Film

Die Tribute von Panem - Trailer (Deutsch) HD 1080p

Nur neuen Haupfigur wurde im Buch Das Lied von Vogel und Schlange erstaunlicherweise der spätere Panem-Präsident und Bösewicht Coriolanus Snow (Donald Sutherland) erhoben. Der ist zu dieser Zeit allerdings nicht gerade wohlhabend und versucht sich als Mentor in den Hungerspielen seinen Aufstieg zu erstreiten. Um seinen sozialen Status zu verbessern, nimmt er eine wenig vielversprechende Tributin aus Distrikt 12 unter seine Fittiche.

Wir werden den Rosen-Liebhaber also in einer Rolle kennenlernen, die später Haymitch (Woody Harrelson) für Katniss und Peeta (Josh Hutcherson) einnimmt. Als überraschende Verwandte von Snow wird es dabei im Tribute von Panem-Prequel außerdem ein Wiedersehen mit einer weiteren altbekannten Hunger Games-Rückkehrerin geben.

© Studiocanal Hunger Games: Snow streamt Katniss in Panem

Wenn ihr euch die Hunger Games-Filme nochmal im Stream ansehen wollt, seid ihr bei Amazon * ebenfalls an der richtigen (Leih-)Adresse.

Ein Datum oder sogar Erscheinungsjahr für die Buchverfilmung von Tribute von Panem X: Das Lied von Vogel und Schlange ist bisher unbekannt. Bis es soweit ist, streckt also drei Finger in die Höhe, pfeift den Pfiff der Revolution und ergebt euch auf dem Papier oder mit den alten Filmen der Hunger Games-Welt der 12 Distrikte, die vom Kapitol regiert werden.

