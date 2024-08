Diese Dschungelcamp-Legenden geraten schon am ersten Tag aneinander: "Wenn man so bösartig ist wie ich, hat man dabei Spaß.”

RTL hat die Pforten zum Sommer-Dschungelcamp geöffnet. In Folge 1 beweisen die Promis ab der ersten Minute, dass sie auf Krawall gebürstet sind. Welche Dschungel-Legenden schon jetzt gehörig Konflikt-Potenzial haben, erfahrt ihr hier.

Zeit, den Fernseher zu entstauben: Das Sommerloch im TV ist endlich vorbei. Wenn RTL für die Allstars-Staffel von Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! die denkwürdigsten Promis aus 16 Staffeln (!) Showgeschichte zurückholt, dann sind Drama, Streit und Starallüren vorprogrammiert. Schon in der ersten Folge geraten die erfahrenen Reality-Profis gehörig aneinander. Aus diesem Grund machen wir den großen Kandidat:innen-Check: Welche Promis werden beim Showdown der Dschungel-Legenden so richtig die Krallen ausfahren?

Krawall Hoch 10: Die Dschungel-Legenden sind angriffslustig ab der ersten Minute

Thorsten Legat - Der (nicht ganz so) sanfte Riese

RTL Legat teilt aus.

Sport-Legende Legat will's nochmal wissen – und präsentiert sich so selbstbewusst wie eh und je. Der Ex-Fußballer legt es zwar nicht auf Streit an, aber scheut auch nicht vor Konfrontationen zurück. Dass hinter dem Lächeln eine echte Kämpfernatur steckt, lässt er das Publikum wissen: “Es gibt Punkte im Leben, die tun auch einem Thorsten Legat weh. Und wenn die zum Vorschein kommen, dann knallts. Dann knallts richtig.” Mit dem Legat sollten sich die anderen Camper:innen also lieber nicht anlegen.

Georgina Fleur - Mami-Glück in Dubai?

RTL Umstrittene Ikone im TV: Georgina Fleur

Mit ihren zahlreichen Skandalauftritten im TV hat sich Georgina Fleur einen Platz im Reality-Olymp gesichert. Für den Dschungel kehrt sie ihrer Wahlheimat Dubai den Rücken und tauscht Wüste gegen Busch. Ob der rothaarige TV-Schreck im Sommer-Dschungel ähnlich polarisiert wie früher, muss Fleur erst noch beweisen. In Folge 1 präsentiert sie sich zurückhaltend als Vollblut-Mutter: "Jetzt hab ich meinen wunderschönen, erfüllten Mami-Alltag.”

Auf Streit habe sie so gar keine Lust: "Ich hasse dieses gegeneinander kämpfen. Das ist so anstrengend.” Überraschende Worte für die selbsternannte Dramaqueen. Dass sie immer noch aneckt, beweist sie in Folge 1. Thorsten Legats Meinung nach habe sie ein großes Problem: “Sie diskutiert zu lange."

Mola Adebisi - Vaterfreuden?

Auf den ersten Blick wirkt Mola Adebisi stets happy und zufrieden. Dass der Kult-Moderator auch anders kann, hat er während seiner Zeit im Dschungelcamp bereits bewiesen. In Folge 1 fällt er eher mit einem freudigen Thema auf: Der 51-jährige wird schon bald Papa. Der Nachwuchs spornt ihn zum Sieg an: "Ich möchte gewinnen für meinen Sohn."

Georgina entlockt dem werdenden Vater einen freud'schen Versprecher. Sie fragt: "Du wirst zum ersten Mal Papa?", woraufhin er prompt: "Zum ersten und zum letzten Mal." antwortet. Damit habe er allerdings nur auf sein fortgeschrittenes Alter angespielt. Bisher ist von Krawall aber keine Spur: Als einziger lehnt Mola Adebisi die erste Prüfung in schwindelerregender Höhe ab und kassiert lieber eine Strafe.

Danni Büchner - Zeigt ihr wahres (neues) Gesicht

Auf sie sind die Fans besonders gespannt: Kein Wunder - bis heute hält TV-Skandalnudel Danni Büchner den Rekord der Dschungelprüfungen. Niemand musste so oft ran wie sie. Im Sommer-Dschungel soll es ungebremst so weiter gehen: Bereits in Folge 1 wird spürbar, dass Büchner auf Provokation und Angriff setzt. Die skandalträchtige Auswanderin gibt sich selbstbewusster denn je, nicht zuletzt, weil sie mächtig stolz auf ihre drastische Typveränderung ist. Ihr neuer Look sei einer waschechten Rundumerneuerung geschuldet: "15 Kilo leichter, lange blonde Haare, neue Boobies!" Ob Danni Büchner im Sommer-Dschungel beliebter sein wird als damals, bleibt ihr zu hoffen. Über ihr erstes Mal im Dschungel hat sie wenig gutes zu berichten: "Ich war die sowas von Unbeliebteste in diesem Camp!"

Hanka Rackwitz - Endlich frei und unbeschwert

Die ehemalige TV-Maklerin wurde beim Vox-Format mieten, kaufen, wohnen bekannt, doch damals ahnte kaum jemand, dass sich hinter dem sympathischen Lächeln ein tragisches Geheimnis verbirgt: Sie litt unter Angststörungen, die den Alltag stark einschränkten. Beim Dschungelpublikum 2017 kam ihre Offenheit mit dem Thema richtig gut an: In ihrer Staffel landete sie sogar auf dem zweiten Platz hinter Dschungelkönig Marc Terenzi. Nach der Show wurde es aber wieder ruhig um Rackwitz.

Jetzt hat der rothaarige TV-Star die Chance, im Sommer-Dschungel erneut zu überzeugen. Ihre Ängste habe Hanka Rackwitz größtenteils überwunden. Sie wirkt beschwingt und optimistisch: Waschzwang und Co. gehören wohl der Vergangenheit an. Das wird bestimmt auch die anderen Camp-Teilnehmer:innen freuen.

David Ortega - Spaß mit Flaggen

RTL Direkt Krach im Dschungel: Ortega legt vor.

Huch, was ist denn mit Köln-50667-Star David Ortega geschehen? In der RTL 2-Reality-Soap galt er als absoluter Frauenschwarm - jetzt wirkt der ehemalige Schauspieler sichtlich verändert. Sonja Zietlow kann sich in Folge 1 den Vergleich mit einem "Flokati" nicht verkneifen. Der krasse optische Wandel vom geschniegelten Schönling zum Struwwelpeter habe auch mit der neuen Weltsicht des Ex-Darstellers zu tun. Ortega philosophiert über Frieden und Veganismus – doch Beef scheint er trotzdem magisch anzuziehen: Bereits in der ersten Folge gerät er heftig mit den anderen Camper:innen aneinander. Legat hatte mit sowas schon gerechnet: "Aber er hat natürlich auch eine Art an sich. Er kann natürlich auch außergewöhnlich streng sein.”

Kurios: Seine Luxusgegenstände sind zwei Flaggen von Deutschland und Spanien. Maklerin Rackwitz kann sich einen Kommentar nicht verkneifen: “Ich habe ja wirklich die Angst gehabt, dass ich die Bekloppte im Camp bin."

Kader Loth - Die Realityqueen will's noch mal wissen

Kader Loth ist inzwischen eine echte Reality-Veteranin. Ihr auffälliges Styling, gepaart mit der unvergleichlichen Diven-Attitüde, hat sie zur unverzichtbaren Ikone im TV gemacht. Dass Loth sich richtig gut findet, zeigt sie ungeniert: Bei ihrem ersten Mal im Dschungel sei sie der größte Star der Staffel gewesen. Denn von den anderen habe man im Nachhinein nichts mehr gehört: "Wo die anderen geblieben sind? Keine Ahnung!" Damit spielt die erfahrene TV-Diva wohl auf ihren wohlverdienten Legendenstatus an.

Als Kader Loth auf Winfried Glatzeder trifft, zeigt sie ihr Taktgefühl: "Aber ich dachte, sie sind schon längst tot." Sie wird definitiv noch für Konflikte sorgen.

Winfried Glatzeder - Will die 100.000 um jeden Preis

Er hat schon vor TV-Ausstrahlung für gehörigen Wirbel gesorgt. Der in die Jahre gekommene Kult-Schauspieler bricht mit seinem erneuten Einzug ins Camp den Altersrekord. Mit fast 80 Jahren wagt er sich erneut in die Show - doch kann er wirklich mit der toughen Konkurrenz mithalten? (Hier mehr über Glatzeders Alters-Rekord nachlesen.) Dass er nicht gerade der beliebteste Kandidat im Dschungel sein wird, beschwört er selbst herauf: Glatzeder befüttert sein Bad-Boy-Image und provoziert ab Folge 1, wo er nur kann. Ständig verteilt er Spitzen, doch zumindest mache er sich keine Illusionen: "Das ist schon eine besondere, unangenehme Art, die ich habe." Von Schuldgefühlen jedoch keine Spur: "Wenn man so bösartig ist, wie ich, hat man dabei Spaß.”

Kader Loth lässt kein gutes Haar an dem angriffslustigen Senioren: “Bisschen unterernährt, graue Haare, Bierbauch. So ist das, wenn man lange keine Aufträge hat." Autsch, der hat gesessen.

Giulia Siegel - Glatzeder und sie werden wohl keine Freunde

RTL Weint viel: Giulia Siegel ist nah am Wasser gebaut.

Giulia Siegel ist aus dem TV nicht mehr wegzudenken. Die Tochter von Eurovision-Legende Ralph Siegel hat im Reality-TV bereits jede Show abgegrast, die das deutsche Privatfernsehen zu bieten hat. In Folge 1 gibt sich Siegel gewohnt tough. Sie sei happy, dass in der Allstar-Staffel herausfordernde Konkurrenz auf sie warte: "Dann kämpfen wir auf Augenhöhe miteinander." Falsch sollte man der TV-Blondine jedoch besser nicht kommen. Als Giulia Siegel in Folge 1 in Tränen ausbricht, reagiert Glatzeder unsensibel - prompt kassiert er dafür ein wenig schmeichelhaftes Urteil: “Es gibt Menschen, die im Alter ja so ein bisschen verbittert werden.”

Eric Stehfest - Hat er für seine "Sünden" gebüßt?

Er sorgte in seiner Dschungel-Staffel für einen absoluten Skandal: Stehfest verweigerte eine Dschungelprüfung, weil er seinen verhassten Mitcamper:innen kein Essen erspielen wollte. (Hier mehr nachlesen über den Aufreger der Staffel) Im Sommer-Dschungel gibt sich der Ex-GZSZ-Darsteller aber ganz anders: Schon in Folge 1 beweist er, dass er neue Wege gehen möchte. Statt Ego-Trip zeigt Stehfest Teamgeist und hilft sogar bei der ekeligen Essensprüfung aus. Warum der geläuterte Skandalpromi nochmal in den Dschungel geht? “Ich habe schon viele Therapien hinter mir”, gesteht Stehfest. Der Dschungel habe seiner Aussage nach zu einer der Besseren gezählt.

Gigi Birofio - Realitystar mit Skandal-Vergangenheit

Gigi polarisiert wie kein Zweiter. Während die einen seine "Proll"-Persona als eine unterhaltsame Rolle feiern, fühlen sich andere gehörig auf den Schlips getreten. Ab Minute 1 macht Gigi eins deutlich: Er will sein Bad-Boy-Image um jeden Preis aufrechterhalten. Der Macho provoziert wo er kann und macht seiner Konkurrenz eine Ansage: "Ihr könnt auf Seite gehen, weil der Papa ist da."

Ob der Realitystar nach seinem Sommerhaus-Skandal überhaupt noch bei RTL zu sehen sein sollte, könnt ihr hier nachlesen. Nach einem Gewalt-Eklat flog er aus der Show. Kein Wunder also, dass die Fans gespannt bleiben, ob auch im Dschungel bald die Emotionen überkochen werden. Konflikt-Potenzial ist definitiv gegeben.

Sarah Knappik - Ihre Zeit im Dschungel war "Mobbing"

RTL Kann auch anders: Knappik teilt aus.

Bei GNTM startete ihre Karriere, seitdem ist sie aus dem Reality-TV nicht mehr wegzudenken. Die TV-Blondine gibt sich wie eh und je: Verplant, ein wenig durcheinander - aber stets mit dem Herz auf der Zunge. Dass sie inzwischen selbst zum alten Eisen gehört, nimmt sie gelassen: Sich selbst bezeichnet sie als "Oldtimer des Reality-TVs." Schwer zu glauben: Knappig gibt es seit 17 Jahren im TV zu sehen. Dass sie beim Legenden-Dschungel dabei ist, kann sie selbst kaum begreifen: "Irgendwie werde ich immer wieder aus der Kiste herausgeholt."

Eins kann man Knappik nur wünschen: Dass ihre Zeit im Sommer-Dschungel harmonischer abläuft als der erste Dschungelcamp-Aufenthalt. Ihre Zeit im Camp empfand sie als extrem belastend. Laut Knappik habe die damalige Situation an Mobbing erinnert.

TV-Ausstrahlung & Streaming: So kannst du das Sommer-Dschungelcamp schauen

Die Allstars-Staffel wird es erstmals in der Primetime zu sehen geben: Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden läuft täglich ab dem 16. August, um 20:15 Uhr, bei RTL. Online könnt ihr schon einen Tag früher einschalten: Auf RTL+ startet der Sommer-Dschungel schon ab dem 15. August.